Colombia

Procuraduría General de la Nación modificó el cronograma y las reglas del concurso de méritos: así afectará a los aspirantes

El nuevo calendario de inscripciones, ajustes en requisitos y actualización de formatos impactan a quienes desean aspirar a los 2.826 cargos disponibles, de acuerdo con la Resolución 133 de mayo de 2026

Guardar
Google icon
La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
Las inscripciones al concurso Mérito Construyendo Excelencia ahora estarán abiertas del 7 al 18 de septiembre de 2026, según el nuevo calendario oficial - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación y la Universidad de Antioquia emitieron la Resolución 133 de mayo de 2026, mediante la cual se modificó el cronograma y varios aspectos clave del concurso de méritos “Mérito Construyendo Excelencia”.

Este proceso busca proveer 2.826 empleos de vacancia definitiva en la entidad y ha generado interés entre miles de aspirantes en todo el país. A continuación, explicamos los principales cambios y cómo afectan a quienes desean participar.

PUBLICIDAD

¿Qué cambia con la nueva resolución?

1. Modificación del cronograma de inscripciones

La principal novedad es el cambio en la fecha de inscripciones. Si bien inicialmente estaba previsto que el registro de aspirantes se realizara entre el 1 y el 12 de junio, ahora el periodo se aplaza y las inscripciones serán del 7 al 18 de septiembre de 2026. El horario para inscribirse es desde las 8:00 a. m. del 7 de septiembre hasta las 4:00 p. m. del 18 de septiembre, sin interrupciones.

PUBLICIDAD

Este ajuste se realizó para cumplir con la reserva del 7% de las vacantes para personas con discapacidad (Ley 2418/24), modificar la prueba de selección según el nivel del cargo y ajustar los factores de puntuación en el análisis de antecedentes.

El proceso ajustó los periodos de pago: por PSE hasta el 18 de septiembre y en ventanilla bancaria o corresponsal solo hasta el 17 - crédito Procuraduría
El proceso ajustó los periodos de pago: por PSE hasta el 18 de septiembre y en ventanilla bancaria o corresponsal solo hasta el 17 - crédito Procuraduría

2. Cambios en el pago de derechos de inscripción

El pago por PSE (Pago Seguro en Línea) podrá hacerse del 7 al 18 de septiembre, mientras que los pagos en ventanilla bancaria o corresponsal autorizado solo estarán habilitados del 7 al 17 de septiembre. Es fundamental realizar el pago y la inscripción dentro de este nuevo plazo para que la postulación sea válida.

3. Ajustes en los factores de puntuación del análisis de antecedentes

La resolución también redefine la manera en la que se otorgan los puntos en la prueba de análisis de antecedentes. A partir de ahora:

  • Doctorado: 50 puntos
    • Maestría: 25 puntos
    • Especialización: 10 puntos
    • Formación profesional: 4 puntos
    • Se calificarán máximo dos especializaciones y una maestría adicionales a los requisitos mínimos.
    • El puntaje máximo por títulos adicionales es de 50 puntos.Experiencia profesional o docente adicional (relacionada con el empleo):
  • Por cada año completo de experiencia profesional: 10 puntos (máximo 50 puntos).
    • Experiencia docente adicional:
    • De 24 a 42 meses: 10 puntos
    • Entre 43 y 60 meses: 15 puntos
    • Entre 61 y 78 meses: 20 puntos
    • Entre 79 y 96 meses: 25 puntos
    • 97 meses o más: 30 puntos
Procuraduría General de la nación suspendió a militares por caso de alias Calarcá - crédito redes sociales
La reserva del 7% de vacantes para personas con discapacidad responde al cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, impactando la convocatoria - crédito redes sociales

Solo se evaluarán estudios y experiencia realizados hasta la fecha de cierre de inscripciones y que sean acreditados con los soportes exigidos por la resolución. No se otorgarán puntajes por criterios no definidos en la norma ni se podrá completar documentación después del cierre.

4. Actualización de formatos y documentos

Algunas convocatorias tendrán nuevos formatos actualizados para presentar los documentos requeridos. Es vital que los aspirantes descarguen, diligencien y adjunten los formatos correctos, según la convocatoria específica a la que se postulan.

5. Prueba de ejecución en lugar de prueba escrita

Para los empleos que exijan estudios iguales o inferiores al último grado de educación media, la prueba escrita será reemplazada por una prueba de ejecución, de acuerdo con la modificación en la resolución.

¿Dónde consultar información y documentos oficiales?

La Procuraduría y la Universidad de Antioquia recomiendan consultar permanentemente el portal oficial del proceso: www.meritoconstruyendoexcelencia.com.co, donde se publican todas las actualizaciones, formatos y cronogramas, así como la Resolución 133 completa.

Asimismo, los aspirantes deben tener presentes los siguientes puntos antes de participar:

  • Revisar cuidadosamente la resolución y los nuevos requisitos.
  • Respetar las nuevas fechas de inscripción y pago.
  • Asegurarse de adjuntar los documentos y certificaciones exigidos, conforme a los formatos oficiales.
  • No dejar el proceso para el último día, ya que el cierre será a las 4:00 p. m. del 18 de septiembre.
  • Verificar que los títulos y la experiencia adicionales estén plenamente acreditados y relacionados con las funciones del cargo.
La Procuraduría espera que el Consejo de Estado decida sobre las medidas que solicitó para la suspensión de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional - crédito Colprensa
Las reglas para puntuar títulos y experiencia se redefinieron, otorgando hasta 50 puntos por títulos y hasta 50 por experiencia profesional - crédito Colprensa

¿Qué empleos están en concurso?

El proceso “Mérito Construyendo Excelencia” busca proveer plazas de los niveles asesor, ejecutivo y profesional en la Procuraduría. Las funciones incluyen asesoría financiera, formulación y coordinación de políticas, atención al usuario, gestión documental, control de cuentas, gestión pública y otros roles clave para la operación de la entidad.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónConcursos de MéritosEmpleo PúblicoColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Club Atlético Belgrano venció 3-2 a River Plate, con goles de Leonardo Morales y doblete de Nicolás Fernández, mientras que Facundo Colidio y Tomás Galván descontaron para River

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

La famosa artista es reconocida a nivel internacional por su belleza y talento, pues no solo canta, sino que actúa y uno de sus papeles más recordados podría volver a las pantallas, lo que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Paloma Valencia reaccionó a encuestas que la dan perdedora en primera vuelta: “Estamos para ganar elecciones y vamos a demostrarlo”

Arropada por sus aliados políticos y también figuras del uribismo, la senadora endureció su discurso sobre seguridad y defensa del orden constitucional, al oponerse a la postura de Paz Total y a los proyectos de sus rivales, a los que acusó de ceder ante grupos armados y de pretender una reforma de corte “neocomunista”

Paloma Valencia reaccionó a encuestas que la dan perdedora en primera vuelta: “Estamos para ganar elecciones y vamos a demostrarlo”

Estos son los pensionados en Colpensiones que no recibirán pago de prima en junio de 2026: por qué no les darán la mesada 14

Miles de jubilados afrontan nuevas reglas debido al Acto Legislativo 01 de 2005 y solo un grupo específico conservará el ingreso adicional que se hace a mitad de año

Estos son los pensionados en Colpensiones que no recibirán pago de prima en junio de 2026: por qué no les darán la mesada 14
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

Deportes

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Convocados al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirma la fecha en que dará la lista de 26 jugadores de la selección Colombia

Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

Ante un equipo de segunda división, Sporting CP perdió la final de la Copa de Portugal a pesar del gol de Luis Suárez: así fue el partido

Guia definitiva para ver en Colombia los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026