Caso Ueno Bank en Paraguay: las cinco claves que deben revisar los ahorradores colombianos antes de invertir para proteger su dinero

El Banco Central de Paraguay intervino ueno bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros - EFE

Guardar

Los ahorradores colombianos deben verificar cinco puntos antes de depositar dinero en cualquier entidad financiera: supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera), inscripción en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), calificación de riesgo, indicador de solvencia y estados financieros auditados.

El llamado que hizo MejorCDT surgió ante la intervención y disolución de Ueno Bank en Paraguay, entidad digital con cerca de tres millones de clientes que entró en disolución e intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) después de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo legal, en medio de problemas de capital y una cartera de difícil recuperación que dejó a numerosos depositantes sin posibilidad de retirar sus recursos.

PUBLICIDAD

Recordó que una persona en Colombia puede confirmar si el dinero está protegido al verificar que la entidad aparece en la lista de supervisadas por la Superintendencia Financiera y figura entre las inscritas en Fogafín. El seguro cubre CDT, cuentas de ahorro y cuentas corrientes hasta $50.000.000 por persona en cada entidad inscrita, sin que el tamaño o la calificación de la institución modifiquen ese límite; el registro está disponible en fogafin.gov.co.

El dinero de los CDT siempre está protegido de la volatilidad del mercado - Luisa González/Reuters

Información disponible para el público

Al respecto, el director de Tecnología y cofundador de MejorCDT, David Susa, señaló que el episodio regional ilustra la importancia de consultar la información disponible para el público.

PUBLICIDAD

“Lo que pasó en Paraguay es un recordatorio de que la tranquilidad de un ahorrador no debería depender de qué tan conocida es una marca, sino de información que hoy cualquiera puede consultar. En Colombia esa información existe y es pública; el reto es que la gente sepa dónde buscarla”, afirmó.

Supervisión financiera y seguro de depósitos en Colombia

Para recibir ahorros del público, una entidad necesita autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, que exige un capital mínimo, revisa a accionistas y administradores y mantiene vigilancia permanente. La lista de entidades supervisadas puede consultarse en el sitio web de la autoridad.

Uno de los objetivos de la Superintendencia Financiera es velar por la solidez y seguridad de las entidades que conforman el sistema financiero - Nelson Bocanegra/Reuters

La inscripción en Fogafín constituye la segunda comprobación. El seguro cubre CDT, cuentas de ahorro y cuentas corrientes hasta $50.000.000 por persona y por entidad inscrita, sin que el tamaño ni la calificación de la institución modifiquen ese límite.

PUBLICIDAD

Calificación de riesgo, solvencia y estados financieros

Susa aconsejó revisar la calificación de riesgo emitida por agencias independientes. En la escala nacional, las notas AAA, AA y A indican capacidad de pago fuerte; las calificadoras las revisan al menos una vez al año y pueden modificarlas en cualquier momento.

También conviene consultar el indicador de solvencia, que mide el capital propio disponible para absorber pérdidas sin trasladarlas a los ahorradores. La regulación colombiana exige un mínimo del 9%, o del 10,5% al incluir el colchón de conservación previsto en Basilea III, y la Superintendencia publica ese dato por entidad. Los estados financieros auditados ofrecen otra referencia sobre el capital, la cartera de créditos y la rentabilidad. Las entidades vigiladas deben divulgarlos con revisión de un revisor fiscal, mientras la Superintendencia publica periódicamente sus principales cifras.

PUBLICIDAD

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay ante el escándalo de ueno bank - EFE/ Presidencia de Paraguay

Por qué es importante la verificación

Susa instó a aplicar las verificaciones sin importar el reconocimiento de una institución. “Ninguna marca, por grande o conocida que sea, debería reemplazar la verificación. Nuestra recomendación es que cada persona revise estos cinco puntos en cualquier entidad donde tenga su plata. La información está disponible y es gratuita, y usarla es la mejor forma de tomar decisiones informadas y ahorrar con tranquilidad”, sostuvo.

El directivo también planteó discutir el alcance futuro de la cobertura. “El seguro de depósitos es una de las herramientas más valiosas que tiene el sistema financiero colombiano para respaldar a los ahorradores. Casos como el de Paraguay son una buena oportunidad para conversar sobre cómo seguir fortaleciéndolo, por ejemplo, revisando que su monto avance al ritmo del costo de vida”, concluyó.

PUBLICIDAD

La consulta de registros regulatorios, coberturas y balances permite evaluar una entidad con datos públicos, más allá de su tamaño, presencia digital o reconocimiento de marca.