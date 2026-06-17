Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

El creador de contenido pidió a sus seguidores no enviarles energía negativa a los jugadores, pues todavía no enfrentan el primer juego - crédito @sara__clips y @sofiaclips2/TikTok

Westcol pidió apoyar a la selección Colombia antes de su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, el 17 de junio a las 9:00 p. m. El streamer sostuvo que los resultados del torneo abren una oportunidad para el equipo y reclamó respaldo en lugar de críticas.

En ese sentido, afirmó: “Estamos viviendo un mundial superextraño. Yo creo que si Colombia tiene la oportunidad de ganar un mundial, es este, porque todos los equipos grandes están perdiendo con los equipos más pequeños”.

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También sostuvo que el momento exige asumir un rol protagónico: “Es momento de que Colombia se convierta en el favorito”.

La expectativa de Westcol sobre el torneo

El creador de contenido afirmó que buscaba el en vivo con Cepeda desde marzo, pero se frustró por incumplimientos del equipo del candidato - crédito @westcol/Instagram

En su reacción a lo ocurrido en el campeonato, el creador de contenido recalcó que ya hubo tropiezos de selecciones señaladas como favoritas y lo usó para reforzar su expectativa sobre Colombia: “Si Colombia tiene la oportunidad, bro, ya perdieron todos. Ya perdieron todos, brother”.

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Sobre el primer partido del equipo en el Grupo K, planteó que debe resolverlo sin margen para dudas: “Que coja Uzbekistán, papi, guarde, guarde, tenga, ya”.

Días antes, Westcol había anticipado que no piensa elegir a otro candidato al título mientras Colombia siga en competencia. “Yo ya he hablado mucho y lo he dicho: yo voy a fuego por mi selección. Yo voy a fuego por Colombia”, afirmó.

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Westcol pidió a sus seguidores que apoyen a la Selección Colombia mientras está en juego - crédito @westcol/IG

También marcó un límite para emitir un juicio distinto: “Yo no voy a decir que otro país va a ganar el mundial, Colombia y ya. Si a Colombia lo llegan a eliminar, doy mi opinión”.

El pedido de respaldo a los jugadores

En otro tramo de su mensaje, el streamer cuestionó a quienes atacan de forma constante a los jugadores y llamó a respaldarlos desde el inicio del campeonato: “La mala energía no la podemos tirar desde ya, brother. No le podemos tirar desde ya”.

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Además, pidió cambiar el clima alrededor del equipo: “Confiemos en nuestros jugadores, tiremos la energía. ¿Qué nos cuesta, huevón? Puta criticadera pa’ todo, brother”.

Westcol está listo en México junto a Luisa Castro para ver a la Selección Colombia - crédito @luisacastro/IG

Westcol también apuntó contra quienes, según él, opinan desde la comodidad y sin asumir responsabilidad: “Esos carechimbas gordos que la pasan tomando cerveza, huevón, y haciendo una mierda, bro. Cualquier jugadita mala la critican”.

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Al final, reconoció que él mismo ha caído en ese hábito: “Y yo también la critico. He criticado, la verdad, lo acepto”.

Las reacciones a las declaraciones del paisa no tardaron en aparecer y rápidamente enviaron mensajes de apoyo: “Eso es lo que vivimos todos los colombianos cuando llegamos a México”; “Nada del otro mundo, lo raro es que a algunos les quitan el celular y otros tienen un trato diferente”; “Menos mal no pasó a mayores”, entre otros.

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Westcol detenido al ingresar a México

El creador de contenido colombiano Westcol vivió un episodio inesperado al intentar cubrir el debut de la selección Colombia en el Mundial 2026. Al llegar al aeropuerto de Ciudad de México, las autoridades retuvieron parte de su equipo técnico, además de impedir la entrada de dos ingenieros de su staff, quienes debieron regresar a Colombia.

El creador colombiano vivió un contratiempo en su llegada para cubrir el Mundial, luego de que las autoridades le impidieran ingresar parte de su material y devolvieran a dos de sus técnicos - crédito @westcol / Instagram

El streamer relató en redes sociales que, pese a tener toda la documentación en regla, los controles migratorios y de equipaje dificultaron el ingreso de sus dispositivos profesionales. Según sus palabras, debió pagar una suma considerable para poder ingresar algunos de los equipos, aunque varios permanecieron retenidos por las autoridades mexicanas.

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La situación puso en riesgo la cobertura especial que Westcol había planeado para el partido Colombia-Uzbekistán. La retención de herramientas cruciales y la deportación de parte de su equipo generó preocupación entre sus seguidores, que se mantuvieron atentos a las actualizaciones del creador en sus redes.