Álvaro Uribe criticó el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc que defendió Juan Manuel Santos: “Siguen con el discurso engañoso”

Álvaro Uribe aseguró que con la firma del Acuerdo de Paz en el gobierno de Santos "se creó una burocracia innecesaria y costosísima" (Colprensa - @DefensoriaCol/X)

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las declaraciones que hizo el exmandatario Juan Manuel Santos en la Audiencia Defensorial “La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional”, llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo el 11 de noviembre de 2026, en relación con la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.

En el evento, el ex jefe de Estado afirmó que los niveles de inseguridad actuales en Colombia no pueden ser atribuidos a la firma del acuerdo con el antiguo grupo armado. Según indicó, la responsabilidad recae en las personas que debían implementar lo pactado y no lo hicieron.

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“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y de no haber tenido una política efectiva de seguridad”, precisó Santos en su intervención.

En ese sentido, explicó que, si quiere recuperar la seguridad en el país, el Estado y las autoridades deben retomar el control territorial en las zonas donde las estructuras criminales tienen el poder. Desde su perspectiva, ese objetivo solo se logrará si, junto con las acciones de la fuerza pública, se garantiza la correcta implementación del Acuerdo de Paz, firmado hace 10 años.

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Se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc (Fernando Vergara/AP)

“Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando, sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades. En otras palabras, cumpliéndoles lo pactado en el acuerdo. El Gobierno debe implementar el acuerdo no solo porque le conviene, sino también porque es su obligación y porque es la palabra empeñada del Estado”, detalló.

La crítica de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos

Posteriormente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó una crítica sobre el Acuerdo de Paz en su cuenta de X. Según indicó, lo pactado con las extintas Farc habría derivado en el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley en el país. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), para diciembre de 2025, las estructuras criminales que operan en Colombia ya sumaban más de 27.000 integrantes. Sin embargo, no indicó que la firma del acuerdo haya causado ese incremento.

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Para reforzar su crítica al acuerdo alcanzado entre la antigua guerrilla y el Estado, Uribe Vélez mencionó el crecimiento de la producción de cocaína.

“Proceso Santos-Farc: Sucedía mejor la desmovilización anterior para desarticular a los bandidos, el proceso los fortaleció, se multiplicaron por 4. La cocaína se multiplicó por 15. Se creó una burocracia innecesaria y costosísima. La entrega a la FARC no se necesitaba para hacer política de tierras, tampoco para atender a los municipios más pobres. Pero siguen con el discurso engañoso”, precisó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó el proceso de paz entre las extintas Farc y el Estado, llevado a cabo en 2016, durante la administración de Juan Manuel Santos (@AlvaroUribeVel)

Al igual que el exmandatario, el congresista Daniel Briceño cuestionó el Acuerdo de Paz y dirigió una crítica directa al expresidente Juan Manuel Santos. Aseguró que el ex jefe de Estado no cumplió con algunas de las afirmaciones que hizo en su momento, en relación con los beneficios que tendrían los comparecientes.

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“Que cinismo el de Juan Manuel Santos dando cátedra con su acuerdo de paz: 1. Prometió que no habría curules gratis para las FARC y ahí estuvieron asesinos, secuestradores, proxenetas y narcos con curules GRATIS sin votos en el Congreso burlándose de las víctimas”, señaló.

Asimismo, criticó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del acuerdo. “Prometió que no habría impunidad para los delincuentes de las FARC y ahí está la JEP dando “condenas” de trabajo social y sanciones estúpidas", escribió.

El congresista Daniel F. Briceño cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos por defender la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP en 2016 (@Danielbricen)

Añadió: “Prometió que las FARC entregarían los bienes y ahí está el informe de la Contraloría que dice que las FARC no entregaron lo que prometieron y que se burlaron del país. El cinismo de Santos no tiene ningún límite”.

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