Colombia

Alcaldesa de Ibagué empezó a imitar el estilo de Abelardo de la Espriella y así encaró a capturados por delitos menores en su ciudad: "El que la hace, la paga"

La gobernante local compartió la recriminación que le hizo a varios capturados por la fuerza pública, una actuación que causó comparaciones con el libreto del jefe de Estado y críticas en las redes sociales, debido a que correspondería a las autoridades su judicialización

Al estilo del presidente, Johana Aranda compartió los resultados del operativo 'Bosur' en materia de seguridad, con 89 capturas, incautación de armas y drogas, y recuperación de motos (@johanaaranda_/X)
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La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, difundió un video en el cual se le ve increpando a presuntos delincuentes capturados en la capital tolimense, en una puesta en escena que replicó la fórmula comunicacional que adelanta el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y que ha causado controversia por el trato que le da a los detenidos.

La grabación, publicada en las redes sociales de la mandataria local, desató una ola de comentarios debido a la adopción de un libreto frente a personas que ya se encontraban reducidas bajo custodia policial. En síntesis, la gobernante fue blanco de cuestionamientos por lo que sería un show que buscaría atención de los medios.

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En el registro audiovisual, la mandataria se sitúa frente a una fila de sospechosos, presentados por la Policía como presuntos maleantes, para darles una especie de sermón de advertencia ante el lente. “Que pesar de sus madres. ¿Y saben algo? En Ibagué el que la hace, la paga”, increpó la funcionaria a los detenidos por delitos menores.

Al estilo de Abelardo de la Espriella, la alcaldesa de Ibagué confronta a presuntos delincuentes
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, empezó a imitar el estilo confrontacional a los capturados que ha protagonizado el presidente Abelardo de la Espriella (@johanaaranda_/X - @ABDELAESPRIELLA/X)

La escena remitió de inmediato a las intervenciones que el jefe de Estado suele encabezar en distintas regiones del país, en un gesto que estaría justamente alineado con el primer mandatario, que en público ha llamado a Aranda como “la generala”, debido a su discurso de mano dura en lo que respecta al actuar del crimen en su ciudad.

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El modelo de confrontación de la alcaldesa de Ibagué: una copia de Abelardo de la Espriella

La estrategia visual de Aranda reproduciría los elementos centrales que han caracterizado las apariciones de Abelardo de la Espriella durante operativos en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y Cúcuta, en los que se presentó en allanamientos nocturnos para confrontar a los sospechosos ya cuando la Policía completó su captura.

Una dinámica que ha mezclado con su atuendo, con chaleco, pistola al cinto y, lo más reciente, el uso de prendas militares, y que ha complementado con su frase característica: “Bienvenido a la patria milagro”. La frase de la mujer, por lo visto, sería la de “el que la hace, la paga”, con el fin de lanzar su advertencia frente a la reincidencia.

Johana Aranda informa sobre capturas e incautaciones en Ibagué
Como si fuera el presidente Abelardo de la Espriella, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, lanzó un duro mensaje a los capturados en el reciente operativo de Bosur en la ciudad (@johanaranda_/X)

En los registros presidenciales figuran increpaciones a capturados por delitos graves, a quienes De la Espriella califica de cobardes y advierte que “van a saber lo duro que muerde el Tigre”. Mientras tanto, en Ibagué, la réplica de este formato por parte de la alcaldesa suscitó ironías entre los usuarios de internet, que han salido a criticar a la mujer.

Algunos de los mensajes que han publicado los usuarios en las redes sociales han sido como “llegó la patria milagro a Ibagué” o señalamientos ante la falta de armas al cinto para completar la imitación; al tiempo que otros sectores reclamaron priorizar la labor administrativa sobre la teatralización de la seguridad en la ‘ciudad musical’.

Este fue el balance por el que sacó pecho la alcaldesa de Ibagué

La polémica sobre la grabación coincidió con la rendición de cuentas del Bloque Operativo de Seguridad Urbana (Bosur), en una fuerza conjunta integrada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la administración municipal, en el que se defendió la efectividad de las redadas y presentó el balance.

El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

El operativo contó con 500 uniformados, más de 30 diligencias de allanamiento y 89 personas capturadas: 51 en flagrancia y 38 mediante orden judicial. Asimismo, las autoridades incautaron 1.285 armas cortopunzantes, 18.441 dosis de marihuana, 3.700 dosis de cocaína, 4.720 dosis de bazuco, 65 dosis de tusi y recuperaron 9 motocicletas.

El reporte precisó que 25 de los arrestados al parecer enfrentan cargos por homicidio, 23 por comercialización de narcóticos, 17 por hurto y uno por feminicidio. Además del decomiso de drogas, las autoridades incautaron tres armas de fuego, cuatro armas traumáticas, 36 teléfonos móviles, $14 millones en efectivo y la recuperación de seis motocicletas.

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