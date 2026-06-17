Colombia

Alemán que vive en Colombia compartió video con mensaje para los colombianos que votarán en la segunda vuelta: “El tiempo más oscuro”

El creador de contenido Lucas, casado con una colombiana, difundió un mensaje en el que dijo temer un avance autoritario. Su publicación acumuló miles de reacciones a días de los comicios

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Las redes se encienden tras el video de un alemán en Bogotá sobre la segunda vuelta en Colombia - crédito @lucasencolombia/tiktok

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de debate político luego de que Lucas, un creador de contenido alemán que reside en Bogotá y está casado con una colombiana, publicara un video en el que compartió su postura sobre la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio en Colombia.

El ciudadano extranjero, que se ha hecho conocido en plataformas digitales por documentar su experiencia viviendo en el país y por compartir contenidos relacionados con bienestar emocional y desarrollo personal, sorprendió a sus seguidores al alejarse de sus temas habituales para pronunciarse sobre el panorama electoral colombiano.

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En un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, Lucas aseguró sentir preocupación por el rumbo político que, según él, podría tomar Colombia dependiendo del resultado de las elecciones. Además, explicó que decidió intervenir en la conversación pública debido a su experiencia como ciudadano alemán y al conocimiento histórico que tiene sobre los acontecimientos que marcaron a su país durante el siglo XX.

“Mis amigos colombianos, tenemos que hablar porque yo tengo miedo. Yo tengo miedo del fascismo acá en Colombia”, afirmó al comienzo del video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de comentarios a favor y en contra de su postura.

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Alemán radicado en Colombia generó polémica al pedir el voto por Iván Cepeda: comparó la situación política del país con episodios de la Alemania nazi - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @coachmariusk/IG
Alemán radicado en Colombia generó polémica al pedir el voto por Iván Cepeda: comparó la situación política del país con episodios de la Alemania nazi - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @coachmariusk/IG

Durante su intervención, Lucas señaló que encuentra similitudes entre el contexto social y político que vivió Alemania antes del ascenso del nazismo y algunos fenómenos que observa actualmente en Colombia.

Según explicó, uno de los principales factores de riesgo es la frustración social generada por problemas económicos y políticos.

“Después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, la gente estaba muy frustrada, las cosas estaban demasiado caras y buscaban culpables. Yo veo la misma frustración acá”, expresó.

El alemán argumentó que los periodos de crisis pueden convertirse en terreno fértil para líderes que ofrecen soluciones rápidas a problemas complejos, una situación que, según él, terminó teniendo consecuencias devastadoras en la historia de su país. Además, aseguró que le preocupa la polarización política y los discursos que plantean la eliminación del adversario ideológico.

El creador Lucas compara a Colombia con la Alemania previa al nazismo y advierte sobre la polarización de cara a la segunda vuelta de elecciones - crédito Colprensa/Reuters
El creador Lucas compara a Colombia con la Alemania previa al nazismo y advierte sobre la polarización de cara a la segunda vuelta de elecciones - crédito Colprensa/Reuters

“No importa si eres de derecha o izquierda, pero en una democracia siempre necesitas los dos lados”, afirmó.

Aunque durante buena parte del video evitó mencionar directamente por quién deberían votar los colombianos, sus comentarios dejaron clara su oposición al candidato al que se refiere como “El Tigre”, a quien calificó de “neofascista”.

Según manifestó, considera que ese proyecto político representa un riesgo para las instituciones democráticas y comparó algunas de sus propuestas con modelos de gobierno implementados en otros países.

Incluso cuestionó expresiones, símbolos y manifestaciones de apoyo de algunos seguidores del candidato, señalando que le recuerdan ciertos elementos propagandísticos utilizados durante el ascenso de movimientos autoritarios en Europa.

Sin embargo, más allá de las críticas, el creador de contenido también dejó entrever cuál es la opción que considera más favorable para el país, pues en el video y en la publicación que acompañó el contenido, Lucas manifestó afinidad con las propuestas de la izquierda colombiana y, particularmente, con la candidatura de Iván Cepeda.

El video del influencer alemán deja ver su respaldo a Iván Cepeda y su rechazo al candidato al que llama “El Tigre” - crédito @lucasencolombia/tiktok
El video del influencer alemán deja ver su respaldo a Iván Cepeda y su rechazo al candidato al que llama “El Tigre” - crédito @lucasencolombia/tiktok

La postura quedó aún más evidente en los hashtags utilizados para acompañar el video, donde incluyó directamente el nombre del candidato presidencial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la extensa explicación histórica que ofreció para sustentar sus opiniones políticas.

En la descripción de la publicación, Lucas compartió un resumen sobre lo que denominó “el tiempo más oscuro en Alemania”, haciendo referencia al ascenso del nazismo y a los factores que permitieron la llegada de un régimen totalitario al poder.

Entre los elementos mencionados destacó la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial, el debilitamiento de las instituciones democráticas, la polarización política y el uso de propaganda para movilizar a la población.

Según explicó, el resentimiento social, la búsqueda de culpables y la pérdida de confianza en los partidos tradicionales facilitaron el crecimiento de movimientos radicales que terminaron concentrando el poder y eliminando libertades fundamentales.

El creador de contenido sostuvo que recordar esos episodios históricos es fundamental para identificar señales de riesgo en cualquier democracia y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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