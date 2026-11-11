Colombia es uno de los países con mayor desempleo en la Ocde, pero no todas son malas noticias: este fue el dato positivio según el informe de septiembre

El desempleo en Colombia registró en septiembre la mayor caída mensual de la Ocde y se ubicó en 8,5%

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Colombia registró la mayor caída mensual del desempleo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en septiembre: la tasa bajó un punto porcentual, hasta el 8,5%, según el informe publicado por el organismo.

La reducción fue la más amplia entre los miembros de la Ocde durante el mes y respondió a una menor cantidad de personas desocupadas de 25 años o más. Pese al descenso, Colombia se mantuvo 3,5 puntos porcentuales por encima del promedio de desempleo de la organización, que permaneció estable en 5%.

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En total, 35,2 millones de personas estaban sin empleo en las economías que integran la Ocde durante septiembre. El indicador general se ubicó 0,2 puntos por encima del mínimo histórico de 4,8%, registrado en junio de 2023.