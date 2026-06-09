Colombia

Así fue la despedida al periodista Cristian Herrera en Cúcuta: velatones y una calle de honor en la catedral

Los actos del lunes 8 de junio reunieron a colegas, familiares, líderes comunitarios y autoridades civiles y militares para dar homenaje al comunicador social asesinado

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Las investigaciones de Cristian Herrera denunciaban nexos entre políticos, economías ilegales, extinción de dominio y estructuras criminales en Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo
Cúcuta despidió a Cristian Herrera con velatones, una eucaristía y actos de homenaje en los que participaron familiares, autoridades y periodistas de distintos medios - crédito Defensoría del Pueblo

El asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el sábado 6 de junio de 2026 a manos de sicarios en Cúcuta, estremeció a la comunidad periodística y a la región de Norte de Santander.

Herrera fue interceptado por dos hombres armados en moto cuando salía de una vivienda de familiares en el barrio Quinta Oriental, cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander. Murió en el lugar.

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La ciudad le rindió homenaje durante el lunes festivo 8 de junio con velatones y actos de despedida a un reportero con casi 20 años dedicados al cubrimiento de orden público, narcotráfico, bandas criminales y corrupción política.

Familiares, amigos, representantes de gremios económicos, líderes políticos, presidentes de juntas de acción comunal, autoridades civiles y militares, y periodistas de distintos medios participaron en las ceremonias.

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La esposa de Cristian Herrera afirmó que el periodista enfrentaba riesgos por sus denuncias y sostuvo que el crimen destruyó los sueños de su familia - crédito Alcaldía Cúcuta
La esposa de Cristian Herrera afirmó que el periodista enfrentaba riesgos por sus denuncias y sostuvo que el crimen destruyó los sueños de su familia - crédito Alcaldía Cúcuta

Homenajes y despedida en Cúcuta

El acto de despedida movilizó a colegas, familiares y representantes de diversos sectores, quienes se congregaron en medio de una atmósfera de respeto y llamados de justicia.

Durante la tarde, el féretro partió desde la Funeraria Los Olivos rumbo a la parroquia Cristo Evangelizador. Allí, más de 300 personas se reunieron para honrar la trayectoria de Herrera, figura reconocida en el periodismo regional durante más de dos décadas.

Al concluir la eucaristía, la esposa del periodista dirigió unas palabras de agradecimiento y dolor ante la concurrencia: “Lastimosamente una mano criminal acabó con su vida, pero no solamente con él, destruyó la ilusión, los sueños de una familia, en medio de este dolor quiero darles las gracias por ser excelente esposo, padre y periodista ejemplar”, manifestó.

El sacerdote Fabián Staper guió la ceremonia religiosa, invitando a la comunidad a reflexionar sobre la defensa de la vida y el fortalecimiento de los valores espirituales. En su homilía, destacó: “Quienes arrebataron la vida del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño arrebataron también la alegría y la paz a una familia y a sus amigos”.

Cristian Herrera desarrolló durante casi 20 años una cobertura sobre orden público, narcotráfico, bandas criminales y corrupción política, sobre todo en La Opinión de Cúcuta - crédito Alcaldía Cúcuta
Cristian Herrera desarrolló durante casi 20 años una cobertura sobre orden público, narcotráfico, bandas criminales y corrupción política, sobre todo en La Opinión de Cúcuta - crédito Alcaldía Cúcuta

Al finalizar la eucaristía, autoridades regionales entregaron a Karla Niño, esposa del comunicador, decretos de exaltación que reconocen los más de 25 años de labor de Herrera en medios impresos y digitales. Este gesto fue acompañado de homenajes espontáneos y palabras de aliento para la familia.

Periodistas de la región formaron una calle de honor a la salida del templo, portando flores y globos blancos. Entre aplausos y mensajes de despedida, el féretro fue conducido al vehículo funerario, marcando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Protesta por el homicidio de Cristian Herrera

El ambiente entre los colegas de Cristian Herrera refleja un estado de alerta. La preocupación se ha intensificado porque ya son varios los periodistas que han recibido advertencias intimidatorias, muchas de ellas mediante panfletos anónimos.

Para responder a esta situación, el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander organizó un plantón de protesta para el martes 9 de junio. El acto tendrá lugar en el tradicional parque Santander, punto neurálgico de la ciudad, y busca congregar a los profesionales de los medios a partir de las 9 a. m.

Durante la manifestación, los asistentes llevarán una vela y una flor blancas, así como pancartas con mensajes de justicia y unidad. El lema elegido para la jornada es contundente: “Cristian no será olvidado”.

Último adiós al periodista asesinado en plena vía pública cuandosalía de la vivienda de unos familiares en el barrio Quinta Oriental - crédito Redes sociales
Último adiós al periodista asesinado en plena vía pública cuandosalía de la vivienda de unos familiares en el barrio Quinta Oriental - crédito Redes sociales

Esta es la millonaria recompensa que ofrecen las autoridades por responsables del crimen del periodista Cristian Herrera

Las autoridades locales ofrecieron hasta 100 millones de pesos como recompensa para quienes entreguen información que permita la captura de los autores materiales del crimen. El comunicador fue atacado frente a su familia, al llegar a su vivienda luego de cumplir sus labores profesionales.

Según declaró el secretario de Seguridad departamental, George Quintero, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander coordinaron la recompensa: “Se está ofreciendo entre la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, hasta 100 millones de pesos por información que logre la captura de estas personas que cometieron este hecho lamentable con la libertad de prensa”.

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se confirmó la cifra de la recompensa y se destacó la gravedad del caso: el homicidio de Herrera no es considerado como “un hecho más de sangre en la ciudad”. Las autoridades aseguraron que todas las capacidades institucionales de la Policía Nacional, junto a la Gobernación y la Alcaldía de San José de Cúcuta, serán utilizadas para dar con los responsables del asesinato.

Actualmente, la Policía investiga diferentes hipótesis relacionadas con el crimen. Sin embargo, la labor periodística de Herrera aparece como principal línea de investigación. El periodista ya había recibido amenazas desde el año 2003 y, desde 2014, contaba con el acompañamiento permanente de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

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