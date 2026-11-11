Así fue la reunión entre el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, y el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia: incluyó informe y compromisos

La delegación militar planteó ante el jefe estadounidense la necesidad de elevar sus recursos tecnológicos, tras identificar el uso de aeronaves no tripuladas como uno de los asuntos centrales del encuentro. (@COMANDANTE_FFMM/X)

Guardar

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se reunió el martes 10 de noviembre de 2026 en Bogotá con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Erik Rodríguez, para reforzar la cooperación frente a organizaciones armadas transfronterizas y a los ataques con drones cargados con explosivos, una amenaza que las tropas colombianas aún no han conseguido neutralizar.

El mayor general Rodríguez expuso que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mantienen estructuras que operan entre Colombia y países vecinos. La reunión privada, que duró cerca de una hora y media, también abarcó la capacidad económica de los grupos armados, la recuperación de aeronaves del Ejército y compromisos operacionales que no fueron divulgados.

PUBLICIDAD

Los ejercicios Vanguardia del Sur 2026 se desarrollaban en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca, durante la visita del alto mando estadounidense. Las maniobras reunieron a cerca de 400 militares colombianos y más de 250 estadounidenses en actividades de asalto aéreo, interdicción marítima y ciberdefensa.

El encuentro fue precedido por una recepción con honores militares en el Comando Aéreo de Transporte Militar de Bogotá.

El general Dan Caine y el comandante Erik Rodríguez se reunieron en Bogotá para reforzar la cooperación militar bilateral. (@COMANDANTE_FFMM)

La presentación colombiana no se concentró en identificar jefes de las organizaciones ilegales, sino en describir su capacidad de operación y la necesidad de combatirlas fuera del territorio nacional. El análisis incluyó al ELN y a las disidencias de las Farc por su presencia transfronteriza.

PUBLICIDAD

El clan del Golfo fue abordado bajo otro criterio: su poder financiero y su participación en el envío de droga y oro hacia mercados internacionales. La actividad de estas estructuras fue tratada como parte de un problema que excede las fronteras colombianas.

La utilización de aeronaves no tripuladas por grupos armados ilegales fue otro de los asuntos centrales. Los mandos colombianos reconocieron ante la delegación estadounidense las limitaciones operacionales para responder a esa modalidad de ataque y plantearon la necesidad de ampliar sus capacidades tecnológicas.

La agenda incluyó una revisión de la aviación del Ejército. Rodríguez y su equipo detallaron el estado de la flota y los trabajos para recuperar aeronaves destinadas a fortalecer las operaciones militares y la movilidad aérea de las tropas.

PUBLICIDAD

Caine sostuvo después una conversación privada con Rodríguez para tratar asuntos operacionales. Participaron oficiales de las áreas de operaciones e inteligencia del Ejército y del Comando General de las Fuerzas Militares, asesores del comandante y representantes de la estructura de mando de suboficiales.

Cooperación en tierra, aire, mar y ríos

Los mandos militares colombianos reconocieron limitaciones operacionales para neutralizar los ataques con drones explosivos. (@COMANDANTE_FFMM/X)

Colombia y Estados Unidos acordaron profundizar el trabajo conjunto en los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. La coordinación contempla capacidades para operaciones en tierra, recursos aéreos, amenazas en aguas nacionales e internacionales y acciones en ríos y vías navegables.

La cooperación se articula mediante el A3C, Escudo de las Américas, un mecanismo para coordinar esfuerzos contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Según las Fuerzas Militares de Colombia, ese espacio busca fortalecer la interoperabilidad y el intercambio de capacidades entre los dos países.

PUBLICIDAD

Rodríguez sostuvo, en declaraciones reveladas por El Tiempo, que las amenazas narcoterroristas requieren una respuesta entre Estados: “Las amenazas narcoterroristas trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados. Por ello, la cooperación internacional es fundamental para enfrentarlas con contundencia, proteger nuestra soberanía y garantizar la seguridad de los colombianos”.

Las Fuerzas Militares de Colombia expusieron la presencia y operatividad transfronteriza del ELN y las disidencias de las Farc. (@COMANDANTE_FFMM/X)

El comandante colombiano también vinculó la coordinación militar con las operaciones terrestres, aéreas, marítimas y fluviales. “La confianza mutua, la interoperabilidad y la integración de capacidades consolidan nuestra acción conjunta y nos permiten avanzar hacia objetivos comunes en beneficio de la seguridad regional”, manifestó.

La visita de Caine ocurrió un día antes de la finalización prevista de los ejercicios en Tolemaida, programada para el miércoles 11 de noviembre. Las prácticas incluyeron intercambio de tácticas y procedimientos entre unidades de ambos países para mejorar su capacidad de operar conjuntamente.

PUBLICIDAD