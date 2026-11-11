Abelardo de la Espriella revocó designación de Camilo Noguera en el ICANH y ordenó salida de director encargado

Abelardo de la Espriella revocó la designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH tras cuestionar los cambios en el manual de funciones de la entidad. - crédito mineducación

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la revocatoria de la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y ordenó la salida inmediata de Javier Estrada Quintero, quien se desempeñaba como director encargado de la entidad. El mandatario tomó la decisión después de cuestionar una modificación del manual de funciones que amplió los perfiles profesionales habilitados para ocupar ocho cargos directivos del instituto.

El pronunciamiento fue publicado en las redes sociales del jefe de Estado como respuesta a un artículo de Las2Orillas, en el que se expusieron los cambios en los requisitos de contratación y los nombramientos que se adelantaron posteriormente en la entidad.

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De acuerdo con De la Espriella, Camilo Noguera y Javier Estrada realizaron la modificación del manual de funciones sin conocimiento de la ministra de Cultura. El presidente señaló que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y cuenta con autonomía administrativa, esa condición no significa que sus directivos puedan tomar decisiones de esta naturaleza sin atender las directrices institucionales.

“¡En el Gobierno del Tigre no se cambian los manuales de funciones para acomodar nombramientos!”, escribió el mandatario al referirse a los cambios administrativos.

En su mensaje, De la Espriella insistió en que las modificaciones de los requisitos para acceder a cargos públicos no pueden utilizarse para beneficiar a personas determinadas ni para facilitar nombramientos. Según manifestó, esa es una instrucción que deben cumplir los funcionarios de su administración.

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“Mi instrucción ha sido clara: ¡En el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos!”, expresó.

El presidente también advirtió que quienes no respeten esta disposición no pueden continuar haciendo parte de su Gobierno. En ese sentido, anunció que había tomado dos decisiones frente a los funcionarios involucrados en el procedimiento: revocar la designación de Noguera Pardo y disponer la salida inmediata de Estrada Quintero, quien estaba al frente del instituto en calidad de encargado.

“Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi Gobierno. Por lo tanto, he decidido revocar la designación de Noguera Pardo y disponer la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada”, señaló.

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El jefe de Estado justificó las medidas al afirmar que ningún funcionario está por encima de las normas ni tiene autorización para actuar sin conocimiento de sus superiores. Además, reiteró que las decisiones administrativas deben respetar los procedimientos establecidos y la institucionalidad.

“¡Aquí nadie está por encima de las reglas! ¡Y nadie tiene autorización para actuar a espaldas de sus superiores!”, agregó.

El pronunciamiento terminó con una reiteración de su postura frente al funcionamiento de las entidades públicas y el cumplimiento de las disposiciones administrativas: “¡En la Patria Milagro se respeta la ley, los manuales, se atiende la institucionalidad y se defiende la confianza de los colombianos en el Tigre!”.

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Abelardo de la Espriella anunció la salida de los dos funcionarios y aseguró que no permitirá modificaciones de los manuales de funciones para favorecer nombramientos en las entidades del Gobierno. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Los cambios en el manual de funciones del ICANH

La controversia está relacionada con la Resolución 1589 del 2 de octubre de 2026, mediante la cual se modificaron los requisitos de formación académica y experiencia para ocho cargos directivos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Según la información publicada por La FM, los ajustes ampliaron las disciplinas profesionales habilitadas para aspirar a esas posiciones. Además de áreas como Antropología, Historia y Sociología, se incluyeron profesionales de Derecho, Administración y Economía.

La modificación se produjo durante la dirección encargada de Javier Enrique Estrada Quintero, quien había llegado al cargo después de la salida de Alhena Caicedo Fernández.

El 25 de agosto de 2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Caicedo Fernández y, mediante el Decreto 1285, designó a Estrada como director encargado. Hasta ese momento, el funcionario se desempeñaba como profesional especializado y jefe del área de Talento Humano del instituto.

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Uno de los primeros movimientos posteriores a la modificación del manual ocurrió el 19 de octubre, cuando el área de Talento Humano dio el visto bueno a José Hernán Muriel Ciceri para ocupar la Subdirección de Investigación y Producción Científica.

Su designación generó cuestionamientos porque es abogado y no cuenta con formación específica en las disciplinas científicas relacionadas con las funciones centrales del ICANH.

Javier Estrada Quintero fue apartado de la dirección encargada del ICANH por decisión del presidente Abelardo de la Espriella, quien cuestionó su participación en la modificación de los requisitos para los cargos directivos. - crédito ICANH

La publicación que originó el pronunciamiento presidencial

El mensaje de Abelardo de la Espriella respondió a un artículo de Las2Orillas titulado: “Así cambiaron las reglas de contratación para que el exyerno de Ordóñez pudiera ser nombrado como director del ICANH”.

En esa publicación, el medio señaló que la modificación de los requisitos permitió ampliar los perfiles profesionales que podían ocupar cargos directivos en la entidad y cuestionó que abogados, administradores y economistas llegaran a dependencias relacionadas con la investigación y la gestión del patrimonio cultural.

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El medio también informó que el 26 de octubre se publicó la hoja de vida de Camilo Noguera Pardo en la plataforma de aspirantes de la Presidencia, como parte del proceso para asumir la dirección del instituto.

Junto a su nombre aparecieron los de Alexandra Bautista Beltrán, para la Secretaría General; Abraham Jattin, para la Oficina Asesora de Planeación, y Sonia Angarita, como asesora de la entidad.

La publicación indicó que ninguno de esos perfiles contaba con formación en ciencias sociales o humanidades y recogió cuestionamientos de profesionales del sector sobre la llegada de personas con otras disciplinas a cargos estratégicos del instituto.

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Entre las voces mencionadas estuvo la del antropólogo Jaime Arocha, quien advirtió sobre los posibles efectos de esos nombramientos en la rigurosidad científica y la autonomía del ICANH.

De acuerdo con el mismo medio, el rechazo también se manifestó mediante una petición en Change.org que reunió más de 3.000 firmas para solicitar que se revirtiera la designación de Noguera.

Camilo Noguera Pardo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y fue viceministro de Educación Superior antes de ser designado para dirigir el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. - crédito Redes sociales Camilo Noguera

¿Quién es Camilo Noguera Pardo?

Noguera Pardo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y se desempeñó como viceministro de Educación Superior desde el 12 de agosto de 2026 hasta octubre de ese año.

El abogado fue yerno del exministro del Interior Alejandro Ordóñez, tras contraer matrimonio en 2010 con Ángela María Ordóñez. También indicó que es nieto de Camilo Noguera Abello, director de Defensores de la Patria, partido con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia.

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