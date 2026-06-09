Ciudadano holandés con circular roja de Interpol por narcotráfico y lavado de activos fue capturado en Medellín

Captura de ciudadano neerlandés con circular roja de Interpol en Medellín - crédito Policía Nacional/Dijín

La retención en Medellín, Antioquia, de un ciudadano neerlandés acusado de integrar una red de tráfico internacional de drogas marca un nuevo avance en la ofensiva contra el crimen organizado transnacional. El individuo, identificado como Belfor Wendel Romeo, es requerido por las autoridades judiciales de los Países Bajos por tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y Migración Colombia. Según informaron voceros institucionales, la detención se logró tras un intercambio de información en tiempo real con organismos internacionales y recurriendo a las bases de datos de entidad.

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De acuerdo con las pesquisas de las autoridades europeas, Wendel Romeo habría desempeñado un papel central en la logística y financiamiento de envíos de sustancias ilícitas entre los Países Bajos y Finlandia. Los elementos probatorios recabados lo vinculan con la coordinación de cargamentos de marihuana, cocaína, éxtasis y levamisol, este último utilizado para adulterar drogas.

El individuo, identificado como Belfor Wendel Romeo, es requerido por las autoridades judiciales de los Países Bajos por tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir - crédito Policía Nacional/Dijín

En el periodo comprendido entre abril y mayo de 2020, se le atribuye la movilización de cerca de 48,1 kilogramos de marihuana, 5.120 comprimidos de éxtasis, un kilogramo de cocaína y un kilogramo de levamisol. Las investigaciones indican que los recursos obtenidos ilegalmente retornaban a Europa a través de las mismas rutas empleadas para el tráfico de drogas.

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Durante la operación, las autoridades interceptaron comunicaciones que presuntamente confirman la participación del detenido en una red de transporte de estupefacientes con base en territorio neerlandés. El seguimiento y cruce de información resultaron claves para que la captura se materializara en Medellín.

El ciudadano extranjero quedó bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, las autoridades colombianas esperan la documentación formal y la orden de captura con fines de extradición, que será remitida por vía diplomática conforme a los protocolos internacionales.

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La captura de Belfor Wendel Romeo responde a una solicitud formal de los Países Bajos, donde enfrenta cargos por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos. Hasta la conclusión del proceso de extradición, permanecerá a disposición de la justicia colombiana.

La retención en Medellín, Antioquia, de un ciudadano neerlandés acusado de integrar una red de tráfico internacional de drogas marca un nuevo avance en la ofensiva contra el crimen organizado transnacional - crédito Policía Nacional/Dijín

Retienen en Colombia a cuatro objetivos de alto valor requeridos por Chile y EE. UU.

Un operativo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General culminó en la captura de cuatro personas buscadas internacionalmente por delitos graves en Chile y Estados Unidos. Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos de Colombia durante los últimos tres días, resultado de acciones coordinadas e intercambio de información con agencias extranjeras.

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Entre los aprehendidos se encuentra Jaison Andrés Espinosa Clavijo, de nacionalidad colombiana, localizado en La Tebaida, Quindío. La justicia chilena lo solicita por homicidio calificado y porte ilegal de armas, tras investigaciones que lo relacionan con un asesinato cometido en marzo de 2025 en Chile, en el que la víctima falleció por disparos.

La operación también permitió la detención de Verónica Cardona Morales en Pereira, Risaralda. Según autoridades chilenas, Cardona sería parte de una red dedicada al tráfico internacional de drogas, presuntamente encargada de coordinar el envío de alrededor de 100 kilogramos de ketamina desde Perú hasta Chile empleando rutas transnacionales.

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Se muestra a personas, hombres y mujeres, siendo retenidas, algunas con esposas, y a agentes revisando documentos. La operación conjunta de Dijín e Interpol resultó en la detención de cuatro objetivos de alto valor, requeridos por Chile y Estados Unidos -{ crédito Policía Nacional/Dijín

En el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, fue capturado Rodger Saunders, ciudadano de Las Bahamas. Las autoridades de Estados Unidos lo requieren por su supuesta participación en el tráfico internacional de estupefacientes, donde habría coordinado envíos marítimos de drogas hacia el estado de Florida.

Un caso adicional es el de Luz Miryam Grillo Henao, detenida en Bugalagrande, Valle del Cauca. Enfrenta cargos en Chile por trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de activos. Las investigaciones la señalan como presunta cabecilla de un grupo familiar dedicado a captar y explotar mujeres en locales clandestinos de Antofagasta.

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Las autoridades confirmaron que los cuatro capturados han sido entregados a los organismos competentes y permanecen a la espera de los trámites judiciales correspondientes para definir si se concreta su extradición o, en su defecto, su expulsión del país.