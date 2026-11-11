Colombia

A qué se dedica Nancy Gómez, la secuestrada esposa del alcalde de Uribia, La Guajira: había recibido amenazas desde el 2025

Nancy Yaneth Gómez Sánchez fue interceptada a las 6:20 a. m. del miércoles 11 de noviembre por individuos vestidos de negro, quienes la obligaron a abordar una camioneta Toyota blanca que tomó un rumbo todavía desconocido

Primer plano de una mujer sonriente con el cabello recogido, aretes dorados redondos y una blusa celeste abotonada de cuello alto
Gómez Sánchez cuenta con formación en psicología y coordinó el área de salud mental del hospital local antes del mandato de su esposo. (@nancygomez9204/Instagram)
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Horas después de que la gestora social y esposa del alcalde de Uribia, Nancy Yaneth Gómez Sánchez, fuera secuestrada por hombres armados cuando salía de un gimnasio del municipio, en La Guajira, durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, su hoja de vida tomó vital importancia en el caso.

De acuerdo con la información preliminar, Gómez fue interceptada hacia las 6:20 a. m. por varios hombres vestidos de negro que la obligaron a subir a una camioneta Toyota blanca, tipo Copetrana. El vehículo tomó una ruta aún no determinada.

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El teniente coronel Héctor Daza, comandante encargado del Departamento de Policía de La Guajira, informó a El Tiempo que se puso en marcha un plan candado. Los controles se concentran, entre otros puntos, en las trochas que conectan con el sector de Winpeshi, en la frontera con Venezuela, ante la posibilidad de un traslado hacia esa zona.

Gómez Sánchez nació en el municipio de Maceo, Antioquia, y es hija de Bernardo Gómez y Luz Mila Sánchez. Es la segunda de cuatro hermanos y se formó como psicóloga, profesión que desarrolló en distintas áreas con trabajo orientado a comunidades que requerían acompañamiento.

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Antes de que su esposo llegara a la Alcaldía de Uribia, se desempeñó como coordinadora del servicio de Psicología de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del municipio.

Como gestora social de Uribia, su trabajo institucional se concentró en seis líneas: niñez y adolescencia, mujer y equidad de género, adultos mayores, educación y recreación, salud integral y articulación institucional.

Según la información disponible, Gómez promovió campañas de entrega de útiles escolares, brigadas odontológicas y visuales, talleres de salud mental, Desayunos Solidarios y las estrategias Mercando con Propósito y Uribia en Modo Agua.

También recibió reconocimientos como la distinción del Mes de la Niñez, la Medalla Dama Guajira y la medalla Honor al Mérito Eduardo Londoño Villegas. Su labor incluyó visitas a barrios, zonas rurales y rancherías wayuu.

El alcalde Jaime Buitrago dijo que las amenazas contra su familia habían sido denunciadas

La víctima es esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, con quien lleva 24 años de relación: 21 años de unión libre y tres de matrimonio. La pareja tiene dos hijos menores de edad, Ali David y Sebastián Buitrago Gómez.

En una entrevista con La FM, Buitrago afirmó que su familia había recibido intimidaciones desde el año anterior y que entregó a la Fiscalía mensajes y otros elementos relacionados con esas llamadas. “Nosotros siempre hemos sido amenazados”, manifestó el mandatario.

Según relató, las advertencias alcanzaron a Gómez, a sus hermanos y a otros familiares. El alcalde aseguró que, ante la recurrencia de las comunicaciones desde números privados o desconocidos, la familia decidió no atender llamadas que no tuviera registradas.

Buitrago sostuvo que las intimidaciones buscaban que su esposa no interviniera públicamente frente a la situación de seguridad y los secuestros en el municipio. “Lo que le decían era que no se metiera en lo que estaba pasando y que no llamara la atención de las autoridades”, declaró al medio.

El alcalde cuestionó que, pese a las denuncias previas, su núcleo familiar no hubiera recibido medidas de protección. También pidió que se preserve la integridad de Gómez y solicitó la colaboración de las Fuerzas Militares venezolanas por la cercanía de Uribia con la frontera.

“Le pido a las fuerzas militares del vecino país que por favor también se activen y que nos ayuden a dar un resultado positivo con la liberación de mi esposa”, comentó Buitrago a La FM.

Entretanto, la búsqueda de la primera dama de Uribía involucra a la Gobernación de La Guajira, el Ejército Nacional, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, según Buitrago. El mandatario local señaló que el presidente Abelardo de la Espriella se comunicó con la familia tras conocerse el secuestro.

El jefe de Estado anunció el despliegue de unidades de la Fuerza Pública y un plan candado para bloquear posibles rutas de salida. Añadió que una eventual participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace parte de las hipótesis revisadas, sin que hasta ahora exista una atribución oficial del hecho.

Las autoridades también verifican información sobre una posible amenaza contra Gómez registrada el año pasado. La investigación busca reconstruir el recorrido de la camioneta y determinar qué grupo ejecutó la retención.

Autoridades y dirigentes políticos pidieron la liberación inmediata de Gómez

El alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón, expresó respaldo a Buitrago y solicitó reforzar la coordinación entre los organismos de seguridad. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, condenó el secuestro y anunció gestiones con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, además del traslado del director del Gaula al departamento para apoyar la búsqueda.

La Procuraduría General de la Nación rechazó el caso y destacó el trabajo social de Gómez en Uribia. El Partido Conservador también exigió su liberación inmediata e incondicional.

Mientras continúan los patrullajes en el área rural y los corredores fronterizos, las autoridades mantienen las labores para dar con el paradero de Nancy Gómez Sánchez.

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