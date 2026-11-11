Apareció otra vez la profesora Arleth Carolina Álvarez, que se había negado a regresar a Barranquilla con su familia: sigue en Bogotá y recibe atención médica

La docente barranquillera fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024 (Facebook)

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Arleth Carolina Álvarez Castillo volvió a aparecer el 10 de noviembre en Bogotá, después de que su madre, Leida Castillo, hubiera perdido nuevamente el contacto con ella tras un primer reencuentro días antes. La docente barranquillera, desaparecida desde octubre de 2024, permanece bajo atención médica en el Hospital Santa Clara de la capital.

Castillo confirmó que pudo volver a ver a su hija y que la acompaña mientras avanza la evaluación de su condición. La madre solicitó su traslado al Hospital Simón Bolívar por la cercanía con el lugar donde se hospeda en Bogotá, tal como lo informó El Tiempo.

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La reaparición puso fin a una nueva jornada de incertidumbre. El 9 de noviembre, Castillo contó que había regresado al hostal del centro de la ciudad donde había localizado a su hija, pero no logró encontrarla. “Hoy ya otra vez no está”, dijo entonces en el programa Más allá del silencio.

Una fotografía llevó a la familia hasta Bogotá

Arleth Carolina, la docente desaparecida en Barranquilla hace dos años, en compañía de su madre Leida Castillo luego de hallar a la joven en Bogotá (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

El primer contacto se produjo después de que una fotografía enviada a Fernando, hermano de Arleth Carolina, alertara a la familia sobre su posible presencia en Bogotá. Vanessa Ríos, prima de la docente, fue hasta los alrededores del Museo Nacional, cerca de la calle 26, y la encontró de manera inesperada.

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“Ay, yo te ando buscando, Arle”, le dijo Ríos al reconocerla. Según relató, Arleth Carolina respondió que la recordaba, pero sostuvo que estaba ocupada y pidió que regresara otro día.

La profesora ingresó a un hostal de la calle 24, cerca de la plaza de La Rebeca. Antes de retirarse, Ríos hizo una videollamada con la familia para que pudieran verla.

Leida Castillo viajó a Bogotá el 1 de noviembre y llegó hasta el establecimiento. Como no le permitieron ingresar, decidió llamarla desde la puerta con una canción que le cantaba cuando era niña. “¿Quién es la mujer más linda? Arle, Arle Carolina”, recordó.

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La Fiscalía General de la Nación difundió una circular de búsqueda con fotografías de Arleth Carolina Álvarez Castillo, reportada como desaparecida en Barranquilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre aseguró que Arleth Carolina abrió la puerta, la saludó y ambas se abrazaron. Luego salieron a comer cerca del hostal. Castillo señaló que el encuentro alternó demostraciones de afecto con momentos en los que su hija prefería mantenerse distante.

“Fue muy efusiva, me abrazaba y se echaba sobre mi hombro”, contó.

La desaparición fue denunciada en octubre de 2024

Arleth Carolina Álvarez Castillo fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024, después de salir de su vivienda en Alameda del Río, en Barranquilla. Su madre ubicó el inicio de la búsqueda pocos días antes, cuando viajó desde Malambo para celebrar el cumpleaños de la docente y no la encontró en su apartamento. “Esperé hasta las doce de la noche y Arleth no llegó”, recordó Castillo.

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Durante más de dos años, la familia difundió fotografías, pegó volantes y acudió a entidades como la Fiscalía y Medicina Legal. La madre también recorrió sectores de Barranquilla, Palermo, Sabanagrande y Puerto Colombia.

Arleth Carolina se reecontró con su madre en el centro de Bogotá, tras dos años de no saber de su paredero (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

La familia solicita una valoración profesional

Leida Castillo y Vanessa Ríos pidieron acompañamiento institucional para que Arleth Carolina reciba una valoración médica, psicológica y psiquiátrica. Ambas aclararon que no buscan emitir diagnósticos, sino facilitar una atención profesional que respete los derechos de la docente.

Ríos expresó preocupación porque la profesora camina durante horas con varios bolsos que contienen ropa, artículos de aseo y libros. Además, indicó que rechaza trasladarse en vehículo si debe dejar sus pertenencias.

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“Necesitamos una ayuda, que alguien la valore sin necesidad de que ella tenga que ir”, planteó la prima.

Todavía no hay información pública sobre dónde estuvo Arleth Carolina durante su desaparición, cómo llegó a Bogotá ni las circunstancias que rodearon su ausencia. Por ahora, la familia concentra sus esfuerzos en su atención médica y acompañamiento.