Congresista del Centro Democrático cuestionó que se filtren videos de Gustavo Petro por polémica con Deicy Jiménez: “Él decide donde lo mete”

La reacción del congresista contrastó con los pedidos de varios sectores para que avancen las investigaciones por la denuncia de Deicy Jiménez - crédito @andresguerraho/X

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La divulgación de videos y chats atribuidos al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez volvió a situar en el centro del debate la investigación por el presunto ofrecimiento de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

La clase política colombiana ha reaccionado de forma dividida frente a este episodio. Mientras que algunos cuestionaron al exmandatario colombiano y piden a las autoridades que avancen con la investigación, otros cuestionan la forma en la que se está exponiendo la vida privada del ex jefe de Estado.

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Ese fue el caso de Andrés Guerra, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia del partido Centro Democrático, que se apartó de los sectores políticos que han reclamado respuestas rápidas frente a las denuncias y cuestionó que se exponga la vida íntima de las personas involucradas.

“Que opina de la vida privada de Petro: Absolutamente todo tiene límites. Jamás opinaré sobre la vida personal e íntima de alguien”, expresó el congresista en una publicación hecha en la red social X.

Andrés Guerra, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó la divulgación de material sobre la vida privada de Gustavo Petro (@andresguerraho/X)

Asimismo, el legislador, cercano al expresidente Álvaro Uribe, dijo que le resulta preocupante que alguien grabe encuentros personales para después divulgarlos. “Me parece desconcertante de lado y lado, que un hombre o una mujer se ponga a grabar para luego mostrar su vida íntima o personal, buscando contenido o un lugar en la historia, estamos como sociedad destrozados en lo básico, estamos en nada”, recalcó.

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Para el parlamentario antioqueño, existen límites en la difusión de este tipo de contenido. “No todo vale, además no soy nadie para juzgar ni a Petro ni a nadie en lo íntimo y personal”, añadió.

Por último, Guerra agregó que su posición no cambiará pese a las críticas. “Esa es su vida, íntima. Él lo mete donde quiera. Así de sencillo. Suena duro, pero es la realidad. No me meto con absolutamente nadie en su vida íntima y no estoy defendiendo a Gustavo Petro (...) acá no todo vale y con todo respeto al que no le guste, lo siento mucho. Me sostengo”, escribió.

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El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra (- crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

Contexto de la polémica

Deicy Jiménez, excontratista estatal, denunció que el expresidente Gustavo Petro habría ofrecido contratos y empleos a cambio de encuentros sexuales. La mujer, en una entrevista concedida a Semana, aseguró que tuvo una relación personal con el exmandatario y que la contratación que recibió en entidades públicas estuvo relacionada con ese vínculo.

Además, la denunciante difundió el 4 de noviembre una grabación de 54 segundos en la que aparece junto a Petro en un espacio privado. Según Jiménez, el video buscaba respaldar su versión sobre la relación; sin embargo, el registro no acredita por sí mismo que se hubiera cometido una irregularidad en la contratación pública.

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Los registros oficiales citados por distintos medios dan cuenta de contratos de Jiménez con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El punto que investigan las autoridades es si esas vinculaciones tuvieron como contraprestación favores sexuales, como ella afirma.

Videos y chats atribuidos a Petro y Jiménez fueron divulgados en medio de las indagaciones que adelantan las autoridades - crédito @deicyjimenez_/IG

Posteriormente, la periodista Darcy Quinn divulgó un video que correspondería a una videollamada entre Petro y Jiménez. En la grabación de pantalla, el entonces senador aparece en comunicación con ella mientras se intercambian mensajes desde un perfil de Facebook identificado como Andrés Maldonado Beltrán.

El intercambio incluye expresiones afectuosas y solicitudes que Jiménez rechaza. El archivo fue presentado como un elemento que respaldaría el señalamiento de que Petro usaba identidades distintas para contactar a la mujer; la existencia de esas comunicaciones tampoco prueba, de manera independiente, la acusación sobre contratos.

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La investigación periodística también dio cuenta de mensajes enviados por WhatsApp y perfiles de Facebook con nombres asociados a filósofos y teóricos. Jiménez ha dicho que esas cuentas habrían sido utilizadas para coordinar contactos y encuentros personales con el exmandatario.

Una videollamada difundida por la periodista Darcy Quinn mostraría una conversación entre el entonces senador Petro y Jiménez - crédito(@darcyquinnr/x

La Corte Suprema de Justicia analiza los hechos que habrían ocurrido cuando Petro era senador, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta indagaciones sobre personas sin fuero. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades relacionadas con contratación, acoso y violencia de género.

Petro ha rechazado de forma reiterada haber usado contratos públicos para obtener favores sexuales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, escribió en redes sociales tras la difusión del primer video.

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El expresidente también ha pedido que los materiales divulgados sean sometidos a peritajes. Su defensa sostiene que el contenido debe verificarse dentro del proceso judicial y que los videos no demuestran, por sí solos, la existencia de contratos, pagos o decisiones administrativas irregulares.

Jiménez entregó dispositivos electrónicos a las autoridades para su examen técnico. Los resultados de esos análisis y las diligencias pendientes serán determinantes para establecer la autenticidad de los registros y esclarecer los señalamientos de la denunciante.