Colombia

A 100 días de mandato, popularidad de Abelardo de la Espriella sigue cayendo entre los presidentes de Latinoamérica, según encuesta internacional

El mandatario colombiano terminó noviembre con 46,9% de aprobación y 51,7% de rechazo, tras perder 6,7 puntos de valoración favorable desde septiembre de 2026

La encuesta de CB Global Data ubicó al mandatario de Colombia detrás de seis líderes latinoamericanos, con un saldo adverso de 4,8 puntos porcentuales (Luisa González/REUTERS)
La encuesta de CB Global Data ubicó al mandatario de Colombia detrás de seis líderes latinoamericanos, con un saldo adverso de 4,8 puntos porcentuales (Luisa González/REUTERS)
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La popularidad del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, volvió a caer en noviembre de 2026 y su imagen negativa superó por primera vez a la positiva desde que asumió el cargo.

El mandatario obtuvo 46,9% de valoración favorable y 51,7% de desfavorable, según la medición mensual de CB Global Data sobre la percepción ciudadana de los jefes de Estado de América Latina.

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El resultado ubicó a De la Espriella en el séptimo puesto de la clasificación regional. En octubre había figurado quinto, mientras que en septiembre ocupaba el tercer lugar. La evolución de los últimos dos meses muestra una pérdida de apoyo en la encuesta realizada entre ciudadanos colombianos.

Abelardo de la Espriella (CB Global Data)
Abelardo de la Espriella obtuvo 46,9% de valoración favorable y 51,7% de desfavorable, según la medición mensual de CB Global Data (CB Global Data)

La imagen positiva del presidente descendió 2,8 puntos porcentuales frente a octubre, cuando había alcanzado 49,7%. En ese relevamiento, la valoración negativa era de 47,0%, por lo que la opinión favorable superaba a la desfavorable por 2,7 puntos.

El contraste con septiembre es mayor. Entonces, De la Espriella registraba 53,6% de imagen positiva y 41,6% de negativa. La distancia favorable era de 12 puntos porcentuales. Dos meses después, la relación se invirtió: la desaprobación quedó 4,8 puntos por encima de la aprobación.

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La imagen negativa superó el 50% entre los consultados

El desglose de noviembre difundido por la encuestadora indicó que el 33,7% calificó la imagen del mandatario como “Muy buena” y el 13,2% como “Buena”. Ambos indicadores conforman el 46,9% de valoración positiva.

Abelardo De La Espriella
La imagen positiva del presidente Abelardo de la Espriella descendió 2,8 puntos porcentuales frente a octubre (Presidencia)

En el segmento negativo, el 25,7% respondió “Muy mala” y el 26,9% eligió “Mala”. Además, el 1,4% quedó incluido en la categoría “NS/NC”, correspondiente a quienes no respondieron o no expresaron una posición.

Los porcentajes desagregados de las dos categorías negativas suman 52,6%, mientras que la ficha reporta una imagen negativa total de 51,7%. Esa diferencia de 0,9 puntos porcentuales requiere una aclaración metodológica de CB Global Data. Para el ranking regional, la firma consignó el 51,7% como resultado desfavorable de De la Espriella.

La medición de noviembre incluyó a 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Sheinbaum y Bukele encabezaron la clasificación regional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el ranking con 69,8% de imagen positiva. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quedó en segundo lugar con 69,5%, a tres décimas de la mandataria mexicana.

Abelardo de la Espriella (CB Global Data)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el ranking con 69,8% de imagen positiva y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quedó en segundo lugar con 69,5% (CB Global Data)

El tercer puesto fue para la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con 52,3%. Los resultados muestran una diferencia de 22,9 puntos entre la aprobación de Sheinbaum y la de De la Espriella, quien integró el grupo medio de la clasificación.

En la parte baja del listado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ocupó el último puesto con 24,7% de imagen positiva. El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, registró 31,4%, y el presidente chileno, José Antonio Kast, alcanzó 33,5%.

La mayor variación positiva frente a octubre correspondió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya valoración favorable creció 5,1 puntos porcentuales. Peña tuvo el retroceso más pronunciado del relevamiento, con una baja de 18,2 puntos.

El sondeo se realizó entre el 4 y el 9 de noviembre

CB Global Data informó que la población objeto de estudio fue la “población general mayor a 18 años”. Las muestras tuvieron entre 1.930 y 3.931 casos por país, con cuotas por género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.

La consultora aplicó un procedimiento de muestreo estratificado por distritos nacionales. La recolección se realizó mediante “CB CAWI Research”, un sistema de cuestionarios estructurados de preguntas cerradas con aplicación directa por internet.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026. La firma informó un margen de error medio de entre 1,6% y 2,2% por país.

La serie de resultados sitúa a De la Espriella ante una caída sostenida: perdió 6,7 puntos de imagen positiva desde septiembre, retrocedió cuatro puestos en el ranking regional y cerró noviembre con una opinión desfavorable superior a la favorable.

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