Colombia

Caso Ueno Bank en Paraguay: las cinco claves que deben revisar los ahorradores colombianos antes de invertir para proteger su dinero

La tranquilidad de un ahorrador no debería depender de qué tan conocida es una marca, sino de información que hoy cualquiera puede consultar, aseguraron expertos

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros.
El Banco Central de Paraguay intervino ueno bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros - EFE
Guardar

Los ahorradores colombianos deben verificar cinco puntos antes de depositar dinero en cualquier entidad financiera: supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera), inscripción en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), calificación de riesgo, indicador de solvencia y estados financieros auditados.

El llamado que hizo MejorCDT surgió ante la intervención y disolución de Ueno Bank en Paraguay, entidad digital con cerca de tres millones de clientes que entró en disolución e intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) después de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo legal, en medio de problemas de capital y una cartera de difícil recuperación que dejó a numerosos depositantes sin posibilidad de retirar sus recursos.

PUBLICIDAD

Recordó que una persona en Colombia puede confirmar si el dinero está protegido al verificar que la entidad aparece en la lista de supervisadas por la Superintendencia Financiera y figura entre las inscritas en Fogafín. El seguro cubre CDT, cuentas de ahorro y cuentas corrientes hasta $50.000.000 por persona en cada entidad inscrita, sin que el tamaño o la calificación de la institución modifiquen ese límite; el registro está disponible en fogafin.gov.co.

El dinero de los CDT siempre está protegido de la volatilidad del mercado - Luisa González/Reuters
El dinero de los CDT siempre está protegido de la volatilidad del mercado - Luisa González/Reuters

Información disponible para el público

Al respecto, el director de Tecnología y cofundador de MejorCDT, David Susa, señaló que el episodio regional ilustra la importancia de consultar la información disponible para el público.

PUBLICIDAD

“Lo que pasó en Paraguay es un recordatorio de que la tranquilidad de un ahorrador no debería depender de qué tan conocida es una marca, sino de información que hoy cualquiera puede consultar. En Colombia esa información existe y es pública; el reto es que la gente sepa dónde buscarla”, afirmó.

Supervisión financiera y seguro de depósitos en Colombia

Para recibir ahorros del público, una entidad necesita autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, que exige un capital mínimo, revisa a accionistas y administradores y mantiene vigilancia permanente. La lista de entidades supervisadas puede consultarse en el sitio web de la autoridad.

Uno de los objetivos de la Superintendencia Financiera es velar por la solidez y seguridad de las entidades que conforman el sistema financiero - Nelson Bocanegra/Reuters
Uno de los objetivos de la Superintendencia Financiera es velar por la solidez y seguridad de las entidades que conforman el sistema financiero - Nelson Bocanegra/Reuters

La inscripción en Fogafín constituye la segunda comprobación. El seguro cubre CDT, cuentas de ahorro y cuentas corrientes hasta $50.000.000 por persona y por entidad inscrita, sin que el tamaño ni la calificación de la institución modifiquen ese límite.

Calificación de riesgo, solvencia y estados financieros

Susa aconsejó revisar la calificación de riesgo emitida por agencias independientes. En la escala nacional, las notas AAA, AA y A indican capacidad de pago fuerte; las calificadoras las revisan al menos una vez al año y pueden modificarlas en cualquier momento.

También conviene consultar el indicador de solvencia, que mide el capital propio disponible para absorber pérdidas sin trasladarlas a los ahorradores. La regulación colombiana exige un mínimo del 9%, o del 10,5% al incluir el colchón de conservación previsto en Basilea III, y la Superintendencia publica ese dato por entidad. Los estados financieros auditados ofrecen otra referencia sobre el capital, la cartera de créditos y la rentabilidad. Las entidades vigiladas deben divulgarlos con revisión de un revisor fiscal, mientras la Superintendencia publica periódicamente sus principales cifras.

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay ante el escándalo de ueno bank - EFE/ Presidencia de Paraguay
Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay ante el escándalo de ueno bank - EFE/ Presidencia de Paraguay

Por qué es importante la verificación

Susa instó a aplicar las verificaciones sin importar el reconocimiento de una institución. “Ninguna marca, por grande o conocida que sea, debería reemplazar la verificación. Nuestra recomendación es que cada persona revise estos cinco puntos en cualquier entidad donde tenga su plata. La información está disponible y es gratuita, y usarla es la mejor forma de tomar decisiones informadas y ahorrar con tranquilidad”, sostuvo.

El directivo también planteó discutir el alcance futuro de la cobertura. “El seguro de depósitos es una de las herramientas más valiosas que tiene el sistema financiero colombiano para respaldar a los ahorradores. Casos como el de Paraguay son una buena oportunidad para conversar sobre cómo seguir fortaleciéndolo, por ejemplo, revisando que su monto avance al ritmo del costo de vida”, concluyó.

La consulta de registros regulatorios, coberturas y balances permite evaluar una entidad con datos públicos, más allá de su tamaño, presencia digital o reconocimiento de marca.

Temas Relacionados

Ueno BankParaguayCDTColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

La crisis de la industria textil venezolana y la dependencia de materiales importados están abriendo oportunidades para los fabricantes colombianos, aunque el poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones comerciales todavía representan desafíos

Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

La geolocalización de un dispositivo permitió ubicar en el noroccidente de Bogotá a los sujetos que habrían entrado a una vivienda de Cundinamarca para llevarse los objetos de valor

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

La Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas

El gestor farmacéutico deberá resolver solicitudes pendientes, priorizar a pacientes de mayor riesgo y presentar reportes periódicos sobre el cumplimiento de las órdenes

La Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata