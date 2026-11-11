Angie Rodríguez impugnará fallo de tutela que la obliga a rectificar señalamientros contra de Laura Sarabia y reveló nuevos chats: “No me voy a prestar para eso”

Rodríguez aclaró que el fallo no le ordenó retractarse de sus declaraciones sobre el supuesto manejo de maletas en los baños de la Casa de Nariño, sus cuestionamientos a las capacidades profesionales de Sarabia ni sus referencias al presunto acceso a la nube presidencial (Catalina Olaya/Colprensa)

Guardar

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez anunció que impugnará el fallo de tutela que le ordenó rectificar algunas afirmaciones realizadas contra Laura Sarabia.

El pronunciamiento lo hizo mediante un hilo de tres videos publicados en su cuenta oficial de X, en los que explicó los alcances de la decisión judicial, cuestionó las órdenes impartidas por la jueza y presentó nuevas conversaciones de mensajería instantánea que atribuyó a Sarabia.

PUBLICIDAD

En su intervención, Rodríguez sostuvo que la sentencia fue parcialmente favorable para Sarabia y aseguró que no todas sus declaraciones quedaron cobijadas por la orden de rectificación. “Yo quiero primero empezar manifestándoles que no me ordenaron rectificar mis declaraciones sobre el supuesto manejo de maletas en los baños de la Casa de Nariño”, afirmó.

También señaló que la decisión no le exigió retractarse de sus expresiones sobre la personalidad, el poder y las capacidades profesionales de Sarabia, ni de sus cuestionamientos relacionados con el supuesto acceso a la nube presidencial y al material privado al que había hecho referencia en entrevistas anteriores.

PUBLICIDAD

Según Rodríguez, la jueza consideró que esas expresiones hacían parte de un debate político. Sin embargo, indicó que sí debía rectificar dos señalamientos: haber presentado como hechos comprobados que Sarabia organizaba encuentros de contenido sexual para el entonces presidente Gustavo Petro y que utilizó información privada para chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos, entre ellos la embajada en Reino Unido.

Frente a esos puntos, manifestó su desacuerdo con la valoración judicial y confirmó que acudirá a los mecanismos legales disponibles. “Bueno, pues yo no comparto esta valoración judicial y voy a impugnar la sentencia”, expresó.

Noticia en desarrollo...