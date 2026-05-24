Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Shakira estrenó el video de 'Dai, Dai' en el que dejó varias referencias de su infancia como de su carrera - crédito @Shakira/YouTube

Shakira emocionó al mundo al presentar el video oficial del video de Dai Dai, canción que la colombiana presentó como el himno oficial del mundial tras dos versiones de ausencia de los mismos desde su última presentación en Brasil 2014.

El video tiene guiños a México, como el Ángel de la Independencia que se posa sobre una de las avneidas emblemáticas de la Ciudad de México, así como a las favelas de Brasil. Sin embargo, llamó la atención que lució con orgullo una versión propia del uniforme de la selección Colombia.

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Pero más allá de los mensajes que quiso transmitir la colombiana en el clip, hubo uno en especial que llamó la atención y fue el atuendo de flecos, color verde, que llevó mietras bailaba junto a los niños de Ghetto Kids de Uganda.

Shakira revivió en 'Dai Dai' un atuendo de su infancia - crédito @faranduleandoof/IG

En redes sociales se viralizó una fotografía de la barranquillera cuando apenas era una niña, llevando un vestido en ese caso aparentemente árabe recordando sus raíces paternas. En la instantánea se ve a la intérprete de Waka waka en su infancia con un top verde y decorado con una fajilla dorada tanto en la cintura como en el top.

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Mientras que para el video de la canción del mundial, la colombiana optó por un top decorado con piedras y flecos que cubren parcialmente su abdomen y la falda, desprendida de un cinturón de cuero, boleros y velos, con algunas cadenas colgando del mismo.

Las reacciones en las diferentes publicaciones de redes no tardaron en aparecer y, rápidamente, aparecieron mensajes como: “El color verde para Shakira tiene un significado muy especial”; “sos grande, hermosa, desde pequeña toda una valiente”; “Hermosa, siempre pensando en todo”, entre otros.

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Así fue el lanzamiento de ‘Dai, Dai’

La artista colombiana colaboró con el nigeriano Burna Boy, fusionando ritmos latinos y africanos para reflejar la diversidad y el espíritu de unión que caracterizan a la Copa del Mundo.

El video recorre escenarios emblemáticos como el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, paisajes africanos con el baobab y favelas sudamericanas - crédito captura de pantalla Shakira/ Youtube

El videoclip muestra a Shakira bailando junto a niños y jóvenes vestidos con atuendos que representan a distintas selecciones, en escenarios cargados de color y referencias culturales. La artista luce un vestuario amarillo y azul, evocando la bandera de Colombia, mientras ejecuta pasos influenciados tanto por la tradición latina como la africana.

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Entre las imágenes más destacadas del video se encuentran locaciones emblemáticas como el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, paisajes africanos con el árbol baobab y una favela sudamericana, simbolizando la unión de los continentes que participan en el torneo.

En un momento, Shakira aparece sobre una representación del planeta, que luego se transforma en un balón de fútbol, reforzando el mensaje universal de la propuesta visual.

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El video también incluye la presencia de reconocidos futbolistas que actuarán en el Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane, Luis Díaz, Vinícius Jr., Erling Haaland y Lionel Messi, junto a menciones especiales para leyendas retiradas como “El Pibe” Valderrama, Pelé y Diego Maradona.

Esta selección de figuras busca conectar a la audiencia con la historia y el presente del fútbol internacional.

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Estos son los futbolistas que aparecen en el video de Dai Dai - crédito @Shakira/YouTube

El lanzamiento de “Dai Dai” coincidió con el anuncio de la participación de Shakira, Madonna y BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, previsto para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El show, curado por Chris Martin, tiene como objetivo recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund.

La canción, que significa “Vamos, vamos” en italiano, fue lanzada el 14 de mayo y rápidamente se ubicó entre las tendencias digitales. La letra, interpretada en varios idiomas, resalta valores de superación y fortaleza, y menciona a países y figuras del fútbol mundial, consolidando a Shakira como referente de la música en las Copas del Mundo.

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