Procuraduría General de la Nación modificó el cronograma y las reglas del concurso de méritos: así afectará a los aspirantes

Las inscripciones al concurso Mérito Construyendo Excelencia ahora estarán abiertas del 7 al 18 de septiembre de 2026, según el nuevo calendario oficial - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación y la Universidad de Antioquia emitieron la Resolución 133 de mayo de 2026, mediante la cual se modificó el cronograma y varios aspectos clave del concurso de méritos “Mérito Construyendo Excelencia”.

Este proceso busca proveer 2.826 empleos de vacancia definitiva en la entidad y ha generado interés entre miles de aspirantes en todo el país. A continuación, explicamos los principales cambios y cómo afectan a quienes desean participar.

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¿Qué cambia con la nueva resolución?

1. Modificación del cronograma de inscripciones

La principal novedad es el cambio en la fecha de inscripciones. Si bien inicialmente estaba previsto que el registro de aspirantes se realizara entre el 1 y el 12 de junio, ahora el periodo se aplaza y las inscripciones serán del 7 al 18 de septiembre de 2026. El horario para inscribirse es desde las 8:00 a. m. del 7 de septiembre hasta las 4:00 p. m. del 18 de septiembre, sin interrupciones.

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Este ajuste se realizó para cumplir con la reserva del 7% de las vacantes para personas con discapacidad (Ley 2418/24), modificar la prueba de selección según el nivel del cargo y ajustar los factores de puntuación en el análisis de antecedentes.

El proceso ajustó los periodos de pago: por PSE hasta el 18 de septiembre y en ventanilla bancaria o corresponsal solo hasta el 17 - crédito Procuraduría

2. Cambios en el pago de derechos de inscripción

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El pago por PSE (Pago Seguro en Línea) podrá hacerse del 7 al 18 de septiembre, mientras que los pagos en ventanilla bancaria o corresponsal autorizado solo estarán habilitados del 7 al 17 de septiembre. Es fundamental realizar el pago y la inscripción dentro de este nuevo plazo para que la postulación sea válida.

3. Ajustes en los factores de puntuación del análisis de antecedentes

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La resolución también redefine la manera en la que se otorgan los puntos en la prueba de análisis de antecedentes. A partir de ahora:

Doctorado: 50 puntos Maestría: 25 puntos Especialización: 10 puntos Formación profesional: 4 puntos Se calificarán máximo dos especializaciones y una maestría adicionales a los requisitos mínimos. El puntaje máximo por títulos adicionales es de 50 puntos.Experiencia profesional o docente adicional (relacionada con el empleo):

Por cada año completo de experiencia profesional: 10 puntos (máximo 50 puntos). Experiencia docente adicional: De 24 a 42 meses: 10 puntos Entre 43 y 60 meses: 15 puntos Entre 61 y 78 meses: 20 puntos Entre 79 y 96 meses: 25 puntos 97 meses o más: 30 puntos



La reserva del 7% de vacantes para personas con discapacidad responde al cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, impactando la convocatoria - crédito redes sociales

Solo se evaluarán estudios y experiencia realizados hasta la fecha de cierre de inscripciones y que sean acreditados con los soportes exigidos por la resolución. No se otorgarán puntajes por criterios no definidos en la norma ni se podrá completar documentación después del cierre.

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4. Actualización de formatos y documentos

Algunas convocatorias tendrán nuevos formatos actualizados para presentar los documentos requeridos. Es vital que los aspirantes descarguen, diligencien y adjunten los formatos correctos, según la convocatoria específica a la que se postulan.

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5. Prueba de ejecución en lugar de prueba escrita

Para los empleos que exijan estudios iguales o inferiores al último grado de educación media, la prueba escrita será reemplazada por una prueba de ejecución, de acuerdo con la modificación en la resolución.

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¿Dónde consultar información y documentos oficiales?

La Procuraduría y la Universidad de Antioquia recomiendan consultar permanentemente el portal oficial del proceso: www.meritoconstruyendoexcelencia.com.co, donde se publican todas las actualizaciones, formatos y cronogramas, así como la Resolución 133 completa.

Asimismo, los aspirantes deben tener presentes los siguientes puntos antes de participar:

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Revisar cuidadosamente la resolución y los nuevos requisitos.

Respetar las nuevas fechas de inscripción y pago.

Asegurarse de adjuntar los documentos y certificaciones exigidos, conforme a los formatos oficiales.

No dejar el proceso para el último día, ya que el cierre será a las 4:00 p. m. del 18 de septiembre.

Verificar que los títulos y la experiencia adicionales estén plenamente acreditados y relacionados con las funciones del cargo.

Las reglas para puntuar títulos y experiencia se redefinieron, otorgando hasta 50 puntos por títulos y hasta 50 por experiencia profesional - crédito Colprensa

¿Qué empleos están en concurso?

El proceso “Mérito Construyendo Excelencia” busca proveer plazas de los niveles asesor, ejecutivo y profesional en la Procuraduría. Las funciones incluyen asesoría financiera, formulación y coordinación de políticas, atención al usuario, gestión documental, control de cuentas, gestión pública y otros roles clave para la operación de la entidad.