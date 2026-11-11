Autopista Sur en Bogotá tendrá cierre total por tres meses: tome nota de los desvíos y cambios en los servicios del Sitp

Las restricciones viales operan entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. de lunes a viernes, con extensión hasta las 9:00 a. m. en fines de semana y festivos (Google Maps)

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Desde el martes 17 de noviembre, la Autopista Sur tendrá cierres totales nocturnos durante tres meses en el sector de la estación del Sena, en Bogotá. La medida afectará calzadas mixtas y de TransMilenio en ambos sentidos, entre la calle 30 sur, la avenida calle 8 sur y la avenida Primero de Mayo, debido a las obras de integración entre TransMilenio y la Línea 1 del metro.

La intervención operará de lunes a viernes, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. Los fines de semana y días festivos, el cierre comenzará a las 10:00 p. m. y se extenderá hasta las 9:00 a. m. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el Plan de Manejo de Tránsito incluye rutas alternas para vehículos particulares, carga y buses zonales del Sitp.

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Los cierres afectarán dos tramos de la Autopista Sur

El primero corresponde al cierre total de la calzada mixta y la calzada de TransMilenio en sentido sur-norte, entre la calle 30 sur y la avenida calle 8 sur. Por este tramo circulan vehículos que se desplazan desde el sur de la ciudad hacia la avenida NQS y otros sectores del centro y norte de Bogotá.

La restricción vehicular operará entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana entre semana, y hasta las nueve de la mañana los fines de semana (Google Maps)

El segundo cierre será en la calzada mixta con sentido norte-sur, entre la avenida calle 8 sur y la avenida Primero de Mayo. La restricción se aplicará en las franjas definidas por la autoridad de movilidad y estará vigente mientras se desarrollan las obras en la estación del Sena.

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La secretaría recomendó a los conductores prever más tiempo para sus recorridos, atender la señalización dispuesta en los desvíos y seguir las indicaciones del personal en vía. Los cambios también alcanzarán algunas rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y tres paraderos tendrán traslados temporales.

Estas son las rutas alternas para carros y vehículos de carga

Los desvíos autorizados aplican tanto para vehículos particulares como para transporte de carga. Para quienes se movilicen hacia el sur desde la avenida NQS, se habilitaron dos alternativas principales:

Tomar la avenida carrera 30 hacia el sur y continuar por la avenida Primero de Mayo.

Utilizar la calle 30 sur hacia el occidente para conectarse de nuevo con la Autopista Sur y retomar el recorrido habitual.

La calzada mixta en sentido norte-sur permanecerá cerrada entre la avenida calle 8 sur y la avenida Primero de Mayo (Google Maps)

En sentido contrario, los vehículos que circulen por la Autopista Sur hacia el norte deberán tomar la calle 30 sur hacia el oriente y continuar por la avenida carrera 30 al norte. Desde allí podrán enlazarse nuevamente con sus trayectos habituales.

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Los ciclistas mantendrán la circulación que tienen actualmente en el sector. Para los peatones, el Distrito dispondrá senderos habilitados y señalización informativa durante las obras, con el fin de orientar el paso por las zonas intervenidas.

Las rutas del Sitp cambiarán su trayecto y tres paraderos se moverán

Las rutas zonales del Sito que bajan por la avenida NQS y deben tomar la Autopista Sur hacia el sur se desviarán por la avenida carrera 30. Luego seguirán por la avenida Primero de Mayo al occidente antes de volver a incorporarse a la Autopista Sur.

La ruta GG536 tendrá un recorrido especial. Los buses avanzarán por la avenida carrera 30 hacia el sur, seguirán por la avenida Primero de Mayo al occidente y tomarán la carrera 36 hacia el norte. Después continuarán por la diagonal 16 al occidente para retomar su itinerario regular.

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Los vehículos particulares y de carga que se dirijan al norte deberán tomar la calle 30 sur hacia el oriente para empalmar con la avenida carrera 30 (Google Maps)

Además, se trasladarán temporalmente tres puntos de parada:

El paradero 582A08 pasará al 451A10, en el costado occidental de la avenida carrera 30, a la altura de la calle 12A sur.

El paradero 583A08 se moverá al 038A10, en el costado occidental de la avenida carrera 30, al sur de la calle 17 sur.

El paradero 689A08 estará en el costado oriental de la carrera 36, 50 metros al sur de la calzada sur de la diagonal 16 sur.

Los cierres están vinculados con las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto tenía un avance general de 83,73% al 30 de septiembre de 2026. El viaducto registraba 18.836 metros construidos y un avance de 93,02%, mientras que el patio taller de Bosa alcanzaba 95,10 %.

La empresa también informó que 21 trenes realizaban pruebas dinámicas en el patio taller y el viaducto. La flota prevista para la primera línea es de 30 trenes, cuya fabricación y embarque se esperaba completar antes de finalizar 2026. La operación comercial del sistema está proyectada para marzo de 2028.

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