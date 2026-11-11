Congresista del Centro Democrático vinculó atentado a RCN en Cali con publicación de Gustavo Petro en el que acusaba a la cadena radial de manipular

El representante Jaime Arizabaleta vinculó el ataque contra RCN con los mensajes publicados por el expresidente Gustavo Petro en redes sociales. (Presidencia/@oscarvillani/X)

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Horas después del atentado contra las instalaciones de RCN en la ciudad de Cali, ocurrido durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, las reacciones de políticos no se han hecho esperar por cuenta de lo que sería una posible retaliación contra los medios de comunicación.

Sin embargo, durante la mañana del miércoles, el representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, lanzó a través de su cuenta de X una teoría del atentado que vincularía al expresidente Gustavo Petro.

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Según escribió el congresista, el artefacto explosivo lanzado contra las instalaciones ocurrieron apenas horas después de que el exmandatario se despachara contra RCN por una nota televisiva en la que cuestionó la presunta deuda de Petro a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez.

“Horas después de este trino, atacan con granadas a RCN en Cali”, señaló el representante a la Cámara por el Centro Democrático.

La controversia previa comenzó tras un informe periodístico sobre una presunta deuda del expresidente con la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. (Red social X)

Apenas horas atrás, el medio nacional reveló que el equipo jurídico de Rodríguez estaría alistando un paquete de pruebas para acudir a la justicia en la que se incluiría facturas de traslados, viáticos y hasta hospedaje del expresidente después de que sus cuentas fueran congeladas por cuenta de su inclusión en la lista Ofac.

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Según se reveló en ese momento, los pagos asumidos por la exfuncionaria rondarían los 200 millones de pesos que Petro aún habría cancelado, a lo que el expresidente respondió con una publicación en X en la que aportó un soporte de consignación por 120 millones de pesos que habría consignado a la cuenta de Rodríguez como pago del préstamo.

“Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida. Desde que me metieron a la lista ofac no puedo usar mis tarjetas de del banco. Angie quedo autorizada a sacar mi sueldo del banco. En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero. Aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda. Sigan manipulando señor Carlos Ardila a una persona bajo consumo de medicamentos psicóticos”, señaló el exmandatario en su cuenta de X.

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Entretanto, la versión difundida por el medio televisivo fue otra. Según se conoció en ese momento, la consignación de 120 millones de pesos que recibió Rodríguez no tenía un remitente identificado, por lo que la exdirectora del Dapre habría solicitado información al banco para establecer el origen de los recursos.

Angie Rodríguez acudió a la Uiaf y a la Superintendencia Financiera para verificar el origen de una consignación bancaria por 120 millones de pesos. (@petrogustavo/X)

De acuerdo con la información divulgada por Noticias RCN, la exfuncionaria también habría elevado solicitudes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Superintendencia Financiera. Su propósito sería dejar constancia de que no ha usado el dinero y esclarecer las circunstancias de la transferencia.

En la versión difundida, la defensa de Rodríguez temía que, si no se determina quién ordenó la consignación, el movimiento pueda dar pie a señalamientos en su contra, como un supuesto pago de coimas o enriquecimiento ilícito. Por ello, el equipo jurídico busca recopilar documentos y conversaciones para reconstruir el recorrido de los recursos y sustentar la reclamación por los gastos que atribuye al expresidente.

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El ataque ocurrió en la planta física de RCN situada en el barrio Industrial Los Mangos de Cali. De acuerdo con la información conocida, hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo tipo granada contra el lugar. No hubo personas lesionadas y los daños en la infraestructura fueron leves.

La Alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia anunciaron una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicarse con la línea 123 bajo reserva, mientras la Policía adelanta las indagaciones y revisa pruebas recogidas en el sector.

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El ataque con el artefacto explosivo no dejó personas lesionadas, y solo provocó afectaciones a la fachada de la sede del medio de comunicación (red social Facebook)

El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, informó que se reforzaron los esquemas de seguridad en la sede afectada y en otros medios de la ciudad. En la zona hubo presencia de personal antiexplosivos, encargado de custodiar el área y recolectar elementos para la investigación.

La medida, según explicó la administración distrital, atiende la directriz presidencial de proteger el libre ejercicio del periodismo ante amenazas de grupos delictivos. La Presidencia, la Gobernación del Valle del Cauca y autoridades regionales rechazaron el hecho y expresaron su respaldo a los medios de comunicación.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que ordenó desplegar las capacidades de la fuerza pública y los organismos de inteligencia para ubicar y judicializar a los responsables. A su vez, la gobernadora Dilian Francisca Toro sostuvo que la protección de los medios hace parte de la garantía del derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

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