Colombia

José Manuel Restrepo respondió tras polémica por reunión con funcionarios del Inpec: “No tengo nada que esconder”

La fórmula vicepresidencial aseguró que las versiones en su contra no reflejan lo ocurrido y que el encuentro correspondió a un diálogo informal con integrantes del sistema penitenciario. También cuestionó que se le atribuya un carácter político al hecho y reiteró su postura sobre la necesidad de una reestructuración en la institución

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José Manuel Restrepo dialoga en vía pública con funcionarios del INPEC sobre las necesidades y desafíos del sistema penitenciario. - crédito captura de video
José Manuel Restrepo dialoga en vía pública con funcionarios del INPEC sobre las necesidades y desafíos del sistema penitenciario. - crédito captura de video

El candidato a la vicepresidencia y exministro José Manuel Restrepo se pronunció tras la controversia generada por la difusión de un video en el que aparece conversando con funcionarios del INPEC, en medio de señalamientos sobre una posible intervención política en un espacio institucional.

Restrepo afirmó que no se trató de una reunión convocada ni de un encuentro con fines políticos organizados, sino de una conversación que se dio en un espacio público con servidores de la entidad.

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Respuesta de Restrepo tras las críticas

A través de su cuenta en redes sociales, Restrepo respondió a las declaraciones del ministro de Justicia, señalando que las observaciones realizadas sobre el caso no corresponden a la dinámica del encuentro registrado en video.

En su mensaje indicó: “Ministro, los únicos que tienen que responder por el uso indebido del poder público son ustedes”.

El candidato sostuvo además que los funcionarios del INPEC se acercaron de manera voluntaria en vía pública para expresar inquietudes relacionadas con el funcionamiento de la institución.

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En ese sentido, aseguró: “No convoqué ninguna reunión. Fueron funcionarios del INPEC quienes, libremente y en plena vía pública, se acercaron a expresar sus preocupaciones”.

José Manuel Restrepo rechaza las acusaciones y defiende la transparencia de su encuentro con trabajadores penitenciarios. - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo rechaza las acusaciones y defiende la transparencia de su encuentro con trabajadores penitenciarios. - crédito @jrestrp/X

Contenido de la conversación difundida

En el material audiovisual conocido públicamente, se observa a Restrepo dialogando con funcionarios del INPEC sobre la necesidad de una reestructuración del sistema penitenciario.

Durante la conversación, el dirigente político plantea la importancia de fortalecer a los funcionarios que cumplen sus labores de manera adecuada y de realizar ajustes en la institución frente a problemas internos.

En el video se escucha a Restrepo señalar que el sistema requiere cambios estructurales para mejorar las condiciones de seguridad y operación dentro de los centros penitenciarios.

También se evidencia la intervención de funcionarios del INPEC, quienes exponen dificultades relacionadas con la carga laboral, el personal disponible y las condiciones operativas en los establecimientos de reclusión.

Cuestionamientos del Gobierno

La controversia se generó luego de que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, cuestionara el encuentro y solicitara la intervención de la Procuraduría General.

El funcionario afirmó que el video mostraba una situación en la que un candidato a la vicepresidencia estaría conversando con miembros del INPEC en un contexto que, a su juicio, podría tener implicaciones políticas.

Cuervo señaló: “No entiendo por qué el candidato a vicepresidente, José Manuel Restrepo, se reúne con funcionarios de la guardia del INPEC a hacer política”.

Jorge Iván Cuervo solicita intervención de la Procuraduría por la reunión entre Restrepo y funcionarios del INPEC. - crédito @cuervoji/X
Jorge Iván Cuervo solicita intervención de la Procuraduría por la reunión entre Restrepo y funcionarios del INPEC. - crédito @cuervoji/X

Argumentos sobre la naturaleza del encuentro

En su respuesta, Restrepo insistió en que la conversación fue pública y espontánea, y que no existió una convocatoria previa ni una agenda formal.

Añadió que el material difundido por redes sociales corresponde a una grabación realizada por los propios funcionarios que participaron en el diálogo.

En su pronunciamiento señaló: “La conversación a la que usted hace referencia fue tan pública que fueron los propios funcionarios quienes la grabaron. No tengo nada que esconder”.

Reacciones en el ámbito político

El caso también generó pronunciamientos de distintos actores políticos. El representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño Montes señaló que, a su juicio, el encuentro no constituye una reunión formal, sino una interacción en espacio público en la que funcionarios del INPEC expresaron inquietudes sobre su sector.

Briceño agregó que el debate sobre la participación política en este tipo de escenarios debería analizarse en el contexto más amplio del uso de espacios institucionales por parte de funcionarios del Gobierno.

Daniel Felipe Briceño Montes respalda a Restrepo y critica la postura del gobierno frente al episodio. - crédito @Danielbricen/X
Daniel Felipe Briceño Montes respalda a Restrepo y critica la postura del gobierno frente al episodio. - crédito @Danielbricen/X

Contexto del video difundido

En el video conocido públicamente se observa a Restrepo conversando con varios funcionarios del INPEC, quienes plantean preocupaciones sobre las condiciones laborales y la capacidad operativa en distintos establecimientos penitenciarios.

Los funcionarios hacen referencia a la carga de trabajo, el número de personas privadas de la libertad por pabellón y la necesidad de contar con mayor respaldo institucional para el desarrollo de sus funciones.

Restrepo, por su parte, responde que cualquier proceso de reestructuración debe contemplar garantías para los funcionarios que cumplen sus labores dentro del marco de la ley, al tiempo que se realizan ajustes en los aspectos que presenten fallas estructurales.

Posición del candidato

En su declaración final, Restrepo afirmó que el debate debe centrarse en el funcionamiento del sistema penitenciario y no en la interpretación del encuentro.

Señaló además que su postura está orientada al fortalecimiento institucional y al respeto por las reglas del sistema democrático.

“Los colombianos saben distinguir entre una conversación pública y el uso abusivo del poder. Nosotros estamos del lado de la democracia, de las instituciones y de los ciudadanos que creen en la libertad, la legalidad y el respeto por las reglas”, concluyó.

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