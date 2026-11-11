Colombia

A la cárcel alias Dimax, el cabecilla criminal se hizo pasar como indígena para evadir una condena por homicidio y escapó a Panamá pero fue deportado

Las investigaciones revelaron cómo Juan Carlos Vacca Castillo tramitó acreditaciones comunitarias para lograr su traslado de Villahermosa a un resguardo en Florida, sitio del cual posteriormente escapó rumbo al exterior burlando los controles

La Policía Nacional capturó en Medellín a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, luego de que Panamá lo expulsara por ingreso irregular al país - crédito Policía Nacional/Dijín
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de fuga de presos a alias Dimax tras su evasión del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe. (Policía Nacional/Dijín)
Guardar

Un juez promiscuo de Florida, Valle del Cauca, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Vacca Castillo, conocido como alias Dimax, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura delincuencial denominada Los Dimax que opera en el suroccidente colombiano.

La decisión se adoptó a petición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de fuga de presos. Vacca Castillo no aceptó el cargo durante las audiencias concentradas. El procesado había escapado del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, donde cumplía una condena superior a 38 años de prisión.

PUBLICIDAD

Este sujeto, según informes oficiales, estaba vinculado a las intimidaciones y posterior asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, junto con Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, uno de sus escoltas, y Hamilton Daniel Dagua, comunero de otro resguardo indígena, en un ataque armado ocurrido en un restaurante del municipio de Florida (Valle del Cauca), ocurrido el primero de agosto de 2026.

Igualmente, se le investiga por su presunta participación en el homicidio del funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, ocurrido el 25 de julio de 2026 en el establecimiento penitenciario de Villahermosa, en Cali.

PUBLICIDAD

Alias Dimax había sido condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Tras la nueva medida, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para asegurar el cumplimiento de esa sentencia.

Posibles alianzas con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de La Inmaculada, al igual que actores asociados al Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) figuran en el historial de alias Dimax.

Asimismo, la investigación policial lo considera como uno de los herederos de las estructuras armadas ligadas al narcotraficante extraditado Eduard Fernando Giraldo Cardoza, alias Boliqueso, uno de los líderes del grupo armado mencionado.

“Juan Carlos Vacca Castillo es considerado un objetivo de alto valor dentro del fenómeno criminal de Cali y el Valle del Cauca. Su trayectoria como articulador criminal se vincula directamente con el direccionamiento de dinamizadores y sicarios, la coordinación de ‘oficinas de cobro’, extorsiones, préstamos ilegales bajo la modalidad ‘gota a gota’, el cobro violento de deudas y la administración de rentas ilícitas asociadas al microtráfico y narcotráfico”: afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Las constantes disputas territoriales con otras estructuras por el dominio de corredores estratégicos destinados a la comercialización de estupefacientes en la capital vallecaucana eran promovidas por su accionar delictivo y el empleo de redes de apoyo para movilizarse y ocultarse, lo que incidía negativamente en las tasas de homicidio y la seguridad ciudadana del departamento, según indicó la Dijín.

Detalles de la investigación

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en septiembre de 2024 Vacca Castillo habría obtenido certificaciones étnicas para presentarse como integrante de una comunidad indígena.

Con esos documentos, un juzgado de ejecución de penas de Palmira autorizó su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida. La Fiscalía sostiene que el condenado presuntamente abandonó ese lugar para evadir la pena que debía cumplir.

“Al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca). De este lugar presuntamente se escapó para evadir la acción de la justicia”, indicó el ente acusatorio en un comunicado.

La búsqueda se extendió fuera de Colombia. Las autoridades localizaron a alias Dimax en Panamá el 9 de septiembre, mediante una notificación roja y azul de Interpol, sustentada en dos requerimientos judiciales vigentes: una orden de captura emitida el 3 de julio de 2026 por fuga de presos y otra, fechada el 11 de septiembre de 2026, para el cumplimiento de una condena por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores, hurto calificado, cohecho y fuga de presos. A partir de labores de inteligencia, se determinó que el prófugo buscaba salir del continente desde Panamá mediante identidades suplantadas para refugiarse en Países Bajos o Australia.

El 29 de octubre, las autoridades panameñas lo expulsaron del país y fue devuelto a Colombia. A su llegada se hizo efectiva una nueva orden de captura, tras la cual un fiscal especializado de la Seccional Cali le formuló la imputación por fuga de presos.

El proceso deberá establecer las circunstancias en las que fueron obtenidas las certificaciones étnicas y cómo se produjo la presunta salida del resguardo. La imputación no equivale a una declaración de responsabilidad penal.

Temas Relacionados

Alias DimaxResguardo IndígenaFiscalía General de la NaciónFuga de presosHomicidio agravadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres personas murieron en medio de una balacera en el sur de Bogotá: el homicida intentó huir en un taxi por la vía al Llano

El hecho se registró la noche del martes 10 de noviembre en el barrio Altamira, donde las víctimas, de 24, 40 y 55 años, murieron tras recibir varios disparos mientras se encontraban al frente de una vivienda

Tres personas murieron en medio de una balacera en el sur de Bogotá: el homicida intentó huir en un taxi por la vía al Llano

Dilian Francisco Toro rechazó el atentado con una granada a las instalaciones de RCN en Cali: “No puede convertirse en herramienta para callar”

La gobernadora del Valle del Cauca condenó el ataque con explosivos y rechazó las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia

Dilian Francisco Toro rechazó el atentado con una granada a las instalaciones de RCN en Cali: “No puede convertirse en herramienta para callar”

Mamá de Erika Guzmán pidió al Gobierno De la Espriella que avancen en la extradición de su hermanastro, condenado por el feminicidio de la joven en Bogotá: estaría radicado en Europa

El último registro migratorio de Massimo Alessandro Sierra Ortiz, que cambió su nombre y antes era conocido como Juan Sebastián Sierra Ortiz, fue en Países Bajos, y por este motivo Jenny Carolina Sierra pidió que se emita circular roja de Interpol en su contra

Mamá de Erika Guzmán pidió al Gobierno De la Espriella que avancen en la extradición de su hermanastro, condenado por el feminicidio de la joven en Bogotá: estaría radicado en Europa

Abelardo de la Espriella rechazó el atentado contra sede de RCN en Cali y ordenó capturar a los responsables: “La prensa se respeta”

El presidente colombiano aseguró que no permitirá que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar a los comunicadores en el país

Abelardo de la Espriella rechazó el atentado contra sede de RCN en Cali y ordenó capturar a los responsables: “La prensa se respeta”

Senador Wally cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama y a la Ungrd por el manejo de las donaciones para los damnificados del terremoto: “¿Qué carajos es lo que esconden?”

El congresista del Pacto Histórico cuestionó la coordinación entre la fundación Colombia, Luz y Sonrisas de Ana Lucia Pineda, la Ungrd y el Fondo Milagro

Senador Wally cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama y a la Ungrd por el manejo de las donaciones para los damnificados del terremoto: “¿Qué carajos es lo que esconden?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

La presentadora Milena López reveló el estado de salud de Adriana Betancur tras el procedimiento médico al que fue sometida: “Seguimos a la espera”

La presentadora Milena López reveló el estado de salud de Adriana Betancur tras el procedimiento médico al que fue sometida: “Seguimos a la espera”

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Deportes

James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional: así fue la jugada en el empate ante Once Caldas por la semifinal de la Copa Colombia

James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional: así fue la jugada en el empate ante Once Caldas por la semifinal de la Copa Colombia

James Rodríguez marcó su primer gol con Nacional y dejó abierta la semifinal de Copa BetPlay ante Once Caldas

El gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 fue recordado por la cuenta oficial del campeonato

Liga de Fútbol del Meta es señalada por presuntas irregularidades en cobros por transferencias entre clubes durante la gestión de su expresidente

América de Cali empezó con pie derecho las semifinales de Copa Colombia: venció a Internacional de Bogotá por 2-1