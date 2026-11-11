Atentado con granada a RCN Radio en Cali: Policía liberó a los dos hombres que habían sido detenidos y la Alcaldía ofreció millonaria recompensa

El ataque con el artefacto explosivo no dejó personas lesionadas, y solo provocó afectaciones a la fachada de la sede del medio de comunicación (red social Facebook)

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La Policía Metropolitana de Cali (Mecal) se pronunció de manera oficial luego del atentado con una granada que se registró la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 2026 contra la sede de RCN Radio, ubicada en el barrio Industrial Los Mangos (comuna 8 en el centro-oriente) de la capital de Valle del Cauca.

La detonación del artefacto explosivo dejó daños materiales en ventanales y partes de la mampostería de la fachada del medio de comunicación. Por fortuna, no resultaron personas lesionadas.

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Por este caso la Policía Nacional informó que investiga la participación de dos personas que habrían abandonado un paquete en el lugar antes de la explosión, y que se movilizaban en una motocicleta.

El ataque ocurrió hacia las 03:35 en la carrera 8 con calle 30, y desde la Mecal se descartó que dos hombres interceptados tras el ataque con el artefacto explosivo tengan relación con el hecho, señaló El Tiempo.

Sumado a lo anterior, el alcalde de Cali Alejandro Eder anunció una recompensa para dar con los responsables del hecho.

“Rechazo de manera contundente el atentado contra la sede de RCN en Cali. La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación”, inicia la publicación que el mandatario local compartió vía X la mañana del miércoles.

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"Toda mi solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN", señaló Alejandro Eder vía X la mañana del miércoles 11 de noviembre (@alejoeder/X)

“Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $20 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables. Junto con nuestra Fuerza Pública, desplegaremos todas las capacidades para esclarecer este hecho y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió el alcalde Eder en su pronunciamiento en redes sociales.

El sector que fue acordonado por las autoridades para permitir la inspección técnica y la recolección de pruebas por parte del personal del Grupo Antiexplosivos.

“La Institución reitera su rechazo a cualquier acto de violencia contra los medios de comunicación”, indicó el comunicado de la Policía Nacional, que afirmó que activó sus capacidades operativas, técnicas e investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Personal de antiexplosivos llegó al lugar para confirmar que no hubiera más cargas explosivas en zonas aledañas (red social Facebook)

Dos personas en motocicleta habrían dejado un paquete frente a la sede de RCN Radio en Cali

La información preliminar apunta a dos personas que dejaron un paquete en el punto donde ocurrió la explosión.

Los expertos revisaron el área con el propósito de descartar la presencia de otros artefactos o elementos que pudieran representar una amenaza para las personas que transitaban por el barrio Industrial.

Los investigadores también deberán revisar cámaras de seguridad del sector, registros de tránsito y otros elementos que ayuden a identificar a las personas que se movilizaban en motocicleta.

La Policía indicó en su comunicado que busca “identificar, ubicar y capturar en el menor tiempo posible” a los responsables del atentado.

La investigación deberá definir si el artefacto tuvo como objetivo exclusivo las instalaciones de RCN o si existía un riesgo más amplio para residentes, comerciantes y trabajadores del sector.

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La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a aportar datos que puedan contribuir a esclarecer el caso. La entidad indicó que la información será recibida bajo reserva a través de la línea de emergencias 123 y de la línea contra el crimen 321 394 5156.

Por su parte, desde la Fundación para Libertad de Prensa (Flip) señaló en su comunicado que “atacar un medio pone en peligro a quienes informan y amenaza el derecho ciudadano a recibir información”.

El caso se suma a los conocidos la noche del sábado 7 de noviembre, a raíz de las alertas de posibles atentados contra medios en Bogotá, luego de que en la sede de Caracol Televisión (desde donde se emite Noticias Caracol) se tuvo que evacuar por una advertencia de las autoridades. Misma situación se presentó en las instalaciones de Caracol Radio.

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“Estos hechos representan una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión”, agregó la Flip en otro de sus pronunciamientos.