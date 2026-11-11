Abrieron un D1 y un ARA uno encima del otro en una misma edificación de Medellín y las redes se llenaron de comentarios: “Todo en mismo lugar”

Ambas marcas compiten en Colombia por los compradores que buscan productos de consumo diario (Notiflash Ciudad Verde/Facebook)

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D1 y Ara comparten una misma edificación en Medellín (Antioquia): uno de los supermercados quedó instalado sobre el otro, una disposición que sorprendió a compradores y usuarios de redes sociales.

La particularidad no radica solo en la cercanía. Las dos cadenas compiten por clientes que buscan productos cotidianos a precios accesibles, por lo que su convivencia vertical llamó la atención entre quienes vieron la publicación.

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La escena se difundió a partir de una fotografía publicada en Facebook por la página Notiflash Ciudad Verde. La imagen mostró los dos locales en distintos pisos del mismo inmueble.

El caso generó comentarios y bromas por la posibilidad de encontrar a las marcas rivales prácticamente bajo el mismo techo. Algunos usuarios destacaron que la distribución evita recorridos largos para comparar alternativas de compra.