Colombia

A un ladrón lo robaron en Bogotá, lo hirieron y luego lo capturaron: la escena fue graba por una cámara de seguridad

En un intento de hurto, el dueño del vehículo le disparó por la espalda cuando fue amenazado con un arma, mientras el segundo sujeto le sacó objetos de los bolsillos y escapó del lugar

El dueño del vehículo, integrante de un grupo de seguridad, disparó al sospechoso por la espalda (Captura de video)
El dueño del vehículo, integrante de un grupo de seguridad, disparó al sospechoso por la espalda (Captura de video)
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La Policía Metropolitana intervino en la localidad de Engativá para impedir que varios habitantes atacaran a dos presuntos responsables de robos en el sector.

Los vecinos prendieron fuego a la motocicleta que, según los registros divulgados, habría sido utilizada durante uno de los hechos. La secuencia comenzó con el intento de hurto de otra motocicleta y terminó con uno de los presuntos ladrones herido de bala y despojado de sus objetos personales por un tercer hombre.

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Las cámaras de seguridad registraron el ataque al conductor, el disparo y el robo cometido contra la persona que quedó tendida en el pavimento. Las imágenes, conocidas por Noticias RCN, muestran a un hombre con buzo y tenis blancos cuando se aproxima al conductor del vehículo.

El presunto delincuente lo habría amenazado con un arma de fuego para quitarle la motocicleta. El dueño del vehículo formaba parte de un grupo de seguridad, de acuerdo con la información difundida.

La comunidad retuvo a uno de los sospechosos e intentó lincharlo antes de la intervención de la Policía (Captura de video)
La comunidad retuvo a uno de los sospechosos e intentó lincharlo antes de la intervención de la Policía (Captura de video)

Cuando el hombre intentaba llevarse la moto, el conductor sacó un arma y le disparó por la espalda. El impacto hizo que el presunto asaltante cayera al suelo sin lograr escapar. En ese punto, la escena tomó otro rumbo.

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Un segundo hombre, que vestía una chaqueta azul, se acercó a la persona herida. Le sacó las pertenencias que llevaba en los bolsillos y huyó antes de que la comunidad pudiera detenerlo.

La situación quedó documentada por las cámaras del sector. El registro permitió observar que el hombre no intentó auxiliar al herido, sino que aprovechó que permanecía inmóvil para quitarle sus objetos personales.

El intento de robo de la motocicleta no habría sido el único delito atribuido a los implicados. Minutos antes, el hombre herido y su cómplice habrían asaltado un establecimiento comercial de la localidad.

El acompañante fue retenido por habitantes de la zona después de ese primer hecho. Según el material disponible, estuvo a punto de ser linchado por personas que reaccionaron ante los robos registrados en el barrio.

Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, fue capturado por el CTI
La Policía trasladó a los involucrados en los hechos hacia un centro asistencial (Colprensa/Archivo)

La motocicleta en la que los dos sospechosos habían escapado del comercio fue incendiada por los vecinos. Un video grabado en el lugar muestra el momento en que el vehículo fue consumido por las llamas.

La llegada de los uniformados evitó que los residentes hicieran justicia por mano propia. Las autoridades trasladaron a los implicados a un centro asistencial tras controlar la situación.

¿Qué dijo la comunidad?

Los habitantes expresaron su cansancio por los robos en el sector. Señalaron que la inseguridad afecta la posibilidad de trabajar con tranquilidad y que los hurtos pueden ocurrir a cualquier hora.

Los líderes comunitarios pidieron una presencia más frecuente de las autoridades y reclamaron operativos para identificar y capturar a la banda que estaría detrás de estos casos.

Uno de los representantes del sector pidió revisar las acciones previstas por las instituciones. “Entremos a mirar qué es lo que está pasando en realidad y qué operativos se tienen programados”, indicó el líder comunitario a Noticias RCN.

Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá - crédito Mebog
Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá - crédito Mebog

El vocero añadió que algunas de esas intervenciones deberían realizarse con participación de Migración Colombia. Su reclamo se sumó a la exigencia vecinal de respuestas frente a los robos reportados en Engativá.

Robo de motos en la localidad

Ocho automotores recuperados en Engativá fueron devueltos a sus propietarios durante esta semana, tras los operativos desplegados por la Policía Nacional en la localidad. Las autoridades recuperaron cinco motocicletas y tres vehículos en acciones vinculadas con el Plan Motos y Vehículos.

El balance de seguridad, con corte al 5 de noviembre de 2026, indica que el hurto de vehículos y motocicletas disminuyó en 150 casos frente al mismo periodo de 2025. La reducción abarca ambas modalidades y coincide con un aumento de las capturas por esos delitos.

La disminución se explicó, principalmente, por la baja en el hurto de motocicletas. Los registros pasaron de 440 casos en 2025 a 324 este año, una caída del 26% que equivale a 116 robos menos.

Los datos sobre automóviles también mostraron una baja. El número de hurtos descendió de 316 a 282 casos, con una reducción del 11% y 34 hechos menos que en el periodo anterior.

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