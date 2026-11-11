Colombia

Además de alias Tom, estos son los otros ocho integrantes de la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá que también salieron de la cárcel

Juan Carlos Mesa Vallejo quedó advertido por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que no dudará en capturarlo si llega a volver a delinquir

El Departamento de Estado de los EE. UU. ofreció en su momento una recompensa de USD 2 millones por Juan Carlos Mesa Vallejo alias Tom, capturado el 9 de diciembre de 2017 (Alcaldía de Medellín-Presidencia de la República)
El Departamento de Estado de los EE. UU. ofreció en su momento una recompensa de USD 2 millones por Juan Carlos Mesa Vallejo alias Tom, capturado el 9 de diciembre de 2017 (Alcaldía de Medellín-Presidencia de la República)
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La salida de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, elevó a nueve el número de antiguos participantes de la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá que recuperaron la libertad por decisiones judiciales, cumplimiento de penas o beneficios penitenciarios.

La liberación de alias Tom no fue la primera entre los jefes de estructuras criminales que participaron como voceros en ese espacio de diálogo, que funcionó desde la cárcel La Paz de Itagüí.

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Antes de Mesa Vallejo, otros ocho integrantes de bandas con presencia en Medellín, Bello y municipios del Valle de Aburrá ya habían salido de prisión.

La lista incluye a:

  • Iván Darío Suárez Muñoz, alias Barbas.
  • Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero.
  • Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente.
  • Andrés D’María Oliveros Correa, alias Mundo Malo.
  • Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber.
  • Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado.
  • Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.
  • Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

Las excarcelaciones se produjeron entre 2024 y 2026 y obedecieron a circunstancias distintas, destacó un informe del diario El Colombiano.

En varios casos hubo libertad condicional, redención de pena por trabajo o estudio, cumplimiento de una parte de la condena y decisiones judiciales adoptadas en procesos individuales.

Alias Tom salió de La Picota con 10 meses de prueba

El caso más reciente es el de Juan Carlos Mesa Vallejo, quien fue uno de los voceros de las estructuras criminales durante la mesa de paz urbana y participó en el acto del 21 de junio de 2025 en La Alpujarra, donde aparecieron varios cabecillas junto al entonces presidente Gustavo Petro.

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Mesa Vallejo fue condenado por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

El fundador de Los Chatas dejó la cárcel La Picota (en Bogotá) el 10 de noviembre con libertad condicional, luego de cumplir el 93,7% de una condena de 13 años, tras la verificación que llevó a la resolución por parte del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

La decisión le impuso un período de prueba de 10 meses y dos días. Durante ese lapso deberá cumplir las obligaciones fijadas por la autoridad judicial.

La libertad condicional no implica la terminación automática de la condena y puede ser revocada si incumple las condiciones establecidas, algo que dejó en claro el alcalde Federico Gutiérrez, que advirtió que las autoridades estarán dispuestas a actuar si vuelve a delinquir.

Alias Barbas obtuvo libertad condicional el 30 de octubre

Antes de la salida de “Tom”, Iván Darío Suárez Muñoz, conocido como alias Barbas o ”Iván el Barbado", había recuperado la libertad el 30 de octubre.

Suárez Muñoz cumplía una pena de 11 años y seis meses por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.

Asimismo, permaneció privado de la libertad durante siete años y siete meses, y un juez le otorgó libertad condicional por seis meses, sumado a una caución equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

“El Montañero” fue el primero de los voceros en recuperar la libertad

El primer integrante de la mesa de paz urbana que salió de prisión fue Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, identificado como jefe de la organización El Mesa.

El otrora líder criminal recuperó la libertad el 14 de marzo de 2024 después de cumplir cuatro años y cinco meses de una condena de ocho años.

El caso generó cuestionamientos porque su salida se produjo antes de completar la totalidad de la pena impuesta

Desde entonces, otros nombres vinculados con estructuras delictivas del Valle de Aburrá han recuperado la libertad.

La salida de alias Clemente de prisión

En marzo de 2026 salió Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, integrante del cuerpo colegiado de La Oficina.

Tras las críticas por su excarcelación, “Clemente” difundió una carta en la que sostuvo que su caso se ajustó a los parámetros legales y negó que su salida hubiera sido resultado de un beneficio asociado a su participación en la mesa de paz urbana.

“Mundo Malo” y “Alber” también recuperaron la libertad

Andrés D’María Oliveros Correa, alias Mundo Malo, salió de prisión en enero de 2026.

El jefe de la banda La Silla había sido condenado a 10 años después de su captura en 2018.

Otro de los nombres incluidos en la lista es Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, señalado como cabecilla de Pachelly.

De acuerdo con los antecedentes de las autoridades, Henao cumplía una condena de siete años y recuperó la libertad tras completar aproximadamente la mitad de ese período.

A la lista se suma Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, quien estaba relacionado con asuntos judiciales de La Oficina.

Morales fue condenado a 12 años por fraude procesal y falsedad en documento público, y está libre desde 2024.

Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, integrante de Los Triana, recibió una condena de seis años y dos meses en 2022. Al final, recuperó la libertad en 2025 después de cumplir parte de la sanción.

Otro que salió de prisión fue Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, integrante de Pachelly y hermano de alias Alber. Este sujeto Había sido condenado a seis años y seis meses por concierto para delinquir agravado y accedió a beneficios legales que permitieron su salida.

La mesa de paz urbana dejó a nueve antiguos voceros fuera de prisión

La mesa de paz urbana reunió a voceros de organizaciones criminales del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.

El objetivo declarado era buscar compromisos para reducir dinámicas de violencia en Medellín y municipios vecinos.

El espacio perdió continuidad después de los cambios de política frente a la negociación con estructuras criminales.

Varios de sus participantes fueron trasladados desde Itagüí a otras cárceles del país, entre ellos alias Tom con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder.

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