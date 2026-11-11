Así va la ejecución del acuerdo de paz tras 10 años según informe de la Defensoría del Pueblo: asesinato de excombatientes sigue siendo el mayor reto

La Defensoría del Pueblo advirtió que el Acuerdo Final de Paz con las Farc está lejos de cumplir sus metas a diez años de su firma. (REUTERS/Jaime Saldarriaga)

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Se cumplen 10 años desde que el Gobierno nacional suscribió el Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc, un esfuerzo que pretendía traer al país un respiro en medio del conflicto armado que se ha extendido por más de medio siglo.

Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió que, lejos de lograr el cometido del acuerdo, los compromisos adquiridos entre las partes se encuentran lejos de las metas que propusieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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La entidad alertó que, una década después del Acuerdo Final de Paz, 521 firmantes fueron asesinados y solo el 4,6% de los planes de reparación colectiva concluyó, un balance que combina mejoras sociales en zonas rurales con la persistencia de violencia, desplazamientos y deudas con las víctimas.

El acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las Farc permitió que más de 14.100 integrantes de esa guerrilla dejaran las armas en 2017 y retiró de circulación más de 37 toneladas de material bélico. Sin embargo, cientos de personas abandonaron la reincorporación y regresaron a las armas, mientras unas 11.000 continúan vinculadas al proceso.

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La pobreza multidimensional en los municipios PDET bajó al 26,1 %, pero la informalidad laboral afecta a nueve de cada diez trabajadores del campo. (EFE/ Carlos Ortega)

Según el informe revelado por la revista Cambio, la pobreza multidimensional en las áreas rurales y dispersas de los municipios incorporados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) bajó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025. La reducción convivió con una realidad persistente: cerca de nueve de cada diez trabajadores rurales permanecían en la informalidad y casi seis de cada diez hogares tenían déficit habitacional.

El Acuerdo Final situó a las víctimas del conflicto armado en el centro de sus compromisos y propuso enfrentar la desigualdad territorial, la falta de oportunidades, los cultivos de uso ilícito y las condiciones que sostuvieron la violencia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la primera década dejó instituciones, normas, políticas públicas y mecanismos de participación más amplios, aunque sin transformaciones suficientes en la vida de las comunidades.

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“Persisten graves riesgos para la vida y la seguridad de las comunidades y retrasos en la garantía de los derechos de las víctimas. Los avances normativos, institucionales y sociales deben traducirse, en esta etapa final de la implementación, en la transformación efectiva y sostenible de las condiciones de vida de las víctimas y las comunidades”, señaló la Defensoría.

Reducción de la pobreza rural y brechas aún abiertas

Las políticas dirigidas al campo ampliaron el acceso a salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo y protección social. Más de 621.000 personas rurales ingresaron al programa de Beneficios Económicos Periódicos, y el trabajo infantil en esas zonas cayó del 13,8 % en 2016 al 5,2 % en 2025.

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El déficit habitacional rural se redujo 11,6 puntos porcentuales entre 2019 y 2025. En las subregiones Pdet, el tránsito inmediato a la educación superior pasó del 26,5 % en 2017 al 34,2 % en 2024.

Al menos 521 firmantes de paz fueron asesinados desde la desmovilización de más de 14.100 excombatientes de la guerrilla. (crédito AFP)

El país también fortaleció el marco normativo e institucional sobre alimentación, con el reconocimiento constitucional de ese derecho y la creación del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Aun así, cerca de uno de cada tres hogares rurales enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025.

La Defensoría señaló que el acceso y la formalización de tierras deben articularse con proyectos productivos, bienes públicos, sustitución de cultivos de uso ilícito y reparación a las víctimas. La expansión de programas no eliminó las barreras que limitan el ejercicio de derechos y los proyectos de vida en condiciones dignas.

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La cobertura de salud rural también registró avances: el 97 % de los municipios Pdet con áreas rurales y el 92 % de los municipios priorizados por el Plan Nacional de Salud Rural cumplían en 2025 los criterios para implementar el Modelo Especial de Salud Pública. La inversión en infraestructura superó los 770.000 millones de pesos, y 421 sedes de Empresas Sociales del Estado tenían habilitados servicios de telemedicina, el 67,8 % de la meta.

La afiliación al sistema de salud en áreas rurales aumentó del 70,2 % en 2016 al 76,7 % en 2024. Sin embargo, la mortalidad materna rural fue 2,4 veces superior a la urbana en 2025, mientras la brecha entre ambas zonas en control prenatal creció de nueve a 11,1 puntos porcentuales desde 2016.

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La diferencia de mortalidad infantil entre la población indígena y otros grupos se redujo, pero aumentó la correspondiente a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Alertas territoriales, homicidios y desplazamientos masivos

La brecha en salud persiste en las zonas rurales con una mortalidad materna 2,4 veces superior a la de las áreas urbanas. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

La violencia armada continúa como uno de los mayores obstáculos para aplicar el Acuerdo Final. Según el informe de la Defensoría, las comunidades afrontan amenazas, restricciones a la movilidad, confinamientos, desplazamientos y ataques contra liderazgos sociales, pese a la expansión de las instituciones destinadas a prevenir la violencia y proteger a la población.

Entre enero de 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas defensoras de derechos humanos. Al 31 de julio de 2026, el Sistema de Alertas Tempranas mantenía dos advertencias nacionales y 120 territoriales, con cobertura sobre 396 municipios y 15 territorios indígenas de los 32 departamentos del país.

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Las alertas alcanzaban al 36 % de los municipios colombianos. El Índice de Respuesta Estatal, que mide el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en esas advertencias, obtuvo un resultado agregado del 57,14 %.

El componente de prevención y protección fue el de menor cumplimiento, con 51,57 %. La evaluación incluyó también medidas de disuasión de amenazas, investigación y acceso a la justicia, además de la acción humanitaria integral.

La entidad, según publicó la revista Cambio, identificó problemas de coordinación institucional, competencias dispersas, capacidades territoriales insuficientes y mecanismos de protección que no siempre se ajustan a las comunidades rurales y étnicas. Entre sus recomendaciones figura convertir la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, conocida como Ciprat, en una instancia efectiva de decisión y coordinación.

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La reparación colectiva presenta uno de los retrasos más marcados. De los 1.367 sujetos reconocidos —comunidades, pueblos étnicos, organizaciones sociales y otros colectivos afectados por el conflicto— solo 63 terminaron sus planes, una proporción equivalente al 4,6 %.

La reparación colectiva a víctimas del conflicto armado alcanzó apenas una ejecución del 4,6 % de los planes acordados. (REUTERS/Luis Jaime Acosta)

En los municipios Pdet se había ejecutado apenas el 14,4 % de las acciones de reparación colectiva. La Defensoría sostuvo que reconocer a una comunidad como víctima no basta si las medidas destinadas a reparar los daños no se llevan a la práctica.

Los procesos de retorno, reubicación e integración local de la población desplazada también siguen rezagados. De 1.068 planes existentes, 912 estaban aprobados, pero el 60,8 % tenía un avance igual o menor al 25 %, y únicamente 31 completaron sus acciones.

El 77,3 % de las personas desplazadas no había superado su situación de vulnerabilidad, con los mayores rezagos en generación de ingresos y vivienda. Entre 2017 y 2025, las víctimas de desplazamientos masivos subieron de 12.841 a 107.924, mientras las afectadas por confinamiento pasaron de 18.603 a 128.825.

Las mayores afectaciones se concentraron en Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cauca. Los retornos, según el diagnóstico, requieren garantías de seguridad, vivienda, medios de subsistencia y una oferta institucional capaz de evitar nuevas vulneraciones.

Reincorporación y sustitución voluntaria sin reducción de coca

El proceso de reincorporación mantiene vinculadas a 10.943 personas, aproximadamente el 76% de quienes fueron acreditadas tras la dejación de armas. Cerca de 7.000 firmantes terminaron el bachillerato y el 99% está afiliado al sistema de salud.

También se desarrollaron 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos. La tierra gestionada para la reincorporación pasó de 789 hectáreas en 2022 a más de 20.600 en 2026, y 19 de los 22 antiguos espacios territoriales cuentan con tierra formalizada.

Un total de 1.743 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre enero de 2016 y junio de 2026. (EFE/Luis Eduardo Noriega A.)

Cuatro áreas de reincorporación colectiva fueron reconocidas, pero el riesgo para quienes dejaron las armas persiste. Los homicidios de firmantes aumentaron un 38,5 % durante 2025, y el 86 % de esa población reside fuera de los antiguos espacios territoriales, una dispersión que dificulta la prestación de servicios, los proyectos productivos y la protección.

La Defensoría recomendó garantizar la continuidad de la reincorporación hasta 2031, descentralizar su funcionamiento y asegurar recursos, metas verificables y acceso efectivo a derechos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito vinculó a 99.097 familias campesinas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito verificó un cumplimiento del 98 % en la erradicación voluntaria, mientras la resiembra de coca se ubicó por debajo del 1 %.

Los proyectos productivos de largo plazo, los Planes Integrales de Sustitución y los acuerdos colectivos presentan retrasos. El área total sembrada con coca no disminuyó y, por el contrario, registró incrementos.

La entidad propuso fortalecer las alternativas frente a esa economía ilícita, aplicar las disposiciones de la Corte Constitucional que privilegian la sustitución voluntaria, garantizar la consulta previa a comunidades étnicas y restringir la aspersión con sustancias químicas que puedan afectar la salud, la naturaleza y los alimentos.