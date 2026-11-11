Abelardo de la Espriella autorizó nuevo bombardeo en Colombia: es el octavo de su Gobierno en tres meses

Bomba firmada por Abelardo de la Espriella y utilizada en operaciones militares contra estructuras armadas ilegales. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que autorizó un nuevo bombardeo contra una estructura narcoterrorista en Colombia. La operación militar se ejecutó a las 10:17 p. m. del martes 10 de noviembre de 2026 y corresponde a la octava intervención aérea de este tipo durante los primeros tres meses de su Gobierno.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que dio la autorización desde las primeras horas del día y confirmó que el ataque se llevó a cabo durante la noche. Sin embargo, no reveló la región en la que se desarrolló ni la organización armada que tenía como objetivo.

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“¡No vamos a detener la ofensiva contra el narcoterrorismo! Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.”, escribió De la Espriella.

El jefe de Estado indicó que entregará la información sobre el operativo una vez las autoridades consoliden y verifiquen los resultados.

“Mañana (miércoles 11 de noviembre) informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo”, agregó.

Por ahora, el Gobierno no ha informado si el ataque dejó integrantes de la estructura armada muertos, heridos o capturados.

La operación militar fue ejecutada a las 10:17 p. m. del martes 10 de noviembre, contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. - crédito Ejército Nacional de Colombia

Abelardo de la Espriella completa ocho bombardeos durante su Gobierno

Con esta nueva operación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella completa ocho bombardeos desde el 7 de agosto de 2026, cuando el mandatario asumió la Presidencia de la República.

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El anuncio se conoce cuatro días antes de que el jefe de Estado cumpla sus primeros 100 días en el poder. Durante ese periodo, las Fuerzas Militares han adelantado operaciones aéreas contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y otras organizaciones armadas ilegales.

En su pronunciamiento, el presidente reiteró que continuará utilizando las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a estos grupos y relacionó la ofensiva militar con los ataques contra integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía y la población civil.

“Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria”, manifestó.

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También advirtió que su Administración mantendrá una respuesta militar contra las organizaciones responsables de acciones violentas en el territorio nacional.

El presidente confirmó la autorización del octavo bombardeo de su Gobierno y anunció que informará los resultados. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por ahora, el presidente no ha precisado si el octavo bombardeo anunciado este martes se desarrolló en Norte de Santander o en otro departamento del país. La ubicación, el grupo armado al que iba dirigido y el balance de la operación serán divulgados por el Gobierno cuando termine la verificación de los resultados.

El séptimo bombardeo fue contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo

El bombardeo anunciado por De la Espriella se produjo menos de 48 horas después de la operación Noah, desarrollada durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

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La intervención tuvo como objetivo al Frente 33 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias Calarcá. Según el balance entregado por las autoridades, el operativo dejó cuatro presuntos integrantes de esa estructura muertos y seis capturados.

Entre los detenidos se encuentra alias Barba Chivo, también conocido como ‘Costeño’, señalado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, uno de los mandos del Frente 33.

La operación incluyó la intervención de tres áreas campamentarias utilizadas por esa organización. En el balance militar también se reportó la incautación de siete fusiles y 15 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

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Para el desarrollo de la ofensiva, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) empleó aeronaves Super Tucano, mientras que unidades del Ejército adelantaron la fase terrestre.

Abelardo de la Espriella anunció el resultado del operativo en Norte de Santander la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026 - crédito (@ABDELAESPRIELLA/X)

Inteligencia de Estados Unidos en la operación Noah

Otro de los aspectos del séptimo bombardeo fue el apoyo de Estados Unidos en labores de inteligencia. Según información conocida por El Tiempo, durante la operación se utilizaron drones MQ-9 Reaper para obtener información y hacer seguimiento al objetivo militar.

La participación de estas aeronaves no tripuladas estuvo relacionada con tareas de inteligencia y vigilancia previas a la intervención de las Fuerzas Militares colombianas.

El comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, relacionó el operativo con el A3C, conocido como Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación regional para enfrentar amenazas transnacionales.

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La operación Noah fue el tercer bombardeo ejecutado en el Catatumbo durante la actual Administración y el segundo dirigido contra el Frente 33 en esa región, de acuerdo con los antecedentes entregados sobre las intervenciones militares.