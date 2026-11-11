Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de ‘Negro Perea’ en bombardeo que el presidente ordenó en Antioquia contra el Clan del Golfo: era uno de los 10 cabecillas prioritarios del país

Las autoridades decomisaron armas, minas antipersonal y equipos de comunicación tras el octavo bombardeo autorizado por el presidente colombiano

Bombardeo (Fuerzas Militares-@ABDELAESPRIELLA/X)
La Operación Nehemías dejó ocho muertos en Tarazá, entre ellos Haminton Mosquera, señalado por el Gobierno como jefe de una facción criminal (Fuerzas Militares-@ABDELAESPRIELLA/X)
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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que ocho integrantes del Clan del Golfo murieron en un bombardeo autorizado en zona rural de Tarazá, Antioquia.

Entre ellos estaba Haminton Mosquera, alias Negro Perea, a quien el Gobierno identifica como uno de los diez cabecillas más buscados del país y jefe de una subestructura de la organización criminal.

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La Operación Nehemías fue ejecutada por el Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. El mandatario afirmó que la ofensiva “golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez”, una facción del grupo armado. El resultado comunicado por Presidencia tiene carácter preliminar.

Negro Perea (@ABDELAESPRIELLA/X)
Entre los abatidos del bombardeo se encuentra alias Negro Perea, uno de los 10 cabecillas más buscados del país (@ABDELAESPRIELLA/X)

De La Espriella señaló que Mosquera tenía más de 20 años de trayectoria criminal y que existía una recompensa de hasta 2.018 millones por información que condujera a su captura. También indicó que era subordinado directo de alias Gonzalito, uno de los jefes de la estructura.

“El criminal era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”, afirmó el presidente. El comunicado no detalló las circunstancias de ese crimen ni atribuyó formalmente responsabilidades judiciales a Mosquera.

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Durante la operación, las autoridades incautaron cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Asimismo, destruyeron un campamento que, de acuerdo con la Presidencia, era utilizado para coordinar actividades criminales. La información oficial no precisó la cantidad de personas capturadas ni posibles civiles afectados.

El jefe de Estado sostuvo que las fuerzas de seguridad mantendrán las acciones contra la organización. “Seguimos golpeando la cúpula del Clan del Golfo, debilitando sus finanzas y destruyendo su capacidad criminal”, aseguró. Además, advirtió a los cabecillas que “no tendrán escondite ni tranquilidad” si continúan con ataques y extorsiones.

El mandatario cerró su mensaje: “La ofensiva no se detiene. Vamos a recuperar el control del territorio y a imponer la autoridad del Estado”.

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