Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, advirtió que los recursos de la administración municipal son limitados frente a la magnitud de la emergencia (@Alcaldiapereira/X | Juan Felipe León/Reuters)

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La reconstrucción de Pereira, tres meses después del terremoto del 10 de agosto de 2026, continúa sin respuestas concretas para miles de familias que perdieron sus viviendas y negocios. Aunque el Gobierno nacional anunció recursos para atender la emergencia, los damnificados todavía desconocen cuánto dinero recibirán y cuándo podrán contar con ese apoyo.

La preocupación fue expresada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, durante una entrevista con Blu Radio. El mandatario local cuestionó los pocos avances en la ejecución de las medidas anunciadas y advirtió que los habitantes siguen enfrentando incertidumbre.

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“Yo quisiera que fuera mejor, quisiera decir que que esto va mucho mejor y esperaríamos todos que esto fuera mejor, pero la verdad es que hay serias dificultades porque las familias pereiranas hoy todavía tienen expectativas y tienen mucha incertidumbre”, expresó.

A tres meses del terremoto del 10 de agosto, solamente se habían entregado 85 viviendas en Pereira, según el balance de Blu Radio (Juan Felipe León/REUTERS)

Salazar recordó que la magnitud de la emergencia supera la capacidad financiera de la Administración municipal. Según sus cifras, 103.000 personas y 45.000 familias resultaron afectadas por el terremoto.

“Pereira fue la ciudad quizás más afectada del terremoto, 103.000 personas, 45.000 familias y nosotros desde la administración hemos hecho el mayor esfuerzo, hemos sido creativos, hemos sido totalmente comprometidos, pero los recursos del municipio son limitados”, añadió.

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Dudas sobre los recursos del Fondo Milagro

Uno de los principales focos de preocupación es el Fondo Milagro, mecanismo anunciado por el Gobierno Nacional para financiar parte de la recuperación. Aunque se comunicó una partida inicial de $332.000 millones, el alcalde considera que todavía no hay resultados suficientes para atender a los afectados.

El mandatario reconoció la voluntad del presidente y recordó que ha visitado Pereira en cinco oportunidades. Sin embargo, expresó dudas sobre la disponibilidad real del dinero para avanzar con la reconstrucción.

“Acá hablamos del gran esfuerzo del Fondo Milagro y estamos esperando que el Fondo Milagro empiece a operar porque hoy hay mucha incertidumbre. La interlocución (con el presidente) es total y yo además reconozco la voluntad del señor presidente, ya ha estado cinco veces en Pereira, se le nota su compromiso con el Fondo Milagro, el doctor Jaime Uribe, pero yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos y la reconstrucción se hace con dinero”.

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El Gobierno Nacional anunció una partida inicial de $332.000 millones a través del Fondo Milagro para apoyar la recuperación de las zonas afectadas (Colprensa)

Salazar pidió que se informe a las familias cuánto recibirán para recuperar sus viviendas y a los comerciantes qué respaldo tendrán para reparar sus establecimientos. También insistió en que deben establecerse fechas para los pagos.

“Nosotros necesitamos y sobre todo los damnificados, las personas que perdieron sus viviendas o que tuvieron daños parciales, los comerciantes que perdieron sus negocios o tuvieron daños en los mismos, es importante que a esta gente se le diga cuánto va a ser ese apoyo económico. Me parece que eso empieza a generar tranquilidad y certezas, pero eso no se ha hecho al momento y es urgente”

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El alcalde advirtió que los anuncios deben traducirse en compromisos concretos para evitar que los afectados permanezcan esperando sin conocer las condiciones de las ayudas. “Yo le he dicho al alto gobierno que esto hay que hacerlo, pero además de decirles cuánto va a ser ese apoyo económico, hay que darles fechas del pago del mismo porque lo que no puede pasar es que los damnificados se sienten en una situación de caridad”.

Las cifras de la reconstrucción en Pereira

El balance presentado por Blu Radio el 11 de noviembre señala que solamente se habían entregado 85 viviendas en Pereira, pese a la cantidad de personas afectadas. Por otra parte, el Plan de Acción Específico para la recuperación del país calcula que los daños y las pérdidas ocasionados por el terremoto ascienden a $44,65 billones, cifra que incluye afectaciones en distintos departamentos y sectores económicos.

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Para Salazar, la reconstrucción debe asumirse como una responsabilidad del Estado colombiano. Aunque reconoció las acciones adelantadas por su administración, consideró que estas resultan insuficientes frente a las necesidades de la población.

“La reconstrucción es una responsabilidad ni siquiera del Gobierno, del Estado colombiano, y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad como Gobierno. El llamado que yo le hago es precisamente este: que necesitamos darle certidumbre a los damnificados. Yo quisiera decir que esto va bien”.

El alcalde pidió establecer montos y fechas de pago para las familias que perdieron sus casas y los comerciantes que sufrieron daños en sus negocios (@Alcaldiapereira/X)

“Desde la Alcaldía hemos hecho cosas, pero eso que hemos hecho frente a la dimensión de los damnificados son cositas que finalmente son ”pañitos de agua tibia” que no resuelven absolutamente nada”. Mientras continúan las evaluaciones y los anuncios de inversión, las familias siguen esperando respuestas sobre la recuperación de sus hogares y actividades económicas.

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