Cidh concluyó que Colombia vulneró los derechos políticos de exembajador Luis Alfonso Hoyos, que perdió su investidura en 2001

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Colombia dejar sin efecto la restricción política contra el exsenador y exembajador - crédito @ricardopuentesm/X

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó un informe en el que concluyó que el Estado colombiano vulneró las garantías judiciales y los derechos políticos del exsenador y exembajador de Colombia ante la OEA Luis Alfonso Hoyos, cuya pérdida de investidura en 2001 implicó una inhabilitación permanente para aspirar a cargos de elección popular.

El organismo recomendó a Colombia dejar sin efecto esa sanción, otorgar una reparación material e inmaterial y adoptar medidas que eviten la repetición de hechos similares. La decisión consta en el Informe 233/25, aprobado el 29 de septiembre de 2025 y notificado al Estado el 9 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con el informe, se estableció que Colombia incumplió disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionadas con las garantías judiciales, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

El Informe 233/25 concluyó que el Estado colombiano vulneró garantías judiciales, derechos políticos y el principio de igualdad ante la ley - crédito captura de pantalla @Melquisedec70/X

El informe se refiere a la pérdida de investidura que dictó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contra Luis Alfonso Hoyos en 2001, ratificada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 11 de octubre de 2006.

La pérdida de investidura se ordenó cuando Hoyos era candidato a la gobernación del departamento de Caldas.

La sanción se originó en un proceso por una presunta violación al régimen de incompatibilidades, vinculada con gestiones presupuestales. La defensa del entonces dirigente político acudió al sistema interamericano el 25 de febrero de 2002, un año después de la decisión judicial.

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Según la información de la Cidh, la recomendación al Estado colombiano es levantar la inhabilidad perpetua para ocupar cargos de elección popular y otorgar una compensación económica. El documento también planteó medidas de no repetición dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

El Estado debe informar en dos meses qué medidas adoptará

La notificación del informe abrió un plazo de dos meses para que el Estado colombiano informe a la Cidh sobre las medidas que adoptará frente a las recomendaciones. Ese término vence el 9 de enero de 2027, si se cuenta desde la comunicación oficial del 9 de noviembre de 2026.

Colombia recibió la notificación de la decisión el 9 de noviembre de 2026 y tiene dos meses para informar las medidas adoptadas - crédito captura de pantalla @Melquisedec70/X

El caso tuvo una tramitación de casi 25 años ante el sistema interamericano. La Cidh celebró una audiencia pública en octubre de 2022 y aprobó su informe de fondo tres años después, el 29 de septiembre de 2025.

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La comunicación formal a Colombia ocurrió más de 13 meses después de esa aprobación.

La determinación corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, el documento formula recomendaciones al Estado y establece un proceso de seguimiento sobre su cumplimiento.

El perfil de Hoyos Aristizabal

Oriundo de Pensilvania, Caldas, Hoyos estudió Derecho en la Universidad del Rosario, cursó una maestría en Administración en la Universidad de los Andes y realizó estudios de Ciencia Política en La Sorbona, en París.

Inició su trayectoria como concejal de su municipio y, posteriormente, llegó a la Cámara de Representantes por Caldas en 1991. Tres años más tarde fue elegido senador.

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Hoyos Aristizábal tuvo una carrera política y administrativa que incluyó su paso por la dirección de Acción Social y la dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), además de los cargos mencionados.

Luis Alfonso Hoyos estuvo vinculado a varios procesos judiciales - crédito Luisa González/ Colprensa

Luego de salir del Sena, Hoyos se vinculó a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga como asesor espiritual. Renunció el 7 de mayo de 2014, días antes de la primera vuelta electoral, en medio de la controversia por el caso de Andrés Fernando Sepúlveda.

La Fiscalía había capturado a Sepúlveda, contratista de la campaña, por presuntas interceptaciones ilegales de comunicaciones y acceso a plataformas informáticas del Gobierno. Ese mismo día, Noticias RCN divulgó imágenes en las que Hoyos aparecía con Sepúlveda en el canal, donde el contratista presentó información contra la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

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También fue mencionado en indagaciones derivadas de las declaraciones de la excongresista Yidis Medina sobre una presunta entrega de cargos burocráticos a cambio de respaldar la reelección presidencial.