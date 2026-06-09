Colombia

La justicia condena a Katherine Zuleta Castilla a ocho años y ocho meses de prisión por la muerte de una paciente: aceptó que no era cirujana

El caso expone fallas graves en la supervisión de procedimientos médicos, subrayando la importancia de exigir acreditaciones y espacios habilitados

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El caso se remonta al 17 de mayo de 2023, cuando una mujer fue sometida a una práctica invasiva en un apartamento del suroccidente de Bogotá, pese a que la responsable previó un desenlace fatal - crédito Suministrada Infobae Colombia
El caso se remonta al 17 de mayo de 2023, cuando una mujer fue sometida a una práctica invasiva en un apartamento del suroccidente de Bogotá, pese a que la responsable previó un desenlace fatal - crédito Suministrada Infobae Colombia

La condena a 8 años y 8 meses de prisión a Katherine Zuleta Castilla por la muerte de una paciente tras un procedimiento estético realizado sin habilitación legal en Kennedy, Bogotá, muestra los peligros de las intervenciones médicas no reguladas.

El fallo, comunicado tras la aceptación de cargos por parte de la acusada, fue avalado por un juez penal de conocimiento, según informó la Fiscalía General de la Nación. Katherine Zuleta Castilla recibió esta pena porque llevó a cabo un procedimiento estético en un apartamento impropio del suroccidente de Bogotá el 17 de mayo de 2023, sin ser médica ni estar autorizada para ejercer.

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Según la Fiscalía General de la Nación, asumió su responsabilidad mediante un preacuerdo, tras admitir que realizó la intervención pese a prever que existía el riesgo de un desenlace fatal, por lo que el delito fue judicializado como homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

Zuleta Castilla fue condenada porque, sin acreditación profesional ni el cumplimiento de protocolos sanitarios, practicó la intervención en un lugar adaptado de manera irregular.

Los organismos judiciales advirtieron que la falta de control y la ejecución en sitios inadecuados incrementan la probabilidad de complicaciones, y pidieron verificar credenciales y habilitaciones antes de acceder a servicios estéticos - crédito Fiscalia géneral de la Nación
Los organismos judiciales advirtieron que la falta de control y la ejecución en sitios inadecuados incrementan la probabilidad de complicaciones, y pidieron verificar credenciales y habilitaciones antes de acceder a servicios estéticos - crédito Fiscalia géneral de la Nación

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación detallan que ni la ejecutora ni el espacio tenían las garantías legales ni de salubridad necesarias, exponiendo a la paciente a mayores peligros.

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Riesgos de las intervenciones estéticas sin acreditación profesional

El caso refleja cómo la falta de formación y acreditación profesional puede derivar en muertes. La Fiscalía General de la Nación enfatizó que Zuleta Castilla: “no contaba con formación profesional ni la idoneidad para realizar ese tipo de prácticas médicas”.

Autoridades consultadas por El Tiempo insistieron en que el apartamento carecía de los requisitos técnicos y sanitarios exigidos por la ley en Colombia.

Los organismos judiciales advirtieron: solo los profesionales certificados y en centros autorizados pueden realizar procedimientos médicos invasivos. La ausencia de control y la ejecución en sitios inadecuados aumentan la posibilidad de lesiones graves o la muerte.

Detalles de la intervención y causas de la muerte

La paciente perdió el conocimiento durante la intervención. Fue trasladada a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales, como reseñó el medio mencionado. Los informes forenses confirmaron que sufrió perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático causado por un elemento cortopunzante.

Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
El ente acusador señaló que la condenada carecía de formación profesional y acreditación, y que aun así llevó a cabo la intervención, una conducta que fue judicializada por la previsibilidad del resultado fatal - crédito Visuales IA

La reconstrucción de los hechos, según la Fiscalía General de la Nación, dejó en evidencia la falta de credenciales de Zuleta Castilla y la inexistencia de condiciones básicas para una intervención médica.

Las pruebas técnicas determinaron que la muerte fue consecuencia directa y previsible del procedimiento deficiente y del entorno no apto.

Condena judicial y advertencias de las autoridades

El proceso penal se adelantó bajo el cargo de homicidio simple en modalidad de dolo eventual.

Esta figura jurídica se emplea cuando el autor prevé la posibilidad de causar un desenlace fatal y, aun así, decide continuar con su acción.

El preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía General de la Nación fue avalado por un juez, lo que formalizó la condena de ocho años y ocho meses de prisión para Zuleta Castilla. Las autoridades resaltaron la prioridad de verificar la formación y habilitación de quienes ofrecen servicios estéticos y recordaron la importancia de acudir a centros certificados por las entidades de salud.

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