Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

Las exportaciones colombianas de vestuario a Venezuela alcanzaron US$6,71 millones durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento superior al 20% (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

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El mercado venezolano vuelve a abrir espacio para la moda colombiana, aunque la recuperación está lejos de los niveles alcanzados hace más de una década. Las cifras del primer semestre de 2026 muestran avances en los envíos de prendas y textiles, mientras la industria del país vecino enfrenta dificultades para atender su propia demanda.

El mayor dinamismo se registró en vestuario. Entre enero y junio, Colombia exportó a Venezuela prendas por US$6,71 millones, con un crecimiento superior al 20%, según un informe de Inexmoda divulgado por Sectorial. Las ventas de textiles llegaron a US$6,09 millones y aumentaron 8,7%. El avance de las prendas fue más del doble del registrado por los materiales.

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La industria textil venezolana pasó de tener 27 grandes fabricantes en los años noventa a contar actualmente con apenas dos compañías (Secretaría de Desarrollo Económico)

El repunte interesa a los empresarios colombianos porque Venezuela fue durante años uno de los destinos centrales de esta industria. Sin embargo, el tamaño que tuvo ese mercado contrasta con los resultados actuales y muestra que el avance reciente apenas comienza.

Una relación comercial que perdió fuerza

Entre 2006 y 2012, Venezuela recibió en promedio el 36,6% de las exportaciones colombianas de vestuario y textiles. La participación superó el 54% en 2007 y 2008, cuando la bonanza petrolera impulsó el consumo y convirtió al país vecino en un comprador relevante para los fabricantes nacionales.

En 2012, las ventas colombianas de estos productos alcanzaron US$267 millones. Pero el panorama cambió rápidamente: en 2013, los envíos descendieron a US$116 millones y la contracción continuó durante los años siguientes. En 2018, las exportaciones tocaron un mínimo de US$3,6 millones.

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Después comenzó una recuperación parcial. Colombia cerró 2025 con ventas por US$22,9 millones: US$12,3 millones correspondieron a vestuario y US$10,6 millones a textiles. Aun así, Venezuela representó apenas el 3,6% de las exportaciones nacionales de esos productos.

Marcas colombianas como Vélez, Mario Hernández y Agua Bendita ya tienen presencia en el mercado venezolano, especialmente en Caracas (Luisa Gonzalez/REUTERS)

La caída también se refleja en el balance general de la industria colombiana. Entre 2012 y 2025, las exportaciones totales de textiles y vestuario pasaron de US$1.062 millones a US$629 millones. Según el análisis de Sectorial, Venezuela explicó el 56% de esa reducción.

La capacidad venezolana abre oportunidades para Colombia

El contexto político de 2026 acompaña la reapertura comercial. En enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. A ese cambio se suma la fragilidad de la industria venezolana, que perdió buena parte de su capacidad productiva.

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De acuerdo con los gremios citados por Inexmoda, de los 27 grandes fabricantes textiles que operaban en Venezuela en los años noventa hoy permanecen dos. Estas compañías trabajan al 44% de su capacidad instalada y la confección opera al 37%. Además, una encuesta de Localness encontró que entre el 90% y el 95% de las telas utilizadas por las marcas venezolanas son importadas.

Esa dependencia puede favorecer a los proveedores colombianos de telas e insumos. Sectorial considera que la primera oportunidad está en la cadena textil, antes que en la venta de prendas terminadas. Los pequeños talleres venezolanos necesitan materiales importados y la limitada operación de las textileras locales puede beneficiar a las empresas nacionales que los abastezcan.

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La recuperación comercial podría beneficiar inicialmente a los proveedores colombianos de telas e insumos, debido a la dependencia venezolana de materiales importados (Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)

La comercialización de ropa confeccionada enfrenta mayores restricciones. El análisis advierte que los ingresos de los hogares venezolanos son bajos y que el precio determina buena parte de las decisiones de compra. Por eso, competir en ese segmento exige tener en cuenta la capacidad adquisitiva de los consumidores.

Algunas marcas colombianas ya tienen presencia en Caracas: Vélez, Mario Hernández y Agua Bendita. En el comercio mayorista, Dugotex figura como el principal exportador colombiano de vestuario a Venezuela, mientras Studio F anunció siete tiendas entre 2026 y 2027.

El crecimiento de los envíos dependerá de que existan condiciones para sostener las operaciones. El informe señala como factores decisivos la estabilidad política y regulatoria, el acceso de la banca venezolana a canales internacionales de pago y la aparición de operadores logísticos que transporten mercancías más allá de Cúcuta. Sin esos elementos, el avance de las exportaciones podría encontrar límites, pese a la demanda de insumos y a la recuperación que muestran las cifras. El informe advierte que el nuevo escenario no garantiza un retorno automático a los volúmenes del pasado: todavía hay barreras comerciales y productivas.

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