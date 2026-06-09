Abelardo de la Espriella confirmó a Mauricio Gómez Amín como parte de su equipo ministerial si llega a la Presidencia: “Estará conmigo”

Abelardo de la Espriella anunció a Mauricio Gómez como pieza clave de su equipo ministerial si gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta - crédito Infobae Colombia - Senado

El aspirante presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, confirmó durante una reciente entrevista que Mauricio Gómez Amín se integraría a su eventual gabinete dentro del ministerio de los “Defensores de la Patria” si gana las elecciones en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

El anuncio marcó un nuevo movimiento en la conformación del equipo que respaldaría la propuesta política de De la Espriella en caso de llegar a la Presidencia.

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Según relató el propio candidato, “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional. Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”.

El exsenador Gómez Amín, actual jefe de debate de la campaña del abogado, ha sido una de las figuras visibles en el Congreso colombiano. Abogado con especialización en Derecho Público por la Universidad del Norte y estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario, Gómez cumple su segundo periodo legislativo.

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Su perfil académico y experiencia parlamentaria fueron resaltados por De la Espriella como un ejemplo de “capacidad técnica” para afrontar los desafíos que enfrenta el país.

Mauricio Gómez Amín fue exaltado por Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Senado

A la estructura del comando electoral se suman otros nombres clave: Joaquín Gutiérrez Caballero, jefe de campaña, y Carlos Suárez, estratega político.

El candidato aseguró que su intención es conformar un gabinete que reúna trayectorias comprobadas y experticia en la gestión pública. En ese sentido, mencionó la incorporación de José Manuel Restrepo entre los perfiles que acompañarían la gestión de su gobierno.

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La vida personal y empresarial de Gómez también ha despertado interés. Su esposa, Stephanie Saieh Atique, junto a su familia, figura como titular de siete empresas con sede en Panamá.

En un giro reciente, el 5 de mayo, Mauricio Gómez anunció su renuncia a la curul y al Partido Liberal para asumir el liderazgo del debate en la campaña de De la Espriella. El exsenador explicó que la decisión responde a motivos políticos y al compromiso con el nuevo reto.

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“Antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, expresó Gómez en su momento en un comunicado.

Abelardo de la Espriella: Mauricio Gómez estará en el gabinete si llega al poder - crédito @delaespriella_style/Instagram

Abelardo de la Espriella prometió reincorporar a militares y policías

El 9 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella realizó un llamado público de respaldo a la fuerza pública durante una entrevista con Caracol Radio.

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El candidato presidencial prometió apoyo incondicional a militares y policías que rechacen acatar órdenes contrarias a la Constitución Política. “No cumplan órdenes inconstitucionales; si los votan, los voy a enlistar nuevamente”, afirmó de manera categórica en el espacio radial.

El líder del movimiento Defensores de la Patria subrayó que su respaldo a las Fuerzas Militares no tendrá condiciones, especialmente en el combate contra la delincuencia. De la Espriella manifestó que defenderá a quienes, según sus palabras, permanezcan fieles a los preceptos constitucionales.

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“La solución es enfrentar cualquier levantamiento por fuera de la Constitución con la fuerza del Estado, y yo no lo voy a dudar un segundo”, expresó ante la audiencia, y enfatizó: “Conmigo tienen el Ejército en la calle al minuto, sin contemplación, si eso es lo que pretenden”.

El candidato afirmó que reintegrará a soldados que no cumplan órdenes institucionales por parte del Gobierno Petro - crédito Ejército Nacional/Reuters

En su intervención, el aspirante invitó a la población a rechazar la presión de grupos violentos. “¿A qué invito yo a los colombianos? A que no nos dejemos arrodillar por estos terroristas urbanos que pretenden subvertir el orden legal y constitucional”, señaló. Además, aseguró que tanto el Ejército como la Policía deben cumplir su función con la certeza de que contarán con la protección de un gobierno comprometido con la legalidad.

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Durante la conversación, que se extendió por cerca de 90 minutos, De la Espriella abordó también denuncias recientes del general Erick Rodríguez, quien ha alertado sobre la carnetización de comunidades por estructuras ilegales.

El candidato presentó su mensaje como una garantía para los uniformados que podrían ser apartados por desobedecer instrucciones que él considera incompatibles con la Carta Magna.

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