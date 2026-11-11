Colombia

Congresista del Centro Democrático cuestionó que se filtren videos de Gustavo Petro por polémica con Deicy Jiménez: “Él decide donde lo mete”

El representante antioqueño Andrés Guerra afirmó que existen fronteras éticas que, en sus palabras, ningún sector político debería cruzar en Colombia

La reacción del congresista contrastó con los pedidos de varios sectores para que avancen las investigaciones por la denuncia de Deicy Jiménez - crédito @andresguerraho/X

Guardar

La divulgación de videos y chats atribuidos al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez volvió a situar en el centro del debate la investigación por el presunto ofrecimiento de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

La clase política colombiana ha reaccionado de forma dividida frente a este episodio. Mientras que algunos cuestionaron al exmandatario colombiano y piden a las autoridades que avancen con la investigación, otros cuestionan la forma en la que se está exponiendo la vida privada del ex jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Ese fue el caso de Andrés Guerra, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia del partido Centro Democrático, que se apartó de los sectores políticos que han reclamado respuestas rápidas frente a las denuncias y cuestionó que se exponga la vida íntima de las personas involucradas.

Que opina de la vida privada de Petro: Absolutamente todo tiene límites. Jamás opinaré sobre la vida personal e íntima de alguien”, expresó el congresista en una publicación hecha en la red social X.

Andrés Guerra, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó la divulgación de material sobre la vida privada de Gustavo Petro (@andresguerraho/X)
Andrés Guerra, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó la divulgación de material sobre la vida privada de Gustavo Petro (@andresguerraho/X)

Asimismo, el legislador, cercano al expresidente Álvaro Uribe, dijo que le resulta preocupante que alguien grabe encuentros personales para después divulgarlos. “Me parece desconcertante de lado y lado, que un hombre o una mujer se ponga a grabar para luego mostrar su vida íntima o personal, buscando contenido o un lugar en la historia, estamos como sociedad destrozados en lo básico, estamos en nada”, recalcó.

PUBLICIDAD

Para el parlamentario antioqueño, existen límites en la difusión de este tipo de contenido. “No todo vale, además no soy nadie para juzgar ni a Petro ni a nadie en lo íntimo y personal”, añadió.

Por último, Guerra agregó que su posición no cambiará pese a las críticas. “Esa es su vida, íntima. Él lo mete donde quiera. Así de sencillo. Suena duro, pero es la realidad. No me meto con absolutamente nadie en su vida íntima y no estoy defendiendo a Gustavo Petro (...) acá no todo vale y con todo respeto al que no le guste, lo siento mucho. Me sostengo”, escribió.

Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez
El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra (- crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

Contexto de la polémica

Deicy Jiménez, excontratista estatal, denunció que el expresidente Gustavo Petro habría ofrecido contratos y empleos a cambio de encuentros sexuales. La mujer, en una entrevista concedida a Semana, aseguró que tuvo una relación personal con el exmandatario y que la contratación que recibió en entidades públicas estuvo relacionada con ese vínculo.

Además, la denunciante difundió el 4 de noviembre una grabación de 54 segundos en la que aparece junto a Petro en un espacio privado. Según Jiménez, el video buscaba respaldar su versión sobre la relación; sin embargo, el registro no acredita por sí mismo que se hubiera cometido una irregularidad en la contratación pública.

Los registros oficiales citados por distintos medios dan cuenta de contratos de Jiménez con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El punto que investigan las autoridades es si esas vinculaciones tuvieron como contraprestación favores sexuales, como ella afirma.

"Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad", señaló Jiménez en el mensaje adjunto que compartió con la grabación desde su cuenta de Instagram el miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito @deicyjimenez_/IG
Videos y chats atribuidos a Petro y Jiménez fueron divulgados en medio de las indagaciones que adelantan las autoridades - crédito @deicyjimenez_/IG

Posteriormente, la periodista Darcy Quinn divulgó un video que correspondería a una videollamada entre Petro y Jiménez. En la grabación de pantalla, el entonces senador aparece en comunicación con ella mientras se intercambian mensajes desde un perfil de Facebook identificado como Andrés Maldonado Beltrán.

El intercambio incluye expresiones afectuosas y solicitudes que Jiménez rechaza. El archivo fue presentado como un elemento que respaldaría el señalamiento de que Petro usaba identidades distintas para contactar a la mujer; la existencia de esas comunicaciones tampoco prueba, de manera independiente, la acusación sobre contratos.

La investigación periodística también dio cuenta de mensajes enviados por WhatsApp y perfiles de Facebook con nombres asociados a filósofos y teóricos. Jiménez ha dicho que esas cuentas habrían sido utilizadas para coordinar contactos y encuentros personales con el exmandatario.

Una videollamada difundida por la periodista Darcy Quinn mostraría una conversación entre el entonces senador Petro y Jiménez - crédito(@darcyquinnr/x
Una videollamada difundida por la periodista Darcy Quinn mostraría una conversación entre el entonces senador Petro y Jiménez - crédito(@darcyquinnr/x

La Corte Suprema de Justicia analiza los hechos que habrían ocurrido cuando Petro era senador, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta indagaciones sobre personas sin fuero. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades relacionadas con contratación, acoso y violencia de género.

Petro ha rechazado de forma reiterada haber usado contratos públicos para obtener favores sexuales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, escribió en redes sociales tras la difusión del primer video.

El expresidente también ha pedido que los materiales divulgados sean sometidos a peritajes. Su defensa sostiene que el contenido debe verificarse dentro del proceso judicial y que los videos no demuestran, por sí solos, la existencia de contratos, pagos o decisiones administrativas irregulares.

Jiménez entregó dispositivos electrónicos a las autoridades para su examen técnico. Los resultados de esos análisis y las diligencias pendientes serán determinantes para establecer la autenticidad de los registros y esclarecer los señalamientos de la denunciante.

Temas Relacionados

Andrés GuerraGustavo PetroDeicy JimenezSexocontratosVida íntimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gerente del Fondo Milagro se excusó otra vez de asistir a debate de control político en el Congreso para revisar la atención a los damnificados por el terremoto: “Fui convocado de manera extraordinaria”

Jaime Andrés Uribe Tamayo señaló que fue convocado de manera extraordinaria a acompañar la agenda presidencial

Gerente del Fondo Milagro se excusó otra vez de asistir a debate de control político en el Congreso para revisar la atención a los damnificados por el terremoto: “Fui convocado de manera extraordinaria”

Gabriela Muñoz salió nuevamente en defensa de Gustavo Petro y denunció amenazas de muerte contra ella y su mamá: “Te quedan pocos días zorrita”

La integrante del Pacto Histórico sostuvo que la respuesta institucional ha sido insuficiente y reclamó justicia tras denunciar episodios de hostigamiento, señalamientos y afectaciones contra su familia

Gabriela Muñoz salió nuevamente en defensa de Gustavo Petro y denunció amenazas de muerte contra ella y su mamá: “Te quedan pocos días zorrita”

Le robaron al capitán del Inter de Bogotá tras la semifinal de la Copa Colombia: esto se sabe

Larry Vásquez informó en redes sociales que delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo frente a un restaurante y se llevaron una maleta

Le robaron al capitán del Inter de Bogotá tras la semifinal de la Copa Colombia: esto se sabe

Gustavo Petro respondió a Angie Rodríguez y negó que le deba más de $200 millones: “Aquí está la prueba de la devolución”

El exmandatario colombiano aseguró que la exdirectora del Dapre había recibido autorización para cobrar su salario después de haber sido incluida en la lista Ofac

Gustavo Petro respondió a Angie Rodríguez y negó que le deba más de $200 millones: “Aquí está la prueba de la devolución”

Congresista del Centro Democrático vinculó atentado a RCN en Cali con publicación de Gustavo Petro en el que acusaba a la cadena radial de manipular

El congresista Jaime Arizabaleta aseguró que el ataque a las instalaciones se dieron apenas horas después de que el expresidente tildara al medio de mentiroso tras publicación de informe sobre millonaria deuda a la exdirectora del Dapre

Congresista del Centro Democrático vinculó atentado a RCN en Cali con publicación de Gustavo Petro en el que acusaba a la cadena radial de manipular
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van tirar mier**”

La presentadora Milena López reveló el estado de salud de Adriana Betancur tras el procedimiento médico al que fue sometida: “Seguimos a la espera”

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

Deportes

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata

Lucas González cuestionó las convocatorias de jugadores de Atlético Nacional a la selección Colombia y reveló cómo lo afectan: "Las variantes se te limitan"

República Checa vs. España: hora y dónde ver en Colombia al campeón del mundo en acción por la Nations League

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid Femenino: así fue su gol en la Champions League ante el París FC