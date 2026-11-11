Aerocivil reveló detalles de la falla que dejó las pantallas en negro en el aeropuerto El Dorado y anunció prueba técnica

La Aeronáutica Civil explicó ante la Procuraduría las causas preliminares de la falla que afectó las pantallas del centro de control del aeropuerto El Dorado. - crédito Colprensa y Aerocivil

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La Aeronáutica Civil (Aerocivil) entregó nuevos detalles sobre la falla técnica que el pasado 4 de noviembre dejó en negro las pantallas del centro de control del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y afectó el seguimiento de los vuelos que entraban y salían de la capital.

La explicación fue presentada durante una mesa de diálogo convocada por la Procuraduría General de la Nación, una semana después del incidente que también tuvo repercusiones en otras terminales aéreas del país.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la reunión se realizó el lunes 9 de noviembre en la sede del Ministerio Público, con la participación del subdirector de la Aerocivil, Andrés Felipe Vargas, quien fue recibido por el equipo del procurador delegado Samuel Arrieta.

Durante el encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, la autoridad aeronáutica reconoció que se presentó una falla en el software utilizado para la operación. Sin embargo, sostuvo que, pese a que las pantallas quedaron en negro, la seguridad aérea no estuvo en riesgo.

Aerocivil explicó el origen de la falla en El Dorado

Según lo expuesto ante la Procuraduría, el incidente no estuvo relacionado con los radares, sino con un “tráfico anormal en la red local (LAN) del Centro de Control Bogotá”.

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La falla se presentó durante la tarde del 4 de noviembre, cuando los controladores aéreos perdieron la visualización de las pantallas que utilizan para hacer seguimiento a los vuelos que ingresan y salen de Bogotá.

El problema también tuvo efectos en otras terminales del país y llevó a la cancelación de varios vuelos.

Durante la reunión, los representantes de la Aerocivil explicaron que actuaron para restablecer el servicio. Además, señalaron que los reportes de los últimos días del Centro de Control de Área (ACC) mostraban que el tráfico en la red se había mantenido estable.

No obstante, la causa definitiva del incidente todavía no está establecida. La entidad informó que los registros técnicos del sistema y de la infraestructura asociada fueron enviados al fabricante Indra para una evaluación especializada.

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En las conclusiones de la mesa técnica se precisó que las causas continúan bajo análisis y que está pendiente el informe del fabricante, que deberá aportar información sobre lo ocurrido.

La Aerocivil informó que los reportes de los últimos días evidenciaron estabilidad en el tráfico de la red del centro de control. - crédito Juan Páez/Colprensa

Prueba técnica se realizará el 12 de noviembre

Como parte de las acciones para recopilar más información sobre la falla, la Aerocivil anunció que el jueves 12 de noviembre realizará una prueba técnica.

La actividad tendrá una duración de una hora y permitirá obtener nuevos registros que serán incorporados a la documentación del caso. Estos elementos servirán para avanzar en la evaluación de lo sucedido el 4 de noviembre.

La prueba hace parte de los compromisos presentados por la autoridad aeronáutica durante la reunión con la Procuraduría, que busca conocer las circunstancias del incidente y las medidas adoptadas para evitar que se repita.

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La Aerocivil anunció gestiones para contratar el mantenimiento del sistema ATM antes de finalizar 2026, con ejecución prevista para comienzos de 2027. - crédito Aerocivil

Aerocivil adelantará gestiones para el mantenimiento del sistema ATM

Además de la revisión técnica, la Aerocivil se comprometió a adelantar, antes de finalizar 2026, las gestiones necesarias para garantizar el mantenimiento del sistema ATM, con el propósito de que su ejecución comience a principios de 2027.

Según explicó la entidad, esta medida busca fortalecer la continuidad del servicio, la confiabilidad, el soporte especializado y la sostenibilidad tecnológica del sistema que se encuentra actualmente en funcionamiento.

La Aerocivil también aclaró que este compromiso es independiente del proceso de modernización integral de los centros de control, que cuenta con un alcance, una estructuración y un cronograma propios.

En ese sentido, precisó que la contratación del mantenimiento especializado no corresponde a la renovación integral del sistema AIRCON ICOM antes de finalizar 2026.

La Procuraduría convocó a la Aerocivil a una mesa de diálogo para conocer las explicaciones sobre la falla y los compromisos para garantizar la continuidad del servicio aéreo. - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Procuraduría continuará el seguimiento a la Aerocivil

Los detalles de la mesa técnica harán parte del seguimiento preventivo que adelanta la Procuraduría, a través de la delegada del procurador Samuel Arrieta, sobre los equipos tecnológicos y la infraestructura que respaldan la operación aérea.

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La convocatoria buscaba conocer las explicaciones de la autoridad aeronáutica sobre la falla, las medidas implementadas para recuperar el servicio y los compromisos establecidos para garantizar su continuidad.

De acuerdo con la información conocida por el medio, si durante el seguimiento se encuentra alguna anomalía relacionada con el incidente, la Procuraduría podría compulsar copias para que se adelante una investigación disciplinaria.