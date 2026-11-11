Colombia

Angie Rodríguez impugnará fallo de tutela que la obliga a rectificar señalamientros contra de Laura Sarabia y reveló nuevos chats: “No me voy a prestar para eso”

La exdirectora del Dapre cuestionó la decisión judicial y publicó nuevas conversaciones de WhatsApp que, según afirmó, respaldan sus señalamientos sobre la denominada agenda privada del expresidente Gustavo Petro

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Rodríguez aclaró que el fallo no le ordenó retractarse de sus declaraciones sobre el supuesto manejo de maletas en los baños de la Casa de Nariño, sus cuestionamientos a las capacidades profesionales de Sarabia ni sus referencias al presunto acceso a la nube presidencial (Catalina Olaya/Colprensa)
Guardar

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez anunció que impugnará el fallo de tutela que le ordenó rectificar algunas afirmaciones realizadas contra Laura Sarabia.

El pronunciamiento lo hizo mediante un hilo de tres videos publicados en su cuenta oficial de X, en los que explicó los alcances de la decisión judicial, cuestionó las órdenes impartidas por la jueza y presentó nuevas conversaciones de mensajería instantánea que atribuyó a Sarabia.

PUBLICIDAD

En su intervención, Rodríguez sostuvo que la sentencia fue parcialmente favorable para Sarabia y aseguró que no todas sus declaraciones quedaron cobijadas por la orden de rectificación. “Yo quiero primero empezar manifestándoles que no me ordenaron rectificar mis declaraciones sobre el supuesto manejo de maletas en los baños de la Casa de Nariño”, afirmó.

También señaló que la decisión no le exigió retractarse de sus expresiones sobre la personalidad, el poder y las capacidades profesionales de Sarabia, ni de sus cuestionamientos relacionados con el supuesto acceso a la nube presidencial y al material privado al que había hecho referencia en entrevistas anteriores.

PUBLICIDAD

Según Rodríguez, la jueza consideró que esas expresiones hacían parte de un debate político. Sin embargo, indicó que sí debía rectificar dos señalamientos: haber presentado como hechos comprobados que Sarabia organizaba encuentros de contenido sexual para el entonces presidente Gustavo Petro y que utilizó información privada para chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos, entre ellos la embajada en Reino Unido.

Frente a esos puntos, manifestó su desacuerdo con la valoración judicial y confirmó que acudirá a los mecanismos legales disponibles. “Bueno, pues yo no comparto esta valoración judicial y voy a impugnar la sentencia”, expresó.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Angie RodríguezLaura SarabiaImpugnación judicialGustavo PetroChats de Laura SarabiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

La crisis de la industria textil venezolana y la dependencia de materiales importados están abriendo oportunidades para los fabricantes colombianos, aunque el poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones comerciales todavía representan desafíos

Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

La geolocalización de un dispositivo permitió ubicar en el noroccidente de Bogotá a los sujetos que habrían entrado a una vivienda de Cundinamarca para llevarse los objetos de valor

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

La Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas

El gestor farmacéutico deberá resolver solicitudes pendientes, priorizar a pacientes de mayor riesgo y presentar reportes periódicos sobre el cumplimiento de las órdenes

La Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata