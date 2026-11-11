Abelardo de la Espriella rechazó el atentado contra sede de RCN en Cali y ordenó capturar a los responsables: “La prensa se respeta”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Presidencia)

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Durante la madrugada del 11 de noviembre de 2026, un artefacto explosivo detonó en el exterior de la sede de RCN en Cali, Valle del Cauca.

Según información preliminar, dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron al lugar y lanzaron el explosivo contra las instalaciones del medio de comunicación.

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Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta oficial de X y confirmó que ordenó un despliegue de toda la fuerza pública para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

“He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, afirmó.