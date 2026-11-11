Colombia

Atraco en un local de comidas terminó en balacera con la Policía en Cali: un delincuente murió y dos fueron capturados

El intercambio de disparos ocurrió luego de que tres hombres presuntamente intentaron apoderarse de dinero, teléfonos y joyas

Cámara registró llegada de tres hombres antes de tiroteo en la comuna 19 - (@horusperegrinus/X)
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Un procedimiento policial que siguió a un presunto robo en un establecimiento de comidas del barrio El Refugio, en la comuna 19 de Cali, terminó con un hombre muerto, otro herido bajo custodia y un tercer capturado, según la información preliminar conocida sobre el caso.

La situación ocurrió durante la noche del 9 de noviembre de 2026. Una cámara de seguridad registró la llegada de tres hombres al negocio y parte de la secuencia que derivó en una balacera con agentes de la Policía Metropolitana de Cali.

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De acuerdo con los datos iniciales, los tres sujetos habrían ingresado al local con la intención de apoderarse de dinero y objetos de valor que estaban en poder del propietario y de otras personas presentes. Entre los elementos que pretendían llevarse figuran celulares y joyas.

La reacción de los uniformados desencadenó un intercambio de disparos. Las circunstancias exactas que llevaron al enfrentamiento hacen parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Un muerto y dos capturados tras balacera por presunto hurto en El Refugio, Cali - (@horusperegrinus/X)
Un muerto y dos capturados tras balacera por presunto hurto en El Refugio, Cali - (@horusperegrinus/X)

La Policía confirmó que el procedimiento estuvo ligado a un hurto

La Policía Metropolitana de Cali confirmó a El País que el operativo se originó por un hecho de hurto y que, después, se produjo la confrontación armada entre los agentes y los señalados responsables.

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“Hubo un enfrentamiento, un hurto y posteriormente un enfrentamiento entre la Policía y los implicados”, indicaron desde la institución al medio local, sin entregar más detalles sobre el desarrollo del procedimiento.

Como consecuencia de la intervención, uno de los hombres murió en el lugar o tras la confrontación, según el balance preliminar. Un segundo implicado sufrió heridas y quedó bajo custodia policial, mientras que el tercero fue detenido.

La identidad de los involucrados no fue divulgada. Tampoco se informó sobre lesiones entre los trabajadores, clientes del negocio o integrantes de la fuerza pública que atendieron la emergencia.

Las autoridades deberán establecer la participación de cada capturado, verificar las armas usadas y definir si los objetos que buscaban sustraer pertenecían al propietario del establecimiento o a sus clientes.

Un herido bajo custodia y un detenido dejó procedimiento policial en El Refugio - (@horusperegrinus/X)
Un herido bajo custodia y un detenido dejó procedimiento policial en El Refugio - (@horusperegrinus/X)

Una cámara registró la llegada de los tres hombres al establecimiento

Las imágenes de seguridad que circularon tras el hecho muestran el arribo de tres personas al comercio. El video capta parte de los movimientos previos al tiroteo.

El episodio volvió a poner en discusión la situación de seguridad en la comuna 19, donde residentes y representantes comunitarios han advertido sobre varios eventos violentos e intentos de hurto en las últimas semanas.

Carlos Ortiz, edil presidente de la comuna 19, señaló que la comunidad ha tenido que enfrentar hechos que describió como reiterados. El líder barrial reconoció la respuesta de los policías en el caso más reciente, aunque pidió mayores acciones preventivas en el sector.

“Seguimos sometidos dentro del territorio por la inseguridad, por hechos aislados, pero repetitivos dentro del territorio”, expresó Ortiz.

El edil afirmó que, unos ocho días antes del enfrentamiento en el negocio de comidas, se presentó otro hecho a dos cuadras del mismo punto. En esa ocasión circuló en redes sociales un video que, de acuerdo con su relato, mostró un posible intento de secuestro o de robo, además de disparos y la presencia de varios hombres armados.

Tiroteo en El Refugio dejó un fallecido tras intervención de uniformados - (@horusperegrinus/X)
Tiroteo en El Refugio dejó un fallecido tras intervención de uniformados - (@horusperegrinus/X)

El edil pidió acciones coordinadas en el sector

El 31 de octubre, Ortiz publicó un mensaje en redes sociales en el que alertó sobre hechos delictivos en El Refugio. En esa publicación aseguró que se había presentado una toma de rehén y disparos, por lo que pidió presencia de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y coordinación con inteligencia del Ejército Nacional.

“Hace ocho días estábamos en la misma situación, a tan solo dos cuadras”, recordó el representante comunitario al referirse al episodio anterior.

Ortiz solicitó a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali que impulse medidas junto con los frentes de seguridad, comerciantes, ediles y juntas de acción comunal. Su pedido apunta a reforzar la prevención y a atender los casos que afectan la convivencia en el barrio.

“Esperamos que la Secretaría de Seguridad y Justicia tome medidas articuladas con la comunidad, con los frentes de seguridad del sector, con los comerciantes, con los ediles y con la Junta de Acción Comunal”, afirmó.

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