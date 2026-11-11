A la cárcel alias Dimax, el cabecilla criminal se hizo pasar como indígena para evadir una condena por homicidio y escapó a Panamá pero fue deportado

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de fuga de presos a alias Dimax tras su evasión del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe. (Policía Nacional/Dijín)

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Un juez promiscuo de Florida, Valle del Cauca, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Vacca Castillo, conocido como alias Dimax, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura delincuencial denominada Los Dimax que opera en el suroccidente colombiano.

La decisión se adoptó a petición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de fuga de presos. Vacca Castillo no aceptó el cargo durante las audiencias concentradas. El procesado había escapado del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, donde cumplía una condena superior a 38 años de prisión.

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Este sujeto, según informes oficiales, estaba vinculado a las intimidaciones y posterior asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, junto con Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, uno de sus escoltas, y Hamilton Daniel Dagua, comunero de otro resguardo indígena, en un ataque armado ocurrido en un restaurante del municipio de Florida (Valle del Cauca), ocurrido el primero de agosto de 2026.

Igualmente, se le investiga por su presunta participación en el homicidio del funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, ocurrido el 25 de julio de 2026 en el establecimiento penitenciario de Villahermosa, en Cali.

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Alias Dimax había sido condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Tras la nueva medida, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para asegurar el cumplimiento de esa sentencia.

Posibles alianzas con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de La Inmaculada, al igual que actores asociados al Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) figuran en el historial de alias Dimax.

Asimismo, la investigación policial lo considera como uno de los herederos de las estructuras armadas ligadas al narcotraficante extraditado Eduard Fernando Giraldo Cardoza, alias Boliqueso, uno de los líderes del grupo armado mencionado.

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“Juan Carlos Vacca Castillo es considerado un objetivo de alto valor dentro del fenómeno criminal de Cali y el Valle del Cauca. Su trayectoria como articulador criminal se vincula directamente con el direccionamiento de dinamizadores y sicarios, la coordinación de ‘oficinas de cobro’, extorsiones, préstamos ilegales bajo la modalidad ‘gota a gota’, el cobro violento de deudas y la administración de rentas ilícitas asociadas al microtráfico y narcotráfico”: afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Las constantes disputas territoriales con otras estructuras por el dominio de corredores estratégicos destinados a la comercialización de estupefacientes en la capital vallecaucana eran promovidas por su accionar delictivo y el empleo de redes de apoyo para movilizarse y ocultarse, lo que incidía negativamente en las tasas de homicidio y la seguridad ciudadana del departamento, según indicó la Dijín.

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Detalles de la investigación

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en septiembre de 2024 Vacca Castillo habría obtenido certificaciones étnicas para presentarse como integrante de una comunidad indígena.

Con esos documentos, un juzgado de ejecución de penas de Palmira autorizó su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida. La Fiscalía sostiene que el condenado presuntamente abandonó ese lugar para evadir la pena que debía cumplir.

“Al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca). De este lugar presuntamente se escapó para evadir la acción de la justicia”, indicó el ente acusatorio en un comunicado.

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La búsqueda se extendió fuera de Colombia. Las autoridades localizaron a alias Dimax en Panamá el 9 de septiembre, mediante una notificación roja y azul de Interpol, sustentada en dos requerimientos judiciales vigentes: una orden de captura emitida el 3 de julio de 2026 por fuga de presos y otra, fechada el 11 de septiembre de 2026, para el cumplimiento de una condena por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores, hurto calificado, cohecho y fuga de presos. A partir de labores de inteligencia, se determinó que el prófugo buscaba salir del continente desde Panamá mediante identidades suplantadas para refugiarse en Países Bajos o Australia.

El 29 de octubre, las autoridades panameñas lo expulsaron del país y fue devuelto a Colombia. A su llegada se hizo efectiva una nueva orden de captura, tras la cual un fiscal especializado de la Seccional Cali le formuló la imputación por fuga de presos.

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El proceso deberá establecer las circunstancias en las que fueron obtenidas las certificaciones étnicas y cómo se produjo la presunta salida del resguardo. La imputación no equivale a una declaración de responsabilidad penal.