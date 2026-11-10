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Carolina Corcho respaldó la continuidad de Petro como líder del Pacto Histórico tras denuncias de Deicy Jiménez sobre los ‘sexocontratos’: “No prueba una relación de causalidad”

La senadora y exprecandidata presidencial señaló que se debe analizar el tema por fuera de la situación política y la confrontación con personas de mucho poder

Carolina Corcho respaldó la continuidad de Petro como líder del Pacto Histórico tras denuncias de Deicy Jiménez sobre los ‘sexocontratos - (Colprensa/Suministrado infobae)
Carolina Corcho respaldó la continuidad de Petro como líder del Pacto Histórico tras denuncias de Deicy Jiménez sobre los ‘sexocontratos - (Colprensa/Suministrado infobae)
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Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico, rechazó que las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente de la República Gustavo Petro por presuntamente entregar contratos a cambio de favores sexuales deriven en un cambio inmediato del liderazgo político dentro de esa colectividad.

En su análisis, durante una entrevista en Caracol Radio, dijo que los señalamientos forman parte de un contexto de confrontación política y pidió que se respete el debido proceso.

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Sobre si la coalición opositora evaluaba modificar su conducción a raíz de las acusaciones que han involucrado al líder político de izquierda, Corcho respondió que no contempla un relevo por esa causa.

Corcho cuestiona el tratamiento público de las denuncias contra Petro

El video comenzó con quien sería Gustavo Petro enviándole besos a Jiménez, quien le responde la misma manera - (@darcyquinnr/X)
El video comenzó con quien sería Gustavo Petro enviándole besos a Jiménez, quien le responde la misma manera - (@darcyquinnr/X)

La senadora sostuvo que la exposición del caso en medios ha deteriorado el debate público. También criticó lo que definió como una cancelación mediática y dijo que, a su juicio, existe una intención de reducir el respaldo político al sector que representa.

“Estamos minando la condición humana de una persona sin que haya sido vencida en juicio. Situación que ha llegado a una degradación porque a lo que estamos asistiendo, en el caso del presidente Gustavo Petro, es a una degradación del debate público”, señaló Corcho a la cadena radial.

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La parlamentaria se refirió además a los videos e imágenes divulgados en los últimos días. Según su planteamiento, ese material no prueba por sí solo una relación de causalidad entre el exjefe de Estado y eventuales contratos públicos que pudieran haber favorecido a las personas mencionadas en las denuncias.

“Que haya unos videos de la vida íntima no prueba una relación de causalidad para que uno pueda derivar de ahí que hubo una coacción para acceder a un contrato”, afirmó. Durante la entrevista, añadió que una relación personal entre un senador y un contratista estatal tampoco permite, por sí misma, establecer una irregularidad.

A renglón seguido señaló que “el hecho de que una persona haya sido contratista del Estado en diversos gobiernos, porque también lo fue con el gobierno de Iván Duque y haya tenido la relación con un personaje público, eso no prueba que haya habido una causalidad y que haya habido una coacción para acceder a esos contratos, porque entonces estaríamos frente a la posición moral de que una mujer trabajadora no puede tener relación, ningún tipo de relación con un hombre que detente un poder dentro del Estado”.

Carolina Corcho agradeció a Gustavo Petro por permitirle ser parte de su administración - crédito @carolinacorcho/X
La senadora y exprecandidata presidencial señaló que se debe analizar el tema por fuera de la situación política y la confrontación con personas de mucho poder (@carolinacorcho/X)

Las acusaciones sobre presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales han abierto interrogantes sobre la continuidad de Petro como referente de la oposición. Ante esa posibilidad, Corcho descartó que el expresidente deba apartarse de ese papel.

La exprecandidata presidencial argumentó que la situación de Gustavo Petro debe examinarse dentro de la confrontación política con adversarios que, según dijo, tienen capacidad de influencia. “No puedes analizar el tema por fuera de su situación política y la confrontación con personas de mucho poder”, concluyó.

Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro

De otro lado, el senador Iván Cepeda habló sobre las revelaciones de Deicy Jiménez, así como de las conversaciones que demostrarán la entrega de contratos a la extrabajadora sexual.

El pronunciamiento del excedentario presidencial se conoció después de que Jiménez hiciera públicas acusaciones contra Petro y divulgara un video que, según ella, demostraría que ambos mantuvieron una relación personal. Las afirmaciones sobre un eventual intercambio de contratos por favores sexuales permanecen bajo investigación y no han derivado en una decisión judicial sobre responsabilidades.

Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro - crédito @IvanCepedaCast
Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro (@IvanCepedaCast/X)

“El expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad”, manifestó Cepeda en un comunicado divulgado en su cuenta de X.

El congresista sostuvo que esta disposición debe extenderse a todos los integrantes de la coalición política que respaldó al Gobierno de Petro. “Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos”, añadió.

En su declaración, Cepeda señaló que el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal exigen transparencia. También expresó el rechazo del Pacto Histórico a cualquier tipo de corrupción, abuso de poder o uso indebido de responsabilidades públicas.

Según el senador, quienes enfrenten denuncias o requerimientos judiciales deben atender los llamados de las autoridades y ejercer su defensa dentro de los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, insistió en que las investigaciones deben respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“La transparencia y la responsabilidad frente a la justicia son inseparables de la obligación de garantizar que toda investigación se adelante con independencia, imparcialidad y respeto para todas las personas y las partes intervinientes”, afirmó.

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