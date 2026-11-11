Colombia

Alias Tom, exjefe de La Oficina que fue comparado con Pablo Escobar, obtuvo libertad condicional tras cumplir el 93,7% de su condena

La decisión judicial permitió la salida de Juan Carlos Mesa Vallejo de La Picota el martes 10 de noviembre de 2026, tras una sentencia de 13 años por concierto para delinquir, falsedad documental y porte ilegal de armas

Alias 'Tom'
Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias ‘Tom’, abandonó la cárcel La Picota de Bogotá bajo libertad condicional (Policía Nacional)
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Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom, quedó en libertad condicional el martes 10 de noviembre de 2026 tras salir de la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de cumplir el 93,7% de una condena de 13 años por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

El exjefe de La Oficina, señalado como fundador de Los Chatas y uno de los hombres con mayor influencia criminal en el Valle de Aburrá, deberá cumplir un periodo de prueba de 10 meses.

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Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron a El Tiempo que Mesa Vallejo dejó el centro penitenciario durante la tarde. La medida fue concedida días atrás por un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas, que tuvo en cuenta el tiempo de condena cumplido y su comportamiento en prisión.

La libertad condicional no supone el cierre definitivo de su proceso penal. Durante los próximos diez meses, alias Tom deberá atender las obligaciones impuestas por la autoridad judicial para conservar el beneficio. El incumplimiento de esas condiciones puede derivar en la revocatoria de la medida.

La salida de prisión generó alertas en Medellín

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, sostuvo que recibió información sobre la libertad condicional del antiguo cabecilla y pidió a las autoridades mantener vigilancia sobre sus actuaciones. Según dijo, la defensa de Mesa Vallejo había promovido en los últimos días un hábeas corpus para solicitar que el Inpec hiciera efectiva la boleta de libertad con rapidez.

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La libertad condicional de Mesa Vallejo contempla un periodo de prueba de 10 meses (Andrés Tobón/X)
La libertad condicional de Mesa Vallejo contempla un periodo de prueba de 10 meses (Andrés Tobón/X)

“Fue condenado a 13 años (nada), pero sale mañana o el sábado. Una burla contra sus víctimas, pasadas y actuales”, afirmó Tobón. El concejal solicitó “alerta máxima” por lo que representa el exjefe criminal “en materia criminal y su peligrosidad”.

La preocupación se explica por la trayectoria que las autoridades le atribuyeron antes de su captura. Mesa Vallejo acumuló más de tres décadas de actividad delictiva y llegó a ser considerado uno de los dirigentes más influyentes de La Oficina, estructura criminal con presencia histórica en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con informes de Inteligencia de la Policía difundidos al momento de su detención, el grupo bajo su mando logró tener injerencia sobre cerca del 80% de las estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esa capacidad le valió comparaciones con antiguos jefes del narcotráfico en Medellín, aunque su forma de operar se caracterizaba por un perfil menos visible que el de otros cabecillas.

De Los Chatas al liderazgo de La Oficina

Alias Tom fundó Los Chatas, una banda que operaba en el norte del Valle de Aburrá y en las comunas 2 y 3 de Medellín. En sus inicios, la organización se vinculó a la entonces denominada Oficina de Envigado, dirigida por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, extraditado a Estados Unidos en 2008.

Tras la salida de “Don Berna”, la estructura atravesó una disputa entre Erickson Vargas Cardona, alias Sebastián, y Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, quienes buscaban asumir el control de las redes criminales que operaban en Medellín y municipios cercanos.

Las autoridades atribuyeron a alias ‘Tom’ influencia sobre cerca del 80 % de las estructuras criminales del Valle de Aburrá (Policía Nacional)
Las autoridades atribuyeron a alias ‘Tom’ influencia sobre cerca del 80 % de las estructuras criminales del Valle de Aburrá (Policía Nacional)

Mesa Vallejo se alineó con “Sebastián”, con quien mantenía una relación cercana. Cuando Vargas Cardona fue capturado en Girardota, en agosto de 2012, alias Tom encontró condiciones para ascender dentro de la organización. Según las autoridades, evitó disputas abiertas por el mando y concentró su estrategia en afianzar el control de zonas destinadas al tráfico de drogas y la extorsión.

Las investigaciones también le atribuyeron alianzas con el Clan del Golfo para mover cargamentos de droga desde el Valle de Aburrá hacia la costa Caribe. Desde allí, las rutas habrían tenido como destino Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, las autoridades señalaron que mantenía contactos con antiguos integrantes de La Oficina para coordinar extorsiones, homicidios selectivos y negocios relacionados con la minería ilegal.

Estados Unidos lo incluyó entre sus objetivos de alto valor y ofreció hasta USD 2 millones por información que permitiera ubicarlo. El Departamento del Tesoro estadounidense también lo tenía identificado.

Según la BBC, la carrera delincuencial de “Tom” comenzó en 1988, cuando Pablo Escobar era el narcotraficante más reconocido de Colombia y del mundo. Al igual que Escobar, desarrolló sus operaciones desde Medellín, capital de Antioquia.

Con el paso de los años, Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, lo calificó como “el actual Pablo Escobar”.

Alias ‘Tom’ fundó Los Chatas, banda con presencia en el norte del Valle de Aburrá y Medellín (Alcaldía de Medellín)
Alias ‘Tom’ fundó Los Chatas, banda con presencia en el norte del Valle de Aburrá y Medellín (Alcaldía de Medellín)

La captura ocurrió durante una celebración en El Peñol

Pese al poder que le atribuían las autoridades, Mesa Vallejo intentaba mantener un bajo perfil. Se movilizaba en vehículos antiguos y evitaba exhibir lujos, según informes conocidos después de su captura. Sin embargo, una celebración por sus 50 años permitió que los investigadores determinaran su ubicación.

El 9 de diciembre de 2017, grupos de la Policía y la Fiscalía lo detuvieron en una finca de la vereda Guaimito, en El Peñol, durante la denominada Operación Omega. En el procedimiento fueron incautadas cuatro armas de fuego, una de ellas con incrustaciones de piedras preciosas, USD 14.000 y cerca de $ 96 millones.

También fueron decomisados siete vehículos de alta gama, una lancha y joyas. En ese momento, el entonces director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto Rojas, calificó el operativo como “un golpe estructural al crimen organizado”.

Aunque permaneció detenido desde entonces, autoridades de Medellín han sostenido que Mesa Vallejo conservó influencia dentro de La Oficina. La estructura, según esos reportes, mantiene una línea de mando desde la cual sus jefes toman decisiones sobre dinámicas criminales en el Valle de Aburrá.

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