Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Calvin Harris, uno de los nombres responsables de definir el boom en el EDM durante la década de 2010, regresará a Colombia para dar el primer show solista de su historia - crédito @calvinharris/Instagram

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Calvin Harris regresará a Colombia el 13 de noviembre de 2026 con su primer concierto en solitario en el país, programado en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El show, organizado por Páramo Presenta, pondrá fin a once años de ausencia del DJ y productor escocés en territorio colombiano, tras su última aparición en el Festival Estéreo Picnic de 2015.

El anuncio llegó luego de semanas de expectativa generada por el propio artista, que en agosto compartió en sus redes sociales los mensajes “Bogotá, algo viene” y “Bogotá, ¿estás lista?”, acompañados de un formulario para recibir novedades sobre un posible regreso. La confirmación oficial se dio a conocer semanas después, con la apertura de Tyson O’Brien y el colombiano Martin Trevy como actos soporte antes del set principal de Harris.

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Calvin Harris regresa a Colombia con un show en solitario en Bogotá, programado para el 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus - crédito Páramo Presenta

El concierto en Bogotá se inserta en una agenda que, a lo largo de 2026, llevó al escocés por escenarios de Bahréin, Qatar, Estados Unidos, India, el Reino Unido y una residencia semanal en Ushuaïa Ibiza.

Con una carrera que arrancó a comienzos de los años 2000 desde su Dumfries natal, Harris llega a Colombia como uno de los artistas más influyentes en la historia de la música electrónica, con sencillos recientes como Release The Pressure, junto a Kasabian, y Satisfy, con la cantante irlandesa Jazzy.

Los inicios

Adam Richard Wiles, nombre real de Harris, nació el 17 de enero de 1984 en Dumfries, Escocia, y creció junto a sus padres, ambos de origen inglés, y sus dos hermanos mayores, Edward y Sophie. Su padre trabajaba como bioquímico. De adolescente soñaba con convertirse en futbolista profesional, pero en la pubertad descubrió la música electrónica y empezó a grabar maquetas en su habitación a partir de 1999. Para costear su primer equipo de producción, trabajó reponiendo estantes en supermercados y en una fábrica de procesamiento de pescado.

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A los 18 años publicó sus primeros temas, Da Bongos y Brighter Days, bajo el seudónimo Stouffer. Poco después se trasladó a Londres en busca de oportunidades, donde lanzó Let Me Know con la vocalista Ayah Marar dentro del recopilatorio Electric Soul, Vol. 2 de los Unabombers. La falta de ingresos lo obligó a regresar a Dumfries, donde retomó la publicación de grabaciones caseras en su perfil de MySpace, plataforma por esos días fundamental para la visibilidad de los artistas emergentes.

En 2006, un representante de EMI escuchó sus composiciones en la red social y le propuso un contrato. Ese mismo año, Harris firmó también con el sello Sony BMG para la parte discográfica y con Three Six Zero Group para su representación artística. Poco después produjo una remezcla del sencillo Rock Steady de All Saints y llamó la atención de la cantante australiana Kylie Minogue, quien lo convocó para coescribir y producir Heart Beat Rock e In My Arms en su álbum X de 2007; este último tema llegó al top 10 del Reino Unido.

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El álbum debut 'I Created Disco' llegó al mercado en 2007 tras la participación del productor escocés en el disco X de Kylie Minogue y lo posicionó con una estética pop, pero personal - crédito Calvin Harris/YouTube

Con esas credenciales, en junio de 2007 publicó su álbum debut, I Created Disco, que grabó íntegramente en una computadora Amiga tras regresar de Londres a Dumfries. Las 14 pistas fueron escritas, producidas e interpretadas por él mismo, entre ellas Acceptable in the 80s y The Girls, ambas con buen desempeño comercial en Europa y Australia.

Esta producción lo ubicó como un artista más cercano al electroclash y a rescatar elementos de la música disco de un modo personal, que a la figura del DJ que lo haría conocido a nivel mundial. Para promocionar el disco, Harris realizó una gira por el Reino Unido como telonero de Faithless y Groove Armada.

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El ascenso con ‘Ready for the Weekend’ y la consolidación en el Reino Unido

Su segundo álbum, Ready for the Weekend, salió en agosto de 2009 y debutó en el número uno del UK Albums Chart, con certificación de oro por parte de la British Phonographic Industry (BPI) a los dos meses de su lanzamiento. El sencillo líder, I’m Not Alone, se convirtió en su primer número uno en el UK Singles Chart.

En esa producción la voz de Harris seguía siendo protagonista, pero ahora las canciones comenzaban a beber más del EDM que figuras como David Guetta, deadmau5 o Tiësto representaban, algo evidente en otro de los sencillos, You Used To Hold Me, mientras que la titular Ready for the Weekend remitía a lo escuchado en el debut.

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El lanzamiento de Ready for the Weekend en 2009 alcanzó el primer puesto en las listas británicas y presentó al escocés con un sonido más cercano al EDM que triunfaba en la época - crédito Calvin Harris/YouTube

Ese mismo año, Harris produjo Holiday para el rapero Dizzee Rascal, tema que también alcanzó el primer puesto en las listas británicas, y colaboró como vocalista invitado en Century, del álbum Kaleidoscope de Tiësto. En 2010 fundó su propio sello discográfico, Fly Eye Records, dedicado mayormente a producciones de música dance electrónica (EDM), y produjo y mezcló el sencillo Hands de The Ting Tings. Ese mismo año, Harris visitó Colombia por primera vez con un show en el hoy desaparecido Teatro Metro de Teusaquillo, en Bogotá.

‘18 Months’ y ‘Motion’, la consagración

La participación de Harris en el "crossover" con la norteamericana es considerada como uno de los puntos de quiebre que favoreció el auge del EDM durante los años 2010 - crédito Rihanna/YouTube

El 29 de octubre de 2012 llegó 18 Months, el álbum que marcó su consagración internacional. El disco encabezó el UK Albums Chart y se convirtió en su primer trabajo en ingresar al Billboard 200 de Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 19. We Found Love, su colaboración con Rihanna, se transformó en uno de los sencillos definitorios de la década.

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Con este álbum, Harris logró ocho sencillos entre los diez primeros puestos de las listas británicas, un récord que superó la marca histórica de siete que ostentaba Michael Jackson con Thriller, encadenando una seguidilla de éxitos que hoy son clásicos del EDM, como Let’s Go (con Ne-Yo), We’ll Be Coming Back (con Example), o Bounce (con Kelis). Eso sí, sus apariciones vocales se redujeron drásticamente y su faceta como DJ adquirió más peso frente a sus inicios más orientados al en vivo.

18 Months consagró a Harris a nivel internacional, permitiéndole superar marcas de Michael Jackson y posicionándolo como el DJ más importante del mundo en 2011 - crédito Calvin Harris/YouTube

En octubre de 2014 se convirtió en el primer artista en colocar simultáneamente tres canciones en el top 10 del Dance/Electronic Songs de Billboard, y también fue el primer solista del Reino Unido en superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Ese logro contribuyó a que, en 2014, la revista Forbes lo nombrara el DJ mejor pagado del mundo.

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En noviembre de 2014 publicó Motion, su cuarto álbum, que debutó en el primer puesto en Escocia, segundo en el Reino Unido y quinto en Estados Unidos. El disco incluyó los sencillos Summer, Blame, Under Control y Outside. En febrero de 2015 sumó Pray to God, con la participación de la banda de rock HAIM, y en julio de ese año se unió al trío de producción Disciples para lanzar How Deep Is Your Love, que alcanzó el número dos en el Reino Unido y el primer puesto en Australia.

En 'Motion' (2014), Harris alternó entre colaboradores de la primera línea del pop y figuras en ascenso, como fue el caso de John Newman - crédito Calvin Harris/YouTube

En 2015, Harris realizó su segunda visita a Colombia, esta vez como cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic, donde compartió escenario con artistas como Jack White, Kasabian, alt-J, Skrillex, Damian Marley, Foster the People, Aterciopelados y Andrés Calamaro. Durante este período, Harris también asumió el cargo de director del equipo de artistas y repertorio (A&R) del sello Deconstruction Records, mientras Fly Eye Records firmaba una asociación con Sony/ATV Music Publishing.

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Ese mismo año, Harris lanzó Funk Wav Bounces Vol. 1, un álbum orientado hacia sonidos funk y R&B con colaboraciones de artistas como Katy Perry, Pharrell Williams y Nicki Minaj; la continuación, Funk Wav Bounces Vol. 2, apareció en 2022.

El resto de la década, Harris lo repartió entre colaboraciones de alto perfil como las que tuvo con Rihanna en This Is What You Came For, Dua Lipa en One Kiss y Sam Smith en Promises, así como en la elección de un nuevo alias, Love Regenerator, con el que lanzó dos EPs en 2020 con un abordaje más discotequero y menos pensado para el “crossover” que fue bien recibido por sus fans.

La colaboración con Dua Lipa fue un éxito en 2018, y fue incluída en 2024 en '96 Months' - crédito Calvin Harris/YouTube

Harris posee el récord de la Official Charts Company por la mayor cantidad de sencillos número uno en el Reino Unido durante la década de 2010. A lo largo de su carrera recibió 23 nominaciones a los Brit Awards, con victorias en las categorías de Productor Británico del Año y Sencillo Británico del Año en 2019. También acumuló cinco nominaciones al Grammy, entre ellas un premio al Mejor Video Musical en 2013.

Su más reciente trabajo de larga duración, 96 Months, publicado en agosto de 2024, reúne sus grandes éxitos de los ocho años anteriores no publicados en álbum hasta entonces, y fue certificado platino en el Reino Unido en mayo de 2026, con más de 300.000 unidades vendidas. Sus sencillos más recientes, Release The Pressure con Kasabian, y Satisfy con Jazzy, dejan en evidencia ese interés constante por buscar otras sonoridades, sin sacrificar el atractivo comercial.

En los últimos años, las colaboraciones de Harris se orientaron a una faceta accesible, pero no al nivel de lo visto durante los años 2010 - crédito Calvin Harris/YouTube

Este año, Harris llevó adelante una temporada de directos que arrancó en enero con fechas en Bahréin y Qatar, continuó en febrero por Estados Unidos y en primavera por India, con actuaciones en Bengaluru, Bombay y Delhi. En junio encabezó el escenario principal del Isle of Wight Festival, y en agosto actuó durante dos noches consecutivas en el estadio Hampden Park de Glasgow, su regreso al recinto desde 2022, uno de cuyos shows fue grabado para el especial televisivo Calvin Harris: Live From Scotland.

A esto se suma la residencia semanal en Ushuaïa Ibiza, con fechas confirmadas hasta octubre, y presentaciones en septiembre en Rock in Rio de Río de Janeiro y en Bakú, Azerbaiyán.

A lo largo de su trayectoria, Harris consolidó entre colaboraciones y temas propios un catálogo notable por su capacidad de seducir a las masas pero también de ser ingenioso y capaz de buscar fronteras nuevas en cada proyecto, algo que lo mantuvo como una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea, y algo de lo que serán testigos los asistentes al Coliseo Medplus en Bogotá.