Agente de tránsito lanzó dura advertencia a motociclistas en carretera: “Ahí cargamos como cinco bolsas pa’ muertos”

La grabación mostró a un policía advirtiendo a un grupo sobre los riesgos de la velocidad desmedida en las carreteras del país - crédito Colombia Oscura / X

Un agente de tránsito realizó un llamado a motociclistas que circulaban de forma imprudente por una de las vías de Colombia. El llamado se viralizó en las plataformas digitales, precisamente después de que la Policía de Tránsito asegurara que cada día fallecen 16 conductores o pasajeros de moto en el país.

El video que circula en las redes sociales muestra al uniformado después de detener a un grupo de motociclistas y advertirles sobre las consecuencias de las infracciones y los siniestros viales.

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En la grabación, el agente les dice: “Poner cuidado muchachos, es la integridad de ustedes. Si usted dice que no corre, pues bueno, bien”, refiriéndose a uno de los jóvenes que le contestó que él tenía precaución en las vías.

En ese momento, el uniformado agregó: “Lo malo es cuando uno llega, nosotros cargamos como cinco bolsas pa muertos. Uno llega, los empaca, llama a la mamá: ‘Vea, doña Flor, aquí está tirado el muchacho’. El pecado es pa’ las familias, uno no los llora porque no es familia de uno. ¿Listo?”.

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Lejos de ser criticado, el agente recibió apoyo por su franqueza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fuerte consejo se difundió en las plataformas digitales durante el festivo del 8 de junio de 2026, en un punto en el que las autoridades insisten en que los motociclistas siguen siendo el grupo más expuesto en las vías.

Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, este sector representa el 62% de los actores viales fallecidos en accidentes registrados durante 2025 y los primeros meses de 2026.

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Incrementaron operativos viales durante el puente festivo

Para atender la operación vial del puente festivo de Corpus Christi, la Policía desplegó más de 5.200 uniformados en las principales salidas de Bogotá y en distintos corredores del país. Según la institución, la estrategia incluyó controles, acompañamiento y labores de prevención para reducir el número de víctimas fatales.

El director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Parra, explicó a Noticias RCN que los motociclistas continúan siendo los usuarios más vulnerables frente a los accidentes. En sus declaraciones, señaló que el promedio diario de fallecidos en ese grupo obligó a reforzar los mensajes de prevención durante la jornada festiva.

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La respuesta directa de las autoridades fue aumentar la presencia policial en carretera y concentrar la vigilancia en puntos estratégicos en los que los motorizados suelen salir a hacer sus típicas rodadas. Según la Policía Nacional, la medida buscó contener el riesgo en un fin de semana con alto flujo de viajeros y con una participación masiva de motociclistas y vehículos particulares.

Las autoridades están en alerta ante la cantidad de accidentes en moto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades piden reducir la velocidad, controlar las maniobras y fortalecer la protección personal

La Policía de Tránsito indicó que una parte importante de los accidentes puede evitarse con el cumplimiento de las normas de movilidad. Por eso, el llamado a los motociclistas se enfocó en respetar las señales, conducir dentro de los límites de velocidad permitidos y evitar maniobras peligrosas.

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La autoridad también recomendó revisar el vehículo antes de iniciar cualquier desplazamiento. Entre las medidas de protección se reiteró la importancia del uso correcto de casco certificado, chaqueta reflectiva y otros implementos de seguridad personal.

Revisar que los espejos estén bien instalados y limpios ayuda a evitar multas y accidentes en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La difusión del video en el que el uniformado mostró un crudo panorama a los motociclistas causó una conversación en redes sociales sobre la responsabilidad de los conductores y el respeto por las reglas en carretera.

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Entre los comentarios más populares se destacan: “El consejo que le da el señor policía es un gran ejemplo, suena duro, pero si los muchachos agarran el consejo les ayudará a cuidarse”, “Totalmente de acuerdo con el policía, cruda y dura realidad a ver si entienden”, “Duro enterrar un ser amado. Veo que señor policía es muy decente y solo intenta concientizar” y “Excelente mensaje, muchas veces se necesita palabras directas, francas, que no maquillen nada y más cuando se trata de valorar la vida propia o los demás”.