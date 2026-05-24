Sofía Petro cuestionó que existan “casas vacías y personas durmiendo en la calle” y dividió opiniones en redes sociales

La hija del presidente Gustavo Petro habló sobre las personas en condición de calle y criticó la normalización de esa realidad - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

La discusión sobre la desigualdad y el acceso a la vivienda tomó fuerza en redes sociales después de un video publicado por Sofía Petro. La hija del presidente Gustavo Petro abrió un debate digital tras cuestionar la existencia de viviendas vacías mientras numerosas personas pasan las noches en las calles; sus palabras generaron cientos de reacciones y comentarios de respaldo en distintas plataformas.

El mensaje fue compartido en la red social TikTok y rápidamente circuló entre usuarios que compartieron fragmentos de su reflexión. Sofía Petro habló sobre la manera en que la sociedad acepta ciertas problemáticas sociales como parte de la normalidad y llamó la atención sobre las condiciones de vida de quienes no tienen hogar.

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La intervención surgió en medio del ambiente político que rodea las elecciones presidenciales en Colombia. Con una ruana que tiene el eslogan “Petro presidente”, Sofía Petro contó que la prenda nació del trabajo de “algún artesano en Charalá” en 2018. Después dirigió la conversación hacia temas relacionados con la dignidad humana y la desigualdad social.

La hija del presidente Gustavo Petro cuestionó que existan personas sin hogar mientras numerosas viviendas permanecen desocupadas - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

“Creo que una de las cosas que más me incomodan en el mundo en el que vivimos es que hay muchas personas durmiendo en la calle, hay muchas personas que no tienen casa y hay muchas casas vacías”, expresó en el video. Esa frase se convirtió en uno de los apartados más compartidos de la grabación y despertó una amplia conversación digital.

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Sofía Petro cuestionó la relación entre trabajo y dignidad humana

Durante su reflexión, Sofía Petro cuestionó la manera en que muchas personas observan a quienes ocupan espacios abandonados para buscar refugio: “Parece que hubiera más maldad en el hecho de irrumpir las reglas como son, aunque no tengan sentido, que tener una sociedad en la que hay personas que duermen fuera”.

La hija del presidente también habló sobre la relación entre trabajo y dignidad humana. “¿Por qué una persona que no trabaja no podría tener derecho a tener una casa, a tener dónde dormir?”, preguntó. Según dijo, existe una idea instalada en la sociedad que vincula el valor de las personas únicamente con su capacidad de producir.

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Sofía Petro afirmó que la sociedad normalizó la existencia de personas durmiendo en espacios públicos - crédito Joel González/Presidencia

En otra parte del video, Sofía Petro sostuvo que nadie se encuentra completamente lejos de enfrentar una situación de vulnerabilidad: “Nadie está totalmente 100% a salvo de esa realidad”.

La hija del presidente señaló que muchas idealizaciones de la sociedad pueden llegar a ser utópicas

Sofía Petro se centró en cómo las ideas sobre la organización social fueron interiorizadas y aceptadas con el tiempo, al señalar que “siento que es algo que nos han enseñado y que decidimos que funciona así, está estructurado de esta forma y no tiene por qué cambiar”. Pero creo que es importante poder imaginar nuevas sociedades sin que suene esto muy utópico”.

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“Creo que sí hay que imaginar sociedades donde no haya nadie durmiendo en la calle, donde no haya nadie que pase hambre (...) No creo que sea imposible. Creo que solo de pronto tenemos que revertir el desorden de las ideas como nos las han enseñado”, señaló. Para ella, la pobreza y la exclusión no deben asumirse como situaciones inevitables.

Las palabras de Sofía Petro encontraron eco entre numerosos usuarios de redes sociales, que destacaron el enfoque humano de su mensaje y la discusión sobre el acceso a la vivienda.

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La intervención de Sofía Petro abrió un debate digital sobre la manera en que la sociedad percibe a quienes viven en condición de calle o quienes no tienen qué comer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video ganó visibilidad en redes sociales y llevó las palabras de Sofía Petro al centro de la conversación pública, especialmente por el ambiente político que rodea las elecciones presidenciales que se acercan, una etapa en la que debates sobre pobreza, vivienda y desigualdad suelen aparecer entre las principales discusiones de campaña.

Varios usuarios comentaron: “Eso es verdad, pero porque su padre tiene una casa de varios millones de dólares”; “creo que tú tienes un corazón, eres noble como tu papá”; “te quiero besar el cerebro”; “empieza por dar ejemplo, abre las puertas de tu casa y da vivienda a las personas que hablas , hay bastantes, cómparte sin interés”; “De tal padre tal hija, Sofía eres tan noble como tu padre 🫂❤️😘“; ”Veo que muchas personas no entienden en realidad el contesto de lo que ella está diciendo".

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