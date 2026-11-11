Así están las tasas de interés de tarjetas de crédito para quienes piensan adelantar sus compras de Navidad

Los consumidores en Colombia deben revisar los intereses de sus tarjetas de crédito antes de diferir compras durante el Black Friday. (Imagen Ilustrativo Infobae)

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Los consumidores de Colombia que adelanten compras navideñas con tarjetas de crédito durante noviembre, pero sobre todo en el Black Friday, la jornada de descuentos del 27 de noviembre, deberán revisar los intereses antes de diferir el pago: las tasas varían desde poco más del 12% hasta niveles cercanos al máximo legal y pueden modificar el precio final de un regalo o un electrodoméstico.

Las ventas de la jornada de descuentos podrían igualar o superar los $2,6 billones alcanzados en 2025, según Credibanco. La proyección coincide con el comienzo de una temporada en la que los hogares incrementan sus gastos por celebraciones, obsequios y compras para el hogar.

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Las tasas que cobran los bancos está entre 12,27 % y el 28,30%

Lulo Bank reportó una tasa del 12,43% efectivo anual para personas con ingresos mayores a dos salarios mínimos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia con corte al 23 de octubre ubicaron a Lulo Bank entre las entidades con los intereses promedio ponderados más bajos para personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos: 12,43% efectivo anual. Le siguieron Bancolombia, con 13,76%; Banco Falabella, con 14,31%; y Davivienda, con 14,49%.

Para quienes reciben menos de dos salarios mínimos, Ban100 registró la menor tasa, con 12,27% efectivo anual. Davivienda aplicó 13,89%; Banco Falabella, 15,67%; Banco de Bogotá, 17,98%; y Bancolombia, 18,02%.

En el extremo contrario, Coltefinanciera alcanzó 28,30% para clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos, mientras Banco W llegó a 28,09%. Entre los usuarios de menores ingresos, Finandina registró 28,03%; Banco W, 28,09%; y Banco Serfinanza, 28,11%.

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La Superintendencia Financiera fijó en 28,34% efectivo anual la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario de noviembre de 2026. El límite implicó una reducción de 0,25 puntos porcentuales frente a octubre y fue la tercera disminución del año.

Así mismo, la distancia entre los intereses obliga a revisar las condiciones específicas de cada plástico antes de financiar una compra. Una promoción puede perder su atractivo si el plazo y la tasa elevan el valor total por encima del precio de contado.

El costo total y las deudas ya asumidas

Los expertos sugieren calcular la proporción de ingresos comprometidos en obligaciones previas antes de asumir nuevas deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la cuota mensual no permite medir por sí solo el impacto de una compra financiada. Mauricio García Sánchez, director nacional de ahorro de Fincomercio, explicó a La República que el análisis debe incluir el costo total, los ingresos comprometidos y el dinero disponible para las necesidades del hogar.

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“Una compra financiada debe analizarse más allá del valor de la cuota. Es importante entender cuánto costará en total, qué parte de los ingresos se destinará a pagarla y cuánto dinero seguirá disponible para atender las necesidades del hogar. La decisión debe considerar no solo el momento de la compra, sino también los meses en los que habrá que responder por esa obligación”, afirmó.

El cálculo debe sumar las mensualidades, los intereses, el plazo de financiación y las condiciones de la promoción. Un descuento del 30 % puede dejar de representar un ahorro si el financiamiento aumenta de forma considerable el precio final.

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También conviene medir qué parte del salario ya está destinada al pago de deudas. Una persona con ingresos mensuales de $3 millones que paga $750.000 en obligaciones tiene comprometido el 25% de su ingreso; una nueva cuota de $150.000 elevaría esa proporción al 30%.

Ese porcentaje debe evaluarse según los gastos esenciales de cada hogar, entre ellos vivienda, alimentación, transporte y educación. García Sánchez sostuvo que las promociones no deberían comprometer la estabilidad económica de las familias durante los meses posteriores.

Los expertos recomiendan planificar las compras navideñas para evitar gastos impulsivos y deudas innecesarias

Los expertos aconsejan fijar un presupuesto para evitar deudas innecesarias en las fiestas de fin de año. (Stephane Mahe/Reuters)

Los expertos de Bbva recomiendaron planificar las compras navideñas, fijar un presupuesto y comprobar los precios antes de aprovechar los descuentos, con el objetivo de evitar gastos impulsivos y deudas innecesarias.

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Una gestión deficiente de los ingresos y gastos podría afectar la salud financiera de los hogares.

Para organizarse, conviene establecer cuánto se destinará a regalos, decoraciones, comida y entretenimiento. También es necesario investigar los precios antes de la temporada navideña, comparar las ofertas de tiendas físicas y plataformas en línea, y utilizar aplicaciones o páginas web de confianza.

Planificar las compras con anticipación permite evitar decisiones apresuradas de último minuto y encontrar promociones durante todo el año. Los especialistas aconsejan adquirir un producto solo si es necesario o si resulta un regalo adecuado, porque no todas las ofertas representan un beneficio real.

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