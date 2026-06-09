Mafe Carrascal cuestionó el rol profesional de Abelardo de la Espriella: “Abogado de mafiosos y estafadores que a su vez los estafa”

La representante del Pacto Histórico alertó sobre figuras clave en el equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

La representante del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, difundió un video en el que advirtió sobre los vínculos y antecedentes de figuras clave en la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

En su pronunciamiento, la congresista interpeló directamente al electorado y comparó la decisión de entregar la Presidencia con la de confiar el patrimonio familiar a un abogado relacionado con casos controversiales. “¿Usted contrataría a un abogado de mafiosos y estafadores que a su vez los estafa para cuidar su finca, su empresa, su patrimonio y los intereses de su familia?”, cuestionó Carrascal.

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La representante sostuvo que el país no puede ignorar el historial de lucha contra organizaciones criminales y la pérdida de líderes sociales, jueces y periodistas para luego “entregarle el Estado” a figuras como De la Espriella.

Mafe Carrascal cuestionó alianzas políticas de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

Según la militante del Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella fungió como abogado de personas condenadas por parapolítica, entre ellas Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Visbal Martelo. También representó a David Murcia Guzmán, creador de DMG, quien posteriormente lo acusó de fraude.

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“La pregunta no es solo quién es Abelardo. La pregunta es quiénes lo rodean y qué revela ese entorno sobre su proyecto político y sobre lo que le propone a Colombia”, expuso la congresista.

En el entorno de De la Espriella, Carrascal destacó nombres como Eduardo Zapateiro, asesor de seguridad que se alejó de la campaña tras ser imputado por la Fiscalía por presunto acoso sexual.

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A esto se suma el caso de Alejandro Bermeo, senador electo señalado por hechos de violencia sexual y tortura. Además, Enrique Vives Caballero, empresario sentenciado por causar la muerte de seis personas y dejar una más con lesiones permanentes tras un accidente, participó en un acto de campaña mientras cumple prisión domiciliaria.

Mafe Carrascal cuestionó vínculos de la campaña de Abelardo de la Espriella con casos controversiales - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/Reuters

Para Carrascal, estos hechos evidencian una alerta política: “Esto definitivamente es una señal política, una red flag”. La representante sugirió que el grupo cercano a De la Espriella asume que el poder, los apellidos y la fama los sitúan por encima de la ciudadanía.

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En la estructura organizativa de la campaña, Joaquín Gutiérrez figura como secretario privado. Este profesional provino del bufete de De la Espriella y en 2014 lideró la gerencia en Magdalena de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, proceso que la Fiscalía investiga por supuesta financiación ilegal de Odebrecht. Posteriormente, Gutiérrez se desempeñó como liquidador de la filial de la constructora brasileña en Colombia.

Otro integrante señalado es Carlos Suárez, considerado el estratega de la campaña y defensor legal de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar. Carrascal subraya la ausencia absoluta de mujeres en el círculo de mayor confianza del candidato.

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La representante también recordó que De la Espriella defendió a Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. “Se vende como defensor de los animales, pero defendió la tauromaquia y declaró con sorna que torturaba animales. Pobres gaticos”, expresó Carrascal en una de las frases destacadas del video.

Mafe Carrascal cuestionó el entorno de Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

La congresista también señaló que el aspirante presidencial adopta un discurso de “salvador moral” y, al mismo tiempo, replica estrategias de líderes internacionales como Javier Milei y Donald Trump, caracterizadas por el enfrentamiento con las instituciones y el Estado de derecho. “Copia a los destructores del estado de derecho como Milei y como Trump”, afirmó la representante.

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En su intervención, Carrascal planteó que “en todas las ideologías y en todos los sectores políticos, en todos los proyectos hay impresentables, hay abusadores del poder, pero no puede ser el líder”. Criticó lo que describió como un culto al individualismo extremo y el desprecio por los límites democráticos promulgados por la Constitución de 1991.

Frente a este panorama, la representante del Pacto Histórico expresó su apoyo a Iván Cepeda como alternativa presidencial. “Yo por eso respaldo a Iván Cepeda, porque no nos pide pensar igual que él. Nos convoca a un acuerdo nacional para sacar a este país adelante”, afirmó. Asimismo, llamó a ejercer un voto ético en las próximas elecciones presidenciales, programadas para el 21 de junio.

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