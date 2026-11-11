Colombia

CNE definió los recursos que recibirán los partidos políticos para su funcionamiento: se repartirán más de $38.000 millones

El Partido Liberal, el Pacto Histórico, el partido Conservador y el Centro Democrático concentrarán los mayores montos avalados por el organismo electoral

Un documento del Consejo Nacional Electoral detalla la asignación de recursos públicos a los diferentes partidos políticos en Colombia -
Un documento del Consejo Nacional Electoral detalla la asignación de recursos públicos a los diferentes partidos políticos en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la asignación de más de $38.000 millones para la financiación estatal de los partidos y movimientos con personería jurídica durante el período entre el 20 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

La distribución se definió con base en varios criterios: una porción igualitaria para todas las organizaciones; los resultados en las últimas elecciones legislativas; la cantidad de curules obtenidas en concejos municipales y asambleas departamentales; y la representación de mujeres y jóvenes en corporaciones públicas.

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Los mayores recursos fueron asignados al Partido Liberal, con $5.306.878.047, seguido por el Movimiento Pacto Histórico, con $5.038.316.368; el Partido Conservador, con $4.538.407.908; y el Centro Democrático, con $4.414.631.418.

También figuran entre los principales beneficiarios el Partido de la U, que recibirá $3.544.821.705; Cambio Radical, con $2.804.882.337; y la Alianza Verde, con $2.317.283.899.

El resto de los montos aprobados quedó así:

  • Partido Alianza Social Independiente: $1.226.223.908.
  • Movimiento Salvación Nacional: $1.152.602.246.
  • Partido Nuevo Liberalismo: $815.698.268.
  • Movimiento Alternativo Indígena y Social: $770.951.642.
  • Partido Mira: $770.563.716.
  • Partido Demócrata Colombiano: $694.833.237.
  • Partido Colombia Renaciente: $654.555.181.
  • Partido En Marcha: $506.967.420.
  • Partido Dignidad y Compromiso: $495.511.791.
  • Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia: $478.913.553.
  • Movimiento Alianza Democrática Amplia: $439.949.275.
  • Partido La Fuerza: $396.941.190.
  • Partido Colombia Justa Libres: $319.376.011.
  • Partido Republicano: $307.382.941.
  • Partido Libres: $197.857.967.
  • Movimiento Unidad en Miga por Colombia: $197.857.967.
  • Partido Esperanza Democrática: $197.857.967.
  • Partido Ecologista Colombiano: $176.525.412.
  • Partido Oxígeno: $166.499.992.
  • Partido Defensores de la Patria: $140.874.872.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la asignación de más de $38.000 millones para la financiación estatal de los partidos y movimientos con personería jurídica durante el período entre el 20 de julio y el 31 de diciembre de 2026 (Consejo Nacional Electoral)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la asignación de más de $38.000 millones para la financiación estatal de los partidos y movimientos con personería jurídica durante el período entre el 20 de julio y el 31 de diciembre de 2026 (Consejo Nacional Electoral)

Así quedó el nuevo CNE para 2026-2030

El Congreso de la República designó el martes 25 de agosto a los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2026 y 2030. La votación dejó siete puestos en manos de partidos y sectores de centroderecha, mientras que el Pacto Histórico obtuvo dos representaciones.

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La decisión se tomó en una sesión conjunta de Senado y Cámara que concluyó después de las 11:00 p. m. Ante la falta de consenso para presentar una sola lista, las fuerzas políticas llevaron tres planchas a consideración del pleno.

La primera reunió a Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra y Plinio Alarcón. Esa lista contó con apoyos del Centro Democrático, Mira, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U y Salvación Nacional.

Los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral durante el periodo 2026-2030 fueron elegidos por el Congreso (@CNE_COLOMBIA/X)
Los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral durante el periodo 2026-2030 fueron elegidos por el Congreso (@CNE_COLOMBIA/X)

La segunda incluyó a Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, con el respaldo del Pacto Histórico, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y En Marcha. Luis Pérez, de Cambio Radical, encabezó la tercera alternativa.

La primera plancha obtuvo 169 votos; la segunda, 77; y la tercera, 28. La cifra repartidora quedó fijada en 28, lo que definió la asignación de los nueve escaños.

Los nuevos integrantes del organismo electoral serán Nubia Estela Martínez, por el Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, por el Partido Liberal; Juan Carlos Wills, por el Partido Conservador; Juan Felipe Lemos, por el Partido de la U; José Antonio Parra, por Salvación Nacional; Plinio Alarcón, por Mira; Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, por el Pacto Histórico; y Gersel Pérez, por Cambio Radical.

Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, incluidos en la lista respaldada por el Pacto Histórico, no alcanzaron una curul en el CNE.

El Senado y la Cámara de Representantes adelantaron la sesión conjunta en la que se definió la nueva composición del CNE (@CNE_COLOMBIA/X)
El Senado y la Cámara de Representantes adelantaron la sesión conjunta en la que se definió la nueva composición del CNE (@CNE_COLOMBIA/X)

La asignación de recursos para el funcionamiento de las colectividades y la elección de los nuevos magistrados configuran dos decisiones que incidirán en el panorama electoral de los próximos años. Mientras los partidos dispondrán de financiación estatal para sostener su actividad administrativa y política durante el segundo semestre de 2026, el Consejo Nacional Electoral tendrá una nueva integración encargada de supervisar el cumplimiento de las normas sobre campañas, financiación y participación política para los próximos años.

La composición del tribunal, definida a partir de las mayorías construidas en el Congreso, refleja el peso de las alianzas partidistas en la designación de quienes asumirán funciones de control electoral hasta 2030.

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CNEDistribución de recursosParitdos políticos$38.000 millonesColombia-Noticias

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