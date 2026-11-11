Atentado contra la sede de RCN en Cali: lanzaron una granada desde una motocicleta

La explosión se registró cerca de las instalaciones de RCN en Cali- crédito @oscarvillani/X

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Un atentado con una granada contra la sede de RCN en Cali, Valle del Cauca, se registró durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta las instalaciones del medio de comunicación y lanzaron un artefacto explosivo que detonó en la parte exterior del inmueble.

El hecho ocurrió en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos, donde funcionan varias empresas y bodegas. La explosión no dejó personas heridas, aunque ocasionó daños menores en la infraestructura de la sede.

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De acuerdo con Blu Radio, la Policía reaccionó tras recibir la alerta y capturó a dos hombres sospechosos de ejecutar el atentado. Por su parte, Caracol Radio informó que cuatro personas fueron individualizadas y son investigadas para establecer su posible participación en el ataque.

El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Así ocurrió el atentado con granada contra RCN en Cali

Según la información preliminar divulgada por Caracol Radio, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta las instalaciones de RCN y arrojaron el artefacto explosivo, que cayó en la parte exterior de la sede.

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Fuentes de la Policía consultadas por ese medio señalaron que cuatro personas fueron individualizadas dentro de la investigación. Esta información se suma a la reportada por Blu Radio sobre la captura de dos hombres sospechosos de participar en el ataque.

Por el momento, no se ha precisado si las personas capturadas hacen parte del grupo de cuatro individuos individualizados ni cuál habría sido la participación de cada uno en los hechos.

En cuanto a las consecuencias de la detonación, Caracol Radio reportó daños menores en la infraestructura del canal, mientras que ambos medios coincidieron en que no hubo personas lesionadas.

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Personería de Cali rechazó el ataque y pidió celeridad en la investigación

La Personería de Cali también se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó el atentado contra las instalaciones de RCN. La entidad expresó su solidaridad con el medio de comunicación y pidió a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables.

“Rechazamos los actos violentos contra la sede de RCN Cali y expresamos toda nuestra solidaridad a este importante medio de comunicación que nuevamente vuelve a ser objetivo de estructuras criminales”, manifestó la Personería.

En el mismo pronunciamiento, la entidad hizo un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez y fortalezcan las medidas de protección para quienes trabajan en los medios de comunicación.

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“Exigimos a la Fiscalía y a la Policía avanzar con celeridad en esta investigación para el esclarecimiento de los hechos que permitan judicializar a los responsables y desplegar todas las capacidades institucionales para proteger a los periodistas y los diferentes medios de comunicación, garantizándose toda la tranquilidad en el desarrollo de la profesión”, agregó.

Dilian Francisca Toro expresó solidaridad con los periodistas

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado y manifestó su respaldo a los periodistas y medios de comunicación del país.

En su pronunciamiento, la mandataria señaló que la libertad de prensa es un pilar de la democracia y que proteger a los medios significa garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados.

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“La libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados”, expresó.

Asimismo, rechazó las amenazas contra los medios de comunicación y se refirió directamente al ataque con granada ocurrido en Cali.

“La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”, agregó la gobernadora.

Atentado ocurrió después de amenazas contra medios de comunicación

El ataque contra la sede de RCN se registró días después de que se conocieran amenazas contra varios medios de comunicación en Colombia.

Uno de los antecedentes recientes fue la alerta sobre una posible intención de grupos armados de atentar contra Caracol Televisión, en Bogotá, situación que llevó a la evacuación de sus instalaciones, según informó Blu Radio.

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Estos hechos han motivado pronunciamientos y llamados de atención sobre las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si el atentado contra RCN en Cali tiene relación directa con las amenazas reportadas contra otros medios de comunicación.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer la participación de los sospechosos y determinar quiénes estarían detrás de la acción.

Personería de Cali rechazo el atentado - crédito @personeriacali/X