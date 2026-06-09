Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó a Mauricio Gómez Amín como parte de su equipo ministerial si llega a la Presidencia: “Estará conmigo”

El exsenador y jefe de debate de la campaña del abogado, reconocido por su trayectoria parlamentaria, aceptó la invitación del candidato para sumarse al gabinete en un eventual gobierno, según confirmó el candidato

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella anunció a Mauricio Gómez como pieza clave de su equipo ministerial si gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta - crédito Infobae Colombia - Senado
Abelardo de la Espriella anunció a Mauricio Gómez como pieza clave de su equipo ministerial si gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta - crédito Infobae Colombia - Senado

El aspirante presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, confirmó durante una reciente entrevista que Mauricio Gómez Amín se integraría a su eventual gabinete dentro del ministerio de los “Defensores de la Patria” si gana las elecciones en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

El anuncio marcó un nuevo movimiento en la conformación del equipo que respaldaría la propuesta política de De la Espriella en caso de llegar a la Presidencia.

PUBLICIDAD

Según relató el propio candidato, “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional. Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”.

El exsenador Gómez Amín, actual jefe de debate de la campaña del abogado, ha sido una de las figuras visibles en el Congreso colombiano. Abogado con especialización en Derecho Público por la Universidad del Norte y estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario, Gómez cumple su segundo periodo legislativo.

PUBLICIDAD

Su perfil académico y experiencia parlamentaria fueron resaltados por De la Espriella como un ejemplo de “capacidad técnica” para afrontar los desafíos que enfrenta el país.

Mauricio Gómez Amín fue exaltado por Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Senado
Mauricio Gómez Amín fue exaltado por Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Senado

A la estructura del comando electoral se suman otros nombres clave: Joaquín Gutiérrez Caballero, jefe de campaña, y Carlos Suárez, estratega político.

El candidato aseguró que su intención es conformar un gabinete que reúna trayectorias comprobadas y experticia en la gestión pública. En ese sentido, mencionó la incorporación de José Manuel Restrepo entre los perfiles que acompañarían la gestión de su gobierno.

La vida personal y empresarial de Gómez también ha despertado interés. Su esposa, Stephanie Saieh Atique, junto a su familia, figura como titular de siete empresas con sede en Panamá.

En un giro reciente, el 5 de mayo, Mauricio Gómez anunció su renuncia a la curul y al Partido Liberal para asumir el liderazgo del debate en la campaña de De la Espriella. El exsenador explicó que la decisión responde a motivos políticos y al compromiso con el nuevo reto.

Antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, expresó Gómez en su momento en un comunicado.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella: Mauricio Gómez estará en el gabinete si llega al poder - crédito @delaespriella_style/Instagram

Abelardo de la Espriella prometió reincorporar a militares y policías

El 9 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella realizó un llamado público de respaldo a la fuerza pública durante una entrevista con Caracol Radio.

El candidato presidencial prometió apoyo incondicional a militares y policías que rechacen acatar órdenes contrarias a la Constitución Política. “No cumplan órdenes inconstitucionales; si los votan, los voy a enlistar nuevamente”, afirmó de manera categórica en el espacio radial.

El líder del movimiento Defensores de la Patria subrayó que su respaldo a las Fuerzas Militares no tendrá condiciones, especialmente en el combate contra la delincuencia. De la Espriella manifestó que defenderá a quienes, según sus palabras, permanezcan fieles a los preceptos constitucionales.

La solución es enfrentar cualquier levantamiento por fuera de la Constitución con la fuerza del Estado, y yo no lo voy a dudar un segundo”, expresó ante la audiencia, y enfatizó: “Conmigo tienen el Ejército en la calle al minuto, sin contemplación, si eso es lo que pretenden”.

El candidato afirmó que reintegrará a soldados que no cumplan órdenes institucionales por parte del Gobierno Petro - crédito Ejército Nacional/Reuters
El candidato afirmó que reintegrará a soldados que no cumplan órdenes institucionales por parte del Gobierno Petro - crédito Ejército Nacional/Reuters

En su intervención, el aspirante invitó a la población a rechazar la presión de grupos violentos. “¿A qué invito yo a los colombianos? A que no nos dejemos arrodillar por estos terroristas urbanos que pretenden subvertir el orden legal y constitucional”, señaló. Además, aseguró que tanto el Ejército como la Policía deben cumplir su función con la certeza de que contarán con la protección de un gobierno comprometido con la legalidad.

Durante la conversación, que se extendió por cerca de 90 minutos, De la Espriella abordó también denuncias recientes del general Erick Rodríguez, quien ha alertado sobre la carnetización de comunidades por estructuras ilegales.

El candidato presentó su mensaje como una garantía para los uniformados que podrían ser apartados por desobedecer instrucciones que él considera incompatibles con la Carta Magna.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaMauricio Gómez AmínCandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yina Calderón reaccionó al matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “No les tenía fe, les hice la vida imposible”

La creadora de contenido fue duramente criticada en redes sociales por hablar mal de la pareja desde que continuaron su relación fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón reaccionó al matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “No les tenía fe, les hice la vida imposible”

Periodista argentino no dejó pasar la derrota de Atlético Nacional y señaló a uno de los referentes del equipo: “El boludo del día es Alfredo Morelos”

Adrián Magnoli apuntó contra Morelos y aseguró que el delantero desperdició una ocasión decisiva desde el punto penal. También afirmó que, a su juicio, la mayor tensión se reflejó en el trato del jugador con sus compañeros durante toda la serie

Periodista argentino no dejó pasar la derrota de Atlético Nacional y señaló a uno de los referentes del equipo: “El boludo del día es Alfredo Morelos”

Ambulancia en Cali fue inmovilizada: la placa era movible y el conductor no contaba con licencia para este tipo de vehículo

El operativo inició cuando agentes de tránsito detectaron un mecanismo que elevaba y bajaba la matrícula para evitar la lectura de las cámaras instaladas en la ciudad

Ambulancia en Cali fue inmovilizada: la placa era movible y el conductor no contaba con licencia para este tipo de vehículo

Mafe Carrascal cuestionó el rol profesional de Abelardo de la Espriella: “Abogado de mafiosos y estafadores que a su vez los estafa”

La representante del Pacto Histórico interpeló la presencia de figuras con antecedentes judiciales y criticó la ética de quienes rodean al abogado y candidato presidencial

Mafe Carrascal cuestionó el rol profesional de Abelardo de la Espriella: “Abogado de mafiosos y estafadores que a su vez los estafa”

Caso Miguel Uribe Turbay: fiscal encargada aseguró que las Farc habrían declarado a la familia Turbay como objetivo militar

La investigación, liderada por la Fiscalía, ha logrado la vinculación de 17 personas al proceso judicial. Nueve de ellas permanecen privadas de libertad, mientras que ya existen cuatro sentencias condenatorias y varios preacuerdos en trámite

Caso Miguel Uribe Turbay: fiscal encargada aseguró que las Farc habrían declarado a la familia Turbay como objetivo militar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo: “No hay pánico ni miedo”

Shakira contó cómo nació ‘Dai Dai’ y cómo convenció a Ed Sheeran de escribir para el Mundial 2026

Aida Victoria Merlano explica por qué apareció con Blessd en un video tras su pelea pública: “Monetizamos todos”

Dominica Duque habló sobre su relación con Alejandro Estrada y cómo terminaron: “Decidimos seguir caminos diferentes”

Deportes

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Luis Díaz estará por siempre en la historia del Liverpool: el club lo incluyó entre los 100 mejores jugadores

Cristiano Ronaldo recibió la bandera de Portugal y el presidente recordó a Diogo Jota antes del Mundial 2026: “Por la memoria de él”

De Carlos Bacca a Luis Fernando Muriel, estas son las figuras de la selección Colombia que regresaron al FPC y fueron campeones: Falcao quedó en deuda

Teófilo Gutiérrez envió picante mensaje tras ganar el título de la Liga BetPlay con el Junior: “Anótenlo bien”