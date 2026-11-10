Esta es la millonada que el gobierno de Abelardo de la Espriella estaría negociando con el FMI: sería el préstamo más grande en la historia de Colombia

Colombia negocia un programa de financiamiento de hasta 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar sus cuentas públicas. (Yuri Gripas/Reuters)

Guardar

Colombia negocia con el Fondo Monetario Internacional un programa de prestamos de hasta USD 15.000 millones para estabilizar sus finanzas públicas, deterioradas por déficits crecientes y mayor endeudamiento.

El eventual acuerdo permitiría al Gobierno utilizar los recursos, en lugar de conservarlos únicamente como respaldo preventivo, aunque la decisión todavía no es definitiva.

PUBLICIDAD

El déficit presupuestario podría alcanzar un récord de 9,4% del producto interno bruto en 2027 si no se aplica un ajuste fiscal. Esa proyección elevó las necesidades de financiación del Estado y coincide con un paquete oficial de recortes de gasto y aumentos de impuestos enviado al Congreso.

Las conversaciones se concentran en un acuerdo de derecho de giro, conocido internacionalmente como stand-by arrangement, un mecanismo del FMI para países con dificultades de balanza de pagos de corto plazo o riesgos potenciales. Expertos familiarizadas con las negociaciones, citados por Bloomberg, señalaron que los contactos son privados y que el monto final aún puede cambiar.

PUBLICIDAD

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Ministerio de Hacienda de Colombia declinaron hacer comentarios sobre la operación. Reuters indicó que la cifra podría ser algo inferior a los USD 15.000 millones inicialmente mencionados y que no se esperaba una decisión durante las semanas siguientes.

Un crédito dentro del límite ordinario del Fondo

Las conversaciones bilaterales se concentran en un acuerdo de derecho de giro con acceso directo a los recursos para cubrir necesidades estatales. (Benoit Tessier/Reuters/Colprensa)

El eventual programa tendría una duración máxima de tres años y sus desembolsos comenzarían a reembolsarse entre tres años y tres meses y cinco años después. Se diferencia del Servicio Ampliado del Fondo, destinado a economías con problemas estructurales que requieren plazos de ajuste más extensos.

El límite ordinario para Colombia bajo esta clase de acuerdo llega a 600% de su cuota en el organismo, equivalente a USD 16.600 millones durante toda la vigencia del programa. El Gobierno no buscaría un acceso excepcional por encima de ese tope, según las fuentes consultadas por Bloomberg.

PUBLICIDAD

La alternativa en discusión implica un cambio respecto de la Línea de Crédito Flexible que Colombia canceló el año pasado. Ese mecanismo funcionaba como una reserva preventiva y el país recurrió a ella en 2020, durante la pandemia.

La diferencia central es que la nueva negociación contempla acceso efectivo a los recursos para cubrir necesidades de financiación. Todavía no se conocen las condiciones específicas de desembolso ni el calendario de una eventual operación.

El ajuste fiscal y la misión técnica en Bogotá

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió el panorama de las finanzas estatales como el peor de la historia del país. (Cristian Bayona/Colprensa)

La situación de las cuentas públicas llevó al FMI a advertir el mes pasado que la trayectoria fiscal colombiana era insostenible. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió el escenario como el peor de la historia del país.

PUBLICIDAD

Una misión técnica del organismo debía visitar Bogotá para continuar las conversaciones sobre las medidas de estabilización, incluida una consulta bajo el Artículo IV. Esa revisión periódica examina las condiciones fiscales, monetarias y financieras de los países miembros, pero no equivale a la aprobación de un programa crediticio.

El presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a sanear las cuentas estatales mediante un proyecto que combina recortes de gasto con subas tributarias. El Ejecutivo estima que esas medidas reducirían el déficit en cerca de dos puntos porcentuales del producto interno bruto en 2027.

El Fondo recibió favorablemente el plan y lo definió como un “paso significativo” hacia la recuperación de la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la aprobación legislativa enfrenta obstáculos: el partido Centro Democrático, aliado del Gobierno, respaldó la necesidad del ajuste, pero cuestionó parte de los impuestos propuestos y presentó una alternativa con mayor peso de los recortes del gasto.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Hacienda evalúa un segundo recorte tras quedar corta la reducción presupuestal inicial

El Ejecutivo evalúa un segundo recorte de gasto público tras registrar una reducción presupuestal menor a la meta prevista. (Luis Jaime Acosta/Reuters)

El viceministro de Hacienda Juan Sebastián Betancur advirtió que Colombia podría entrar en una depresión económica si no logra un ajuste fiscal y pidió al Congreso debatir la Ley de Rescate Económico antes de que termine 2026. El Gobierno también evalúa un segundo recorte de gasto después de que la reducción presupuestal inicial quedara por debajo de la meta anunciada.

La iniciativa busca corregir gradualmente las finanzas públicas y estabilizar la deuda en el mediano plazo. Hacienda simuló un escenario de caída del producto interno bruto en el que la contracción ocurriría sin una crisis externa, a diferencia de los episodios históricos mencionados por el funcionario.

PUBLICIDAD

“Pero si nada de eso ocurriera, nosotros sí pensamos que habría una depresión económica”, afirmó Betancur. El viceministro sostuvo que el tamaño del ajuste debe definirse también por su impacto sobre la actividad económica.