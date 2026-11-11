Comercio colombiano perdería impulso en 2027 y crecería apenas 2,7%: vehículos sostienen las ventas pese a la desaceleración

Las ventas reales de vehículos y motocicletas aumentaron 36% entre enero y agosto de 2026, el mayor crecimiento entre los subsectores analizados (Colprensa)

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La recuperación de la compra de automóviles se convirtió en uno de los principales factores detrás del desempeño reciente del comercio minorista en Colombia. Aunque las ventas mantienen resultados positivos, el comportamiento de algunos segmentos empieza a mostrar señales de moderación, una tendencia que podría extenderse durante los próximos meses.

Las perspectivas para el sector siguen siendo favorables, pero con un crecimiento más moderado. Corficolombiana calcula que el comercio mayorista y minorista aumentará 4,5% en 2026 y 2,7% en 2027, después de haber registrado una expansión de 7,6% en 2025. La desaceleración estaría relacionada con un menor impulso de la demanda interna y mayores presiones inflacionarias.

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Corficolombiana estima que el consumo final de los hogares crecerá 3,2% en 2026, un factor que respaldaría la demanda de bienes y servicios (Centro Médico para Gatos)

Pese a ese ajuste, la actividad comercial conservaría un lugar destacado dentro de la economía nacional. El informe de la entidad señala que, durante el segundo trimestre de 2026, el sector creció 5,8%, apoyado especialmente por el gasto de los hogares en bienes durables, que tuvo un incremento de 15,9%. Este resultado superó en más de tres veces el avance de los demás componentes del consumo.

Los vehículos concentran buena parte del crecimiento minorista

El mercado automotor se mantiene como uno de los principales impulsores de las ventas al por menor. Entre enero y agosto de 2026, las ventas reales de este segmento avanzaron 11% anual, con la recuperación de la demanda de vehículos nuevos como uno de los factores centrales.

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La diferencia se hace visible al excluir los automóviles del cálculo. Sin ese componente, el crecimiento de las ventas minoristas baja a 6,1%, casi cinco puntos porcentuales por debajo del resultado general. Para Corficolombiana, los vehículos seguirán teniendo un peso determinante en el comportamiento comercial durante los próximos trimestres.

Las cifras por actividad muestran que Vehículos y motocicletas encabezó los resultados, con un aumento de 36% en lo corrido del año hasta agosto. Otros vehículos automotores y motocicletas registró un avance de 26%. También sobresalieron las bebidas no alcohólicas, con 18%, mientras que los equipos y aparatos de sonido y video, así como los utensilios de uso doméstico, crecieron 11% cada uno.

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No todos los segmentos tuvieron el mismo comportamiento. Cuatro actividades permanecieron en terreno negativo: calzado y artículos de cuero cayó 9%; bebidas alcohólicas y productos del tabaco retrocedieron 6%; prendas de vestir y textiles tuvieron una reducción de 6%, y los equipos de informática y telecomunicaciones disminuyeron 5%.

El calzado y los artículos de cuero registraron una caída de 9%, mientras que las prendas de vestir y los textiles retrocedieron 6% (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

En conjunto, estos resultados reflejan que el avance del comercio minorista depende en buena medida de categorías específicas, mientras otras todavía enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad.

Mayoristas muestran señales de moderación

El panorama del comercio al por mayor también presenta contrastes. Aunque los ingresos y los márgenes conservaron variaciones positivas en el acumulado del año, los registros más recientes reflejaron una pérdida de impulso frente a los meses anteriores.

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Entre enero y agosto, el margen real de este segmento aumentó 3,5%. Sin embargo, en julio y agosto volvió a registrar variaciones negativas, principalmente por el comportamiento de las actividades vinculadas con maquinaria y equipo y la comercialización de productos farmacéuticos.

El mercado laboral del sector también mostró resultados mixtos. Durante los primeros ocho meses de 2025, el personal ocupado en el comercio mayorista disminuyó 0,8% anual, mientras los salarios per cápita aumentaron 9,8%.

El comercio colombiano se mantendría entre las actividades de mayor dinamismo económico, pese a la desaceleración prevista para 2027 (Sergio Acero/Colprensa)

En el comercio minorista, por su parte, las ventas registraron un crecimiento anual de 11% en el periodo analizado, aunque también perdieron fuerza durante julio y agosto. La moderación de los últimos registros coincide con las señales de desaceleración que Corficolombiana anticipa para el conjunto de la actividad comercial.

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El consumo será clave para el desempeño del sector

Las proyecciones para los próximos años están relacionadas con la evolución del gasto de los hogares. Corficolombiana estima que el consumo final crecerá 3,2% durante 2026, un comportamiento que contribuiría a mantener la demanda de los bienes y servicios ofrecidos por el comercio.

No obstante, el informe advierte que existen factores capaces de modificar ese panorama. Entre ellos están las presiones inflacionarias y la posibilidad de que las condiciones financieras se vuelvan más restrictivas, elementos que podrían limitar las decisiones de compra de los consumidores.

A estas variables se sumó el impacto temporal del terremoto registrado el 10 de agosto. De acuerdo con el análisis, el evento afectó durante las semanas posteriores la actividad comercial en las zonas damnificadas, aunque sus efectos fueron transitorios.

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