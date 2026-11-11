Colombia

Alberto Cepeda, hermano de Efraín Cepeda, sería el nuevo embajador de Colombia en Italia: no tiene experiencia diplomática

La hoja de vida del abogado fue publicada en la plataforma de aspirantes de la Presidencia, paso previo a su nombramiento oficial. Su trayectoria profesional se ha concentrado durante más de cuatro décadas en empresas familiares y sociedades del sector inmobiliario

Dibujo de la fachada de un edificio clásico con balcones, ventanas, la bandera de Colombia en el centro y una figura humana en la puerta.
La sede diplomática en Roma sería el nuevo destino de Alberto Cepeda, cuya hoja de vida fue publicada por la Presidencia como paso previo a su nombramiento oficial. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del dirigente del Partido Conservador Efraín Cepeda, sería el próximo embajador de Colombia en Italia. Su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, el paso previo a la formalización de su nombramiento como representante diplomático del Gobierno de Abelardo de la Espriella en ese país europeo.

El nombre de Cepeda ya circulaba desde hace varias semanas como posible candidato para ocupar la embajada en Roma, luego de que se conociera su declaración de conflictos de intereses. Ahora, la publicación de su hoja de vida permite conocer los antecedentes académicos, laborales y patrimoniales del aspirante.

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Uno de los aspectos de su perfil es que no registra experiencia previa en el servicio diplomático. Su trayectoria profesional se ha concentrado en el sector privado, especialmente en empresas familiares y sociedades relacionadas con inversiones inmobiliarias.

La Presidencia publicó la hoja de vida de Alberto Rafael Cepeda Sarabia en su plataforma de aspirantes, paso previo a su nombramiento. - crédito Presidencia
La Presidencia publicó la hoja de vida de Alberto Rafael Cepeda Sarabia en su plataforma de aspirantes, paso previo a su nombramiento. - crédito Presidencia

Quién es Alberto Cepeda

Cepeda es abogado y cuenta con una maestría en Estudios Jurídicos Internacionales (Master of Laws in International Legal Studies), que terminó en 1999.

En su hoja de vida reportó una vinculación laboral de más de cuatro décadas con Cepeda y Compañía S. A., empresa familiar fundada por su padre, Efraín Cepeda Rodado. Allí ha desempeñado diferentes cargos desde 1983.

En cuanto a sus conocimientos de idiomas, indicó que habla, lee y escribe italiano en un nivel regular. Sobre el inglés, reportó un dominio muy bueno en lectura, bueno al hablar y regular al escribir.

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Su perfil profesional también incluye participación en juntas directivas y sociedades empresariales. Entre ellas aparecen Inversiones Milenium Azcipo, Inversiones ACS del Caribe, Hotel Parador Tropical del Caribe, Inversiones El Cielo del Caribe y Cepeda y Compañía S. A.

Asimismo, figura como gestor de la Fundación Jairo Cepeda Sarabia.

Los bienes e ingresos que reportó Alberto Cepeda

En su declaración de bienes y rentas, el aspirante a la embajada de Colombia en Italia registró ingresos por 576,8 millones de pesos durante 2025.

De ese total, 430,1 millones de pesos correspondieron a rentas de inmuebles, mientras que los otros 146,7 millones fueron reportados como ingresos de distinta naturaleza.

El documento también relaciona propiedades en Barranquilla, una inversión en acciones y finca raíz en España, valorada en 1.500 millones de pesos, y obligaciones financieras con entidades bancarias y particulares.

Entre los activos declarados aparece un inmueble avaluado en más de 52.200 millones de pesos.

Por otra parte, en la documentación presentada ante Función Pública, Cepeda no reportó su parentesco con el dirigente conservador Efraín Cepeda como un posible conflicto de intereses.

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Alberto Cepeda reportó ingresos por $576,8 millones durante 2025 y diferentes activos, entre ellos propiedades en Colombia e inversiones en España. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella anunció embajadores de carrera para cinco países

La publicación de la hoja de vida de Alberto Cepeda se conoce después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara cambios en el proceso de selección de algunos representantes diplomáticos.

El pasado 30 de octubre, el mandatario informó que las embajadas de Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam serían ocupadas por funcionarios de carrera diplomática, seleccionados mediante una convocatoria interna.

De acuerdo con el cronograma divulgado por el presidente, la convocatoria estuvo abierta entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre. Los días 4 y 5 de noviembre, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica evaluó las hojas de vida. Los cinco perfiles seleccionados fueron entregados al mandatario el 6 de noviembre.

En el mismo pronunciamiento, De la Espriella informó que su administración adelantaba los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá. Según explicó, serían funcionarios de carrera diplomática que actualmente trabajan en esas representaciones.

“El mérito no puede ser una consigna que se exige en público y se desconoce en privado”, escribió el presidente al referirse a la selección de los funcionarios que ocuparían esas cinco embajadas.

Abelardo de la Espriella anunció la convocatoria interna para seleccionar funcionarios de carrera diplomática que ocuparán las embajadas de cinco países. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció la convocatoria interna para seleccionar funcionarios de carrera diplomática que ocuparán las embajadas de cinco países. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otros nombramientos de figuras políticas en el Gobierno

Otro de los nombres provenientes del ámbito político que aparece vinculado al Gobierno es el del exsenador conservador Carlos Ramiro Chavarro, cuñado del senador de La U Alfredo Deluque.

Chavarro ocupó la Secretaría de la Comisión Segunda del Senado entre 2025 y 2026, pero perdió ese cargo en la nueva legislatura, en medio de las disputas por la presidencia de esa corporación entre Deluque y el Centro Democrático.

También se ha señalado su cercanía con el estratega político Carlos Suárez, cuya firma, Estrategia & Poder, fue contratada durante la campaña de reelección de Deluque al Senado.

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