Colombia

Cinco empresas que donaron para la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla reportaron ingresos en cero

La investigación también reveló conexiones empresariales entre dos de las compañías aportantes y firmas encargadas de la remodelación, ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un contrato cercano a los $280.000 millones

El Batallón Paraíso fue adecuado con aportes privados de 12 empresas y particulares que entregaron más de $1.126 millones en materiales, equipos y otros elementos. - crédito tomada de las historias publicadas en Instagram del presidente Abelardo de la Espriella
El Batallón Paraíso fue adecuado con aportes privados de 12 empresas y particulares que entregaron más de $1.126 millones en materiales, equipos y otros elementos. - crédito tomada de las historias publicadas en Instagram del presidente Abelardo de la Espriella
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Cinco de las empresas que realizaron aportes para adecuar el Batallón Paraíso, en Barranquilla, como sede alterna del presidente Abelardo de la Espriella, reportaron ingresos por cero pesos en sus últimas renovaciones de matrícula mercantil, según una investigación publicada por Cambio.

Los hallazgos hacen parte de la revisión de las compañías que contribuyeron a las obras del inmueble militar, para las cuales se recibieron donaciones por $1.126 millones. La investigación también encontró conexiones empresariales entre dos de los aportantes y firmas que participan en la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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La información sobre los donantes fue ampliada mediante una respuesta oficial del Ejército Nacional a un derecho de petición presentado por la abogada y periodista Ana Bejarano Ricaurte.

Las 12 empresas y particulares que aportaron para la sede presidencial

De acuerdo con la información obtenida, fueron 12 los aportantes que entregaron dinero, materiales, equipos y otros elementos para las adecuaciones del Batallón Paraíso. El valor total de las contribuciones fue de $1.126.167.450.

La donación más alta correspondió a Tecnoglass, compañía de los hermanos José Manuel y Christian Daes, que entregó $310.416.450 en vidrios y ventanas blindadas.

Estos fueron los aportes registrados:

Empresa o donante Valor de la donación
Industrias Maderas Isaac S.A.S.$67.350.000
Proyectos Franco Estructuras S.A.S.$56.460.000
Prosound Colombia S.A.S.$82.780.000
JG Solutions Service S.A.S.$82.642.000
IARK Construction S.A.S.$85.460.000
Tecnoglass$310.416.450
Ditracol S.A.S.$86.400.000
Vismar Tech S.A.S.$86.990.000
AMD Ingenieros S.A.S.$87.153.000
Víctor Rafael Guardo Castro$87.000.000
Inversiones Bendeck S.A.S.$37.950.000
Carlos Arturo Polo de la Rosa$55.566.000
TOTAL $1.126.167.450

Fuente según Cambio: Información recibida por la abogada y columnista Ana Bejarano Ricaurte en su derecho de petición presentado al Ejército Nacional.

Según el Ministerio de Defensa, las compañías también ofrecieron voluntariamente el personal y los contratistas que ejecutaron las intervenciones, con el propósito de evitar el uso de recursos públicos para las obras.

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¿Cuáles empresas reportaron ingresos en cero?

Entre las compañías que participaron en las donaciones, el medio identificó cinco que registraron ingresos por actividad ordinaria de cero pesos en sus últimas renovaciones mercantiles de 2026: AMD Ingenieros, Vismar Tech, JG Solutions Service, Proyectos Franco Estructuras e Inversiones Bendeck.

Una de ellas es AMD Ingenieros S.A.S., que aportó $87.153.000. La compañía tiene domicilio en Santo Tomás, Atlántico, está registrada como microempresa y cuenta con un capital suscrito y pagado de $10 millones.

La sociedad fue constituida en 2013 y trasladó su domicilio de Barranquilla a Santo Tomás en mayo de 2022. En abril de 2026 renovó su matrícula mercantil y reportó ingresos por cero pesos. El último registro de ingresos que aparece en su historial corresponde a 2022, cuando declaró $10 millones.

Otro caso es el de Vismar Tech S.A.S., que contribuyó con $86.990.000 en equipos de aire acondicionado y trabajos de suministro e instalación. La compañía fue constituida el 2 de agosto de 2025, tiene un capital suscrito y pagado de $3 millones y está registrada como microempresa.

En su renovación mercantil de abril de 2026 también reportó ingresos por actividad ordinaria de cero pesos.

Esta empresa comparte representante legal con Ditracol S.A.S.: Fernando Enrique Visbal Soulier. Entre las dos compañías aportaron cerca de $173 millones para las adecuaciones del Batallón Paraíso.

Por su parte, Ditracol había firmado el 12 de julio de 2025 un contrato por $611 millones con Edubar, la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla, para suministrar e instalar aires acondicionados en escenarios deportivos. Tres semanas después fue constituida Vismar Tech.

Hispanos contando monedas, educación financiera, planificación económica, finanzas personales, ahorro familiar, dinero en efectivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
AMD Ingenieros, Vismar Tech, JG Solutions Service, Proyectos Franco Estructuras e Inversiones Bendeck reportaron ingresos ordinarios de cero pesos en sus últimas renovaciones mercantiles. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tercera compañía es JG Solutions Service S.A.S., domiciliada en Soledad, Atlántico, y constituida el 30 de marzo de 2021. Su contribución fue de $82.642.000.

La sociedad tiene un capital suscrito y pagado de $20 millones y su actividad principal está relacionada con el mantenimiento y la reparación especializada de maquinaria y equipo. Su gerente y accionista único es Jorge Enrique Henríquez Fernández. En la renovación mercantil del 4 de marzo de 2026 reportó ingresos por cero pesos.

También aparece Proyectos Franco Estructuras S.A.S., empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y domiciliada en Puerto Colombia. Fue constituida el 29 de noviembre de 2024, tiene un capital suscrito y pagado de $50 millones y está bajo el control de Martha Elena Rodríguez Donado, gerente y accionista única.

La compañía entregó $56.460.000 para las adecuaciones y en su renovación mercantil del 31 de marzo de 2026 declaró ingresos por cero pesos.

Finalmente, Inversiones Bendeck S.A.S. aportó $37.950.000. Constituida en agosto de 2024 y con domicilio en Barranquilla, tiene un capital suscrito y pagado de $100 millones.

Su representante legal y accionista único es José Jorge Bendeck Vega, quien también figura como representante de Sabek Ingenieros S.A.S., compañía que ha tenido contratos con entidades públicas en Barranquilla. En marzo de 2026, Inversiones Bendeck reportó ingresos por actividad ordinaria de cero pesos.

En contraste, Prosound Colombia S.A.S., otra de las compañías aportantes, declaró ingresos por $39,5 millones en su última renovación mercantil. La empresa, constituida en junio de 2023, entregó $82.780.000 y tiene un capital suscrito y pagado de $2 millones.

Dos empresas donantes tienen vínculos con contratistas del estadio Metropolitano

La investigación del medio también identificó conexiones empresariales entre Industrias Maderas Isaac S.A.S. e IARK Construction S.A.S., dos compañías que aportaron recursos para las adecuaciones del Batallón Paraíso, y las firmas vinculadas con la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En el caso de Industrias Maderas Isaac, que entregó $67.350.000, la relación pasa por Jorge Arturo Isaac Llinás, gerente suplente de la compañía. El empresario también aparece en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) como suplente del gerente de Terrapin S.A.S., integrante del Consorcio Metro Estadio.

La conexión de IARK Construction, que aportó $85.460.000, está relacionada con su representante legal, Camilo Andrés Rose Rodríguez. El empresario también representa al Consorcio Parque Las Américas Magangué, del que IARK Construction tiene una participación del 10%, mientras que Convías S.A.S. cuenta con el 90%.

Tanto Terrapin como Convías participan en el Consorcio Metro Estadio, con una participación del 40% cada una. Este grupo está encargado de las obras de remodelación, ampliación y modernización del estadio, mediante un contrato cercano a los $280.000 millones, formalizado el 24 de diciembre de 2025.

La revista también mencionó las conexiones políticas de algunos de los empresarios relacionados con estas compañías. Luis Francisco Ovalle Llinás, accionista de Convías, es hijo de Miriam Llinás de Ovalle, primera alcaldesa de Barranquilla. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha reconocido públicamente su cercanía política con ella y la ha calificado como su mentora.

Se filtró la nueva silletería del estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito @@el_gd1/X/Alcaldía Distrital
Dos empresas que donaron para adecuar la sede presidencial tienen conexiones empresariales con firmas del consorcio encargado de remodelar el estadio Roberto Meléndez, en Barranquilla. - crédito @@el_gd1/X/Alcaldía Distrital

Adecuaciones del Batallón Paraíso

La investigación también abordó las condiciones en las que se realizaron las adecuaciones del Batallón Paraíso. El Ministerio de Defensa sostuvo según el medio que, no hubo un contrato estatal ni un presupuesto de obra, debido a que las empresas ofrecieron voluntariamente sus aportes.

Además, informó que no se exigieron pólizas de cumplimiento, calidad o estabilidad ni se contrataron interventorías. La seguridad de las instalaciones quedó a cargo de privados.

Por su parte, la Presidencia ha señalado, en respuestas a derechos de petición, que el Batallón Paraíso no ha sido destinado formalmente como sede alterna del Gobierno. El Ejército confirmó que el inmueble conserva su uso militar y continúa bajo administración del Ministerio de Defensa.

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