Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Los que hemos sido víctimas de este señor”

El humorista Piter Albeiro se pronunció sobre la captura de Beto Coral por agentes de ICE en Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reacción política en Colombia no se hizo esperar tras la detención del activista de izquierda Beto Coral en Arizona, Estados Unidos. Diversos referentes expresaron preocupación por las implicancias en materia de libertades civiles y el posible trasfondo político de la medida, mientras las autoridades estadounidenses no han emitido una versión oficial sobre los motivos de la captura.

El procedimiento fue ejecutado por la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations), adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 16 de junio de 2026. Según informó el periodista Daniel Coronell, Coral fue arrestado mientras se encontraba con su hijo menor de edad. Se presume que el objetivo sería la deportación del activista, aunque los detalles concretos del proceso no han sido divulgados por las autoridades norteamericanas.

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Un día antes de su detención, el activista Beto Coral protestó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la salida del puesto electoral ubicado para los colombianos en Miami - crédito @betocoralg/X

Tras conocerse la noticia, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda manifestó su rechazo al arresto y sostuvo que, si la detención está vinculada a la actividad política de Coral, se trataría de una grave violación de libertades civiles.

Cepeda solicitó garantías para que el creador de contenido pueda ejercer su defensa y sea liberado de inmediato, señalando que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión.

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La detención de Beto Coral ha generado debate en Colombia porque el activista es conocido por su respaldo a Gustavo Petro y por sus críticas hacia figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y el presidente estadounidense Donald Trump.

Iván Cepeda rechazó la detención de Beto Coral en Estados Unidos y exigió su libertad - crédito @IvanCepedaCast/X

Su papel como defensor de posiciones políticas en redes sociales lo ha puesto en el centro de la discusión sobre el alcance de la libertad de expresión y la presión sobre activistas en el exterior.

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Reacción de Piter Albeiro a la captura

Uno de los contradictores de la izquierda en Colombia es el comediante y empresario Piter Albeiro, que constantemente se pronuncia en su cuenta de X ante las decisiones y diferentes comentarios que lanza el presidente Gustavo Petro en sus alocuciones en público.

Tras conocer el arresto de Coral en Arizona, el ganador de Masterchef Celebrity no dudó en pronunciarse sobre esta situación que ha generado debate en la izquierda y apuntó a que aquellos que han sido víctimas del creador de contenido se unan para que comparezca ante un juez.

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“Todos los que hemos sido víctimas de ese señor debemos unirnos para que ahora que esté frente a un juez pueda notificarse de las denuncias por difamación que, huyendo, se ha negado a comparecer 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻“, escribió el humorista y celebró la situación con varios emojis de aplausos.

El comediante se pronunció sobre la captura de Beto Coral - crédito @PITERALBEIRO/IG

La apuesta de Piter Albeiro en estas elecciones

El apoyo de figuras públicas a la candidatura de Abelardo de la Espriella marcó el pulso de la conversación política en Colombia, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

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Piter Albeiro, humorista colombiano, reforzó su respaldo al abogado y se sumó al llamado hecho por el productor musical José Gaviria, quien instó a no bajar la guardia ante la campaña en contra del candidato de la derecha.

En redes sociales, Gaviria pidió mantener el entusiasmo entre los seguidores y advirtió sobre un clima político que, según él, se ha deteriorado desde el ascenso de la izquierda al poder. Albeiro respondió al mensaje fijando como meta electoral la cifra de 15 millones de votos, argumentando que ese respaldo masivo devolvería la seguridad y el progreso al país.

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Pier Albeiro reaccionó a la publicación de Jose Gaviria pidiendo votos por Abelardo de la Espriella - crédito @PITERALBEIRO/X

Este pronunciamiento desató reacciones encontradas entre los seguidores del comediante: mientras algunos celebraron su postura, otros lo criticaron, recordando sus actividades comerciales fuera de Colombia. El comediabnte también aprovechó para cuestionar la ausencia de los candidatos de izquierda en debates y para ironizar sobre el bajo respaldo electoral de figuras como Roy Barreras y Claudia López tras la primera vuelta.