Colombia

Abrieron un D1 y un ARA uno encima del otro en una misma edificación de Medellín y las redes se llenaron de comentarios: “Todo en mismo lugar”

La inusual disposición de los comercios rivales fue registrada en una fotografía difundida por redes sociales, donde los usuarios destacaron la cercanía entre ambas alternativas para compras diarias

Ambas marcas compiten en Colombia por los compradores que buscan productos de consumo diario (Notiflash Ciudad Verde/Facebook)
Ambas marcas compiten en Colombia por los compradores que buscan productos de consumo diario (Notiflash Ciudad Verde/Facebook)
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D1 y Ara comparten una misma edificación en Medellín (Antioquia): uno de los supermercados quedó instalado sobre el otro, una disposición que sorprendió a compradores y usuarios de redes sociales.

La particularidad no radica solo en la cercanía. Las dos cadenas compiten por clientes que buscan productos cotidianos a precios accesibles, por lo que su convivencia vertical llamó la atención entre quienes vieron la publicación.

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La escena se difundió a partir de una fotografía publicada en Facebook por la página Notiflash Ciudad Verde. La imagen mostró los dos locales en distintos pisos del mismo inmueble.

El caso generó comentarios y bromas por la posibilidad de encontrar a las marcas rivales prácticamente bajo el mismo techo. Algunos usuarios destacaron que la distribución evita recorridos largos para comparar alternativas de compra.

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